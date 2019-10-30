Стоит ли завести уже взрослую собаку?

Если вы решили приютить взрослую собаку, вам нужно знать следующие вещи:

личность животного уже сформирована, но это не означает, что вы не сможете стать хорошими компаньонами;

если у собаки был хозяин, скорее всего она знает, как правильно себя вести с человеком и многие команды — это преимущество;

собаки способны обучаться в любом возрасте;

На что стоит обратить внимание в первую очередь?

Прежде чем забрать собаку домой, понаблюдайте за ней, чтобы понять насколько ваши личности совместимы. Узнайте ответы на несколько важных вопросов:

1. Сколько собаке лет?

2. Какой её жизнь была прежде? Был ли у неё хозяин или нет?

3. Как она себя ведет? Есть ли страхи и какие они? Какие у неё особенности поведения?

4. Как собака общается с другими животными, реагирует на детей и взрослых людей?

5. Выносит ли она одиночество? Сможет ли оставаться одна дома или ей постоянно нужна компания?

Если ответы на эти вопросы вас устроят, проведите некоторое время с животным, прежде чем принять окончательное решение. Лучше понаблюдать за ним несколько раз, взять на прогулку, покатать на автомобиле, чтобы посмотреть, как собака будет себя вести в различных ситуациях.

Как правильно строить общение?

Ошибки

Самой распространенной ошибкой людей, приютивших взрослую собаку, является чересчур жалостливое обращение с животным. Чаще всего таким образом хозяева проявляют заботу, стараясь помочь адаптироваться собаке в новом доме. Но подобное поведение приводит к тому, что её характер портится, она усваивает дурные привычки, которые сами не исчезнут и могут привести к неприятным последствиям в будущем.

Помните, что собаки нуждаются в четких правилах. Приводя животное в новую среду, вы должны дать ему понять, какого поведения от него ожидают в будущем — не стоит его баловать.

Первые шаги

Первые три дня не беспокойте вашу новую собаку лишний раз и попросите об этом членов семьи и всех, кто приходит к вам в гости. Дайте ей освоится, осмотреться, привыкнуть к окружению. Со временем она сама начнет подходить к вам, но не воспринимайте на первых парах это слишком радостно, такое поведение может быть неверно трактовано и испугать животное. Если вам сейчас нужно побыть в одиночестве — не стесняйтесь отсылать от себя собаку.

Постарайтесь не оставлять её без присмотра, особенно, если у неё есть доступ на улицу или приусадебный участок. Собака может чего-то испугаться или чем-то увлечься, убежать и не найти дорогу назад. Пока вы полностью не будете уверены в ней, так же не стоит оставлять её наедине с детьми.

Если вы уходите из дома на долгое время, постарайтесь сделать это безэмоционально, не акцентируя внимание собаки на вашем отсутствии. Такое поведение поможет избавить её от ненужного стресса.

Можно ли обучить взрослую собаку чему-то новому?

Можно! Начните с малого, пусть она научится гулять с вами на поводке и без него. Важно, чтобы собака стала воспринимать вас как хозяина, слушаться команд и не убегать далеко без вашего разрешения.

Главное — регулярно повторяйте все основные действия. Так собака не только запомнит установленный порядок, но и станет уравновешенней.

Выгуливать её стоит примерно в одно и тоже время каждый день. Надевание ошейника перед выходом на улицу должно стать правилом, как и ожидание кормежки, спокойно сидя рядом с миской. Помните, что для собаки важны стабильность. Постарайтесь не менять однажды установленный порядок, тогда ваша собака будет вам доверять.

Если же животное начинает агрессивно реагировать, например рычать, когда вы не даете ему корм, дожидаясь, чтобы выполнения установленного правила «спокойно ждать, сидя рядом с миской», не стоит это игнорировать. Важно корректировать все признаки нежелательного поведения в самом начале вашего общения с новой собакой. Это будет полезным и для вас, и для неё.