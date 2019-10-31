Какую собаку завести, если в доме есть ребенок?

Дети часто просят родителей завести собаку — и правильно делают. Собака — отличный компаньон для игр, способный научить ответственности, заботе и дружбе. Однако не стоит забывать, что самостоятельно гулять и ухаживать за собакой ребенок сможет не раньше семи лет. До этого возраста детям больше хочется играть с собакой в подвижные игры, чем всерьез заниматься ее воспитанием.

Если вы решите завести крупную собаку, склонную к доминированию, например, ротвейлера, придется уделить пристальное внимание его дрессировке. Взрослый кобель бойцовой породы может воспринять ребенка как соперника, если заранее не научить собаку правильному обращению с детьми. Конечно, самый лучший вариант — это щенок, который будет расти вместе с ребенком. В таком случае собака любой породы (при условии, что у нее здоровая психика и ее правильно воспитывают) будет бережно относиться к ребенку.

Выгул собаки, вес которой значительно превышает вес ребенка, возможен только после качественной дрессировки животного. Не доверяйте прогулку детям, если собака может резко дергать поводок, убегать, провоцировать драки с другими животными, бегать за машинами и мотоциклами, не обучена правильно переходить дорогу вместе с хозяином.

Не стоит также заводить охотничью или ездовую собаку с расчетом на то, что игры в квартире с маленьким ребенком заменят ей эту нагрузку. Такой собаке все равно нужны длинные прогулки, интеллектуальная нагрузка и общение со взрослым хозяином — только тогда она с удовольствием будет возиться и с вашим малышом.

Не рекомендуется заводить собак миниатюрных пород, которых ребенок может травмировать, придавить во время игр или при падении. Совсем маленькие дети не чувствуют, как нужно обращаться с хрупкими собаками вроде чихуахуа или йоркширского терьера. Таких собак лучше заводить, когда ребенок уже понимает различие между игрушкой и живым псом. Иначе придется присматривать за ними обоими во время их игр.

Щенок, которому месяц отроду, нуждается примерно в таком же количестве внимания, как и маленький ребенок этого возраста, поэтому сразу оцените свои возможности. Также лучше не заводить совсем маленькому ребенку пожилую собаку, скорее всего, он потребуют от нее той подвижности, на которую животное уже не способно.

Конечно, совсем другой разговор, если у вас уже есть такая собака и вообще любая другая: бойцовая, охотничья — при желании собак любых пород можно научить комфортному общению с ребенком. Если вы не справляетесь с этой задачей самостоятельно, стоит обратиться за помощью к кинологу.

Какую собаку завести в квартире с ребенком?

1) Лабрадор — в большинстве голливудских фильмов о дружбе собаки и ребенка вы увидите именно его. Лабрадоры спокойно относятся к детским шалостям, не огрызаются, если их дергают за уши или хвост.

2) Ретривер — несмотря на то, что это охотничьи собаки, они хорошо ладят с детьми, привязываются к семье и уважают всех ее членов, даже совсем маленьких.

3) Сенбернар — крупная собака, которая выводилась для спасения людей. Эти животные склонны оберегать детей и даже присматривать за ними.

4) Хаски — эти большие ездовые собаки привыкли жить стаей и ребенка воспринимают как ее часть. В интернете можно найти много видео, на которых хаски и маламуты «поют колыбельную» малышу, когда тот начинает кричать. Однако стоит учесть, что собаки этих пород чрезмерно активны, требуют длительных прогулок и более комфортно ощущают себя не в городской квартире, а в загородном доме с большой территорией.

5) Бордер-колли — пастушьи собаки, которые заботятся о детях, не склонны ни к агрессии, ни к доминированию, любят семейные прогулки, пробежки и совместные поездки.

6) Далматин — идеальная собака для подвижного ребенка постарше, который любит двигаться, бегать, кататься на роликах, велосипеде, лыжах.

7) Бигль — непоседливая собака небольшого размера, которая подходит для содержания в квартире. По темпераменту эти собаки могут уступать только заводному джек-расселу , да и то не всегда.

8) Пудель — хорошо поддается дрессировке, поэтому ребенку будет под силу обучить его несложным трюкам. Игривые, жизнерадостные собаки отлично уживутся с любознательным ребенком.

9) Бишон фризе — небольшая кудрявая собака, которая станет прекрасным компаньоном. Из-за размеров и спокойного нрава ее можно брать с собой в путешествия, поездки, в гости.

10) Корги — жизнерадостная и послушная пастушья собака, которая хорошо себя чувствует в небольшой квартире и легко обучается командам.

На вопрос «какую породу собак выбрать для ребенка?» нет единственного верного ответа. Для ребенка постарше лучше подбирать собаку под характер: спокойному интроверту подойдет мопс, непоседливому экстраверту — джек-рассел , любителю трюков — бордер-колли , а некоторые дети и вовсе мечтают подобрать бездомную собаку вместо породистой.

Совсем маленьких детей лучше не оставлять без присмотра с собаками бойцовых пород, с кормящими суками и их щенками, с миниатюрными породами, пожилыми или с собаками со сложным характером.

Также важно объяснить детям, что собаку нельзя дразнить, бить, пытаться отобрать еду, трогать ее миску во время приема пищи, не давать спать. При должном воспитании и доверии ко взрослому хозяину практически любая собака будет ладить с ребенком.