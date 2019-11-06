Переходный возраст от щенка к юниору
С ростом щенка меняется его характер, активность, поведение с владельцем и другими собаками. Эти изменения служат сигналом того, что он постепенно превращается в молодую собаку — юниора.
Взросление влечет за собой изменения в поведении, содержании, кормлении и прогулках подросшего щенка. Первые признаки взросления можно заметить уже в возрасте 7–8 месяцев. Но основные изменения как во внешности, так и в характере щенка начинаются с 9- или 10-месячного возраста. Именно поэтому на выставках в класс юниоров собаку можно записать не ранее 9 месяцев.
Как меняется характер щенка в переходном возрасте?
Обычно ранее послушный щенок становится более самостоятельным. Не реагирует на команды владельца, которые раньше выполнял с первого раза. На прогулках общество хозяина предпочитает общению с другими собаками, пытаясь повысить свой статус. На свободном выгуле может убегать от хозяина на значительные расстояния.
Иногда поведение и вовсе становится неадекватным. В семье такой щенок-подросток пытается также установить новые порядки. Он перестает слушаться младших и пожилых членов семьи.
Как вести себя со щенком-подростком?
В этот период владелец должен уделять щенку очень много внимания, ведь из-за быстрого роста и развития можно упустить важные моменты воспитания.
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- Необходимо увеличить время прогулок и тренировок.
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- Разучивать новые команды.
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- Не позволять щенку делать то, что хочет он, а стараться общаться с помощью команд, обязательно добиваясь их исполнения.
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- Объяснить членам семьи, почему необходимо более строгого относиться к молодой собаке.
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- Изменить режим кормления. Молодую собаку переводят на двухразовое кормление, увеличивая долю минеральных веществ и витаминов, которые содержатся в кормах для юниоров.
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- Следите за тем, чтобы не увеличивалась нагрузка на суставы молодой собаки. Не следует увлекаться прыжками и лазанием по лестнице, так как при растущей массе костяка, связки еще недостаточно окрепли.
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- Легкий кросс, игры со сверстниками, упражнения по общему курсу дрессировки, разучивание новых команд, несложные препятствия — вот необходимый перечень упражнений для физического развития собаки в этот период.
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