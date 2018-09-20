Расходы на содержание собаки
Существует целый ряд факторов, которые влияют на уровень расходов на содержание собаки. Необходимо учесть все ее потребности, включая груминг, ветеринарные услуги, страховку и, конечно, питание. Несмотря на то, что расходы на содержание собаки могут варьироваться в зависимости от породы, возраста, состояния здоровья, а также вашего образа жизни и образа жизни вашего питомца, есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы создать максимально благоприятные условия для здоровой жизни собаки в долгосрочной перспективе.
Расходы на покупку собаки
Владение собакой сопряжено с юридическими обязанностями. Права и обязанности владельца собаки могут варьироваться в зависимости от законодательства страны, но есть некоторые основные аспекты.
- Расходы на покупку. Покупка собаки рассматривается как коммерческая сделка, в которой продавец (заводчик) и покупатель имеют юридические обязательства. Покупатель должен заплатить согласованную цену за «товар», который находится в хорошем состоянии (не больной или не имеющий увечий) и соответствует всем ожидаемым характеристикам (например, стандартам породы). Как правило, заключается договор и оплата вносится на месте покупки.
- Обязательная идентификация. В целях предотвращения мошенничества и потенциального судебного разбирательства многие страны ввели специальные правила, такие как обязательная идентификация собаки с помощью клейма или микрочипа. Разумеется, эти данные должны регистрироваться, храниться и управляться центральной (обычно национальной) организацией. В большинстве случаев о процессе идентификации заботится заводчик. Обычно эта процедура проводится у ветеринарного врача во время первой вакцинации. Когда вы заберете собаку, не забудьте зарегистрировать ее на свое имя. Обязательно обновляйте данные о регистрации, если у вас изменится адрес или номер телефона. Только так вас смогут найти, если собака потеряется. Это также позволит вам подтвердить право собственности на собаку.
- Регистрация. Свидетельство о праве собственности или официальное заявление о содержании собаки является обязательным во многих странах, в отдельных городах могут также применяться особые правила. Обязательно соблюдайте все требования закона. В противном случае власти могут изъять у вас собаку.
- Обязательная вакцинация. В первые 12 недель жизни щенка ему делают две серии прививок. Первую вакцинацию, скорее всего, уже сделал заводчик или сотрудники приюта. Если вы заберете щенка домой в возрасте до 12 недель, вам, вероятно, придется организовать повторную вакцинацию самостоятельно. Эта процедура не покрывается страховкой вашего питомца.
Расходы на страховку
Страхование питомца включает два аспекта: Первый — поддержание здоровья и хорошего самочувствия вашего питомца в случае несчастных случаев или непредвиденных заболеваний. Второй — оплата ущерба, который может быть нанесен вашим питомцем.
- Страхование ответственности перед третьими лицами. Рекомендуется оформить страховку на случай ущерба или несчастного случая, произошедших по вине вашей собаки, а также на случай непредвиденных заболеваний и необходимости оплаты услуг ветеринарного врача.
- Непредвиденные расходы. Шаловливые щенки с удовольствием разгрызают ценные вещи ваших друзей и гостей (очки, мебель и т. д.). На этот случай есть страховка, хотя обычно она не предусматривает покрытие ущерба, нанесенного вашим собственным вещам. Кроме того, собака может стать причиной ДТП, например, если водитель резко повернет руль, чтобы не сбить собаку (надеемся, что вас это не коснется).
- Ветеринарное страхование. В некоторых странах для собаки также можно оформить ветеринарную страховку. Эта практика хорошо развита в Северной Америке, Западной Европе и Японии. Выясните, доступно ли страхование домашних животных в вашей стране, прежде чем заводить питомца.
- Уже имеющиеся заболевания. Действие большинства страховых полисов не распространяется на уже имеющиеся заболевания, поэтому рекомендуется заключить договор страхования, приобретая щенка. Многие хронические или тяжело протекающие заболевания (например, кожные аллергии или нарушения роста) диагностируются в раннем возрасте.
- Создайте собственную страховку. Если в вашей стране нет возможности страхования домашних животных или вы не готовы вкладывать деньги в страховку, один из способов подготовиться к возможным проблемам со здоровьем — это организовать собственную программу страхования. С первых дней жизни вашей собаки определите сумму, которую вы будете откладывать ежемесячно. Это будет своего рода «сберегательный счет» для вашей собаки. Сумма на нем будет постепенно расти и может оказаться весьма кстати, если с вашим питомцем что-нибудь случится. Мы надеемся, что эти деньги не понадобятся при печальных обстоятельствах, но сэкономленная сумма не будет лишней, когда ваш питомец достигнет преклонного возраста или когда ему потребуется новый поводок или лежанка.
Стоимость груминга и ветеринарного обслуживания
Текущие расходы на содержание собаки значительно зависят от породы собаки, ее возраста и вашего образа жизни.
- Питание. Покупка корма — это очевидные текущие расходы, но если у вашего питомца нет необычных пищевых потребностей или аллергии, вы, вероятно, можете заранее определить сумму предполагаемых расходов. Просто позаботьтесь о том, чтобы выбрать корм с учетом всех пищевых потребностей вашего питомца.
- Уход за шерстью. Расчесывание, купание, уход за когтями и чистка зубов: частота проведения этих процедур и сопутствующие расходы значительно различаются в зависимости от породы вашей собаки. Несмотря на это, затраты на уход за шерстью носят в большей степени временной характер, нежели финансовый, поскольку на уход за шерстью необходимо выделять достаточно времени.
- Блохи, клещи и внутренние паразиты. Регулярные противопаразитарные обработки помогут избавиться от паразитов, если заражение уже произошло, или снизить риск заражения. Существует несколько доступных вариантов лечения. Ветеринарный врач поможет вам выбрать правильное лечение для вашего питомца. Соответствующие затраты, вероятно, войдут в число регулярных расходов на содержание животного.
Образ жизни и путешествия
Одним из факторов, который может значительно повлиять на уровень расходов на содержание собаки, является ваш образ жизни.
- Люди, оказывающие услуги по выгуливанию собак. Если вы проводите много времени вне дома или не можете самостоятельно обеспечивать собаке должную физическую активность, вам придется регулярно оплачивать услуги по выгуливанию собаки или присмотру за ней.
- Гостиницы для собак. Если вы планируете путешествовать без вашего питомца, необходимо принимать во внимание плату за содержание собаки в специальной гостинице для животных или стоимость услуг по присмотру за ней.
- Паспорта и вакцинация. Если вы планируете путешествовать с вашим питомцем, следует учитывать необходимость выделять время и денежные средства на приобретение ветеринарного паспорта, а также любые возможные последствия совместного путешествия, например обязательное посещение ветеринарного врача в стране, являющейся конечной целью вашей поездки.
Решение завести собаку может быть принято на эмоциональном уровне в состоянии сильного воодушевления. Тем не менее вы должны учитывать ряд практических аспектов, например расходы на содержание собаки, чтобы обеспечить качественный уход за вашим питомцем на протяжении всей его жизни.
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