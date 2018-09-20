Какого пола лучше заводить собаку?

Обычно для будущего владельца, выбор пола, — это второй вопрос после того, как он определился с породой питомца. И выбор пола будущей собаки очень важен так как от него зависят эмоциональные состояния и качества характера будущего питомца.

Решение о выборе пола будущей собаки очень индивидуально и должно быть осознанным. Хуже всего, когда владелец берет щенка «по остаточному принципу» — того щенка, который остался у заводчика. В этом случае велик риск разочарования.

Но, прежде чем сделать выбор, нужно знать некоторые нюансы, присущие одному или другому полу.

Кобели внешне выглядят более мужественно, они крупнее, чем суки. Кобели любознательнее и активней, в эмоциональном плане более сдержанные. Если вы решились завести самца, то будьте готовы к длительным прогулкам. Кобелю необходимо на улице в первую очередь все обнюхать, оставить свои метки, чтобы обозначить себя и свою территорию. Так же кобели испытывают постоянное влечение к особям женского пола, поэтому часто убегают от зазевавшихся владельцев к течным сукам.

Особи женского пола менее примечательны во внешности, мельче самцов. В эмоциональном плане они мягче и больше привязываются к хозяину, легче обучаются. Течки у сук происходят от 1 до 2 раз в год (это зависит от породы). Как правило, течка продолжается в течение 3х недель. В это время собака становится капризной, непослушной, может появиться привередливость в еде. На прогулке вызывает большую заинтересованность особей мужского пола.

На практике кобеля воспитывать сложнее, но основная задача владельца кобеля — решить вопрос лидерства: «кто в стае главный». Правильно воспитанные взрослые кобели более покладисты и послушны.

С суками все наоборот. Щенок-сука быстро учится, гораздо быстрее, чем щенок-кобель . Она послушна, и до определенного момента проблем с ней не возникает. Но после первой течки сука также пробует изменить свой социальный статус. И в отличие от кобеля она пробует изменить его регулярно в течение всей жизни. Поэтому владельцу суки нужно обладать некоторой гибкостью и знаниями психологии собак. Иными словами, сук обычно заводят владельцы, имеющие хотя бы небольшой опыт общения с собаками.

Нужно учесть еще один аспект — половое влечение, которое в большей степени и постоянно проявляется у кобелей. Вы должны решить для себя, что вам легче будет переносить — постоянное влечение кобеля или регулярные, два раза в год, течки суки.

Выбирая пол щенка, учитывайте и черты характера, присущие вам, ваш образ жизни и предпочтения. Задайте себе вопрос — для чего вы берете собаку, так как ее предназначение в вашей семье поможет определиться с выбором. Будет ли это собака для охраны участка, друг семьи или выставочный чемпион? Кроме того, нельзя руководствоваться стандартными формулировками: кобели упрямые, суки послушные. Это не совсем так. Многое зависит от породы собаки, ее врожденного характера и темперамента, наследственных признаков и, самое важное, вашего умения воспитывать собаку.