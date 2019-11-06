Переходный возраст от щенка к юниору

С ростом щенка меняется его характер, активность, поведение с владельцем и другими собаками. Эти изменения служат сигналом того, что он постепенно превращается в молодую собаку — юниора.

Взросление влечет за собой изменения в поведении, содержании, кормлении и прогулках подросшего щенка. Первые признаки взросления можно заметить уже в возрасте 7–8 месяцев. Но основные изменения как во внешности, так и в характере щенка начинаются с 9- или 10-месячного возраста. Именно поэтому на выставках в класс юниоров собаку можно записать не ранее 9 месяцев.

Как меняется характер щенка в переходном возрасте?

Обычно ранее послушный щенок становится более самостоятельным. Не реагирует на команды владельца, которые раньше выполнял с первого раза. На прогулках общество хозяина предпочитает общению с другими собаками, пытаясь повысить свой статус. На свободном выгуле может убегать от хозяина на значительные расстояния.

Иногда поведение и вовсе становится неадекватным. В семье такой щенок-подросток пытается также установить новые порядки. Он перестает слушаться младших и пожилых членов семьи.

Как вести себя со щенком-подростком?

В этот период владелец должен уделять щенку очень много внимания, ведь из-за быстрого роста и развития можно упустить важные моменты воспитания.