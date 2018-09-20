Существует целый ряд факторов, которые влияют на уровень расходов на содержание собаки. Необходимо учесть все ее потребности, включая груминг, ветеринарные услуги, страховку и, конечно, питание. Несмотря на то, что расходы на содержание собаки могут варьироваться в зависимости от породы, возраста, состояния здоровья, а также вашего образа жизни и образа жизни вашего питомца, есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы создать максимально благоприятные условия для здоровой жизни собаки в долгосрочной перспективе.

Расходы на покупку собаки

Владение собакой сопряжено с юридическими обязанностями. Права и обязанности владельца собаки могут варьироваться в зависимости от законодательства страны, но есть некоторые основные аспекты.

Расходы на покупку. Покупка собаки рассматривается как коммерческая сделка, в которой продавец (заводчик) и покупатель имеют юридические обязательства. Покупатель должен заплатить согласованную цену за «товар», который находится в хорошем состоянии (не больной или не имеющий увечий) и соответствует всем ожидаемым характеристикам (например, стандартам породы). Как правило, заключается договор и оплата вносится на месте покупки.

Обязательная идентификация. В целях предотвращения мошенничества и потенциального судебного разбирательства многие страны ввели специальные правила, такие как обязательная идентификация собаки с помощью клейма или микрочипа. Разумеется, эти данные должны регистрироваться, храниться и управляться центральной (обычно национальной) организацией. В большинстве случаев о процессе идентификации заботится заводчик. Обычно эта процедура проводится у ветеринарного врача во время первой вакцинации. Когда вы заберете собаку, не забудьте зарегистрировать ее на свое имя. Обязательно обновляйте данные о регистрации, если у вас изменится адрес или номер телефона. Только так вас смогут найти, если собака потеряется. Это также позволит вам подтвердить право собственности на собаку.

Регистрация. Свидетельство о праве собственности или официальное заявление о содержании собаки является обязательным во многих странах, в отдельных городах могут также применяться особые правила. Обязательно соблюдайте все требования закона. В противном случае власти могут изъять у вас собаку.

Обязательная вакцинация. В первые 12 недель жизни щенка ему делают две серии прививок. Первую вакцинацию, скорее всего, уже сделал заводчик или сотрудники приюта. Если вы заберете щенка домой в возрасте до 12 недель, вам, вероятно, придется организовать повторную вакцинацию самостоятельно. Эта процедура не покрывается страховкой вашего питомца.

Расходы на страховку

Страхование питомца включает два аспекта: Первый — поддержание здоровья и хорошего самочувствия вашего питомца в случае несчастных случаев или непредвиденных заболеваний. Второй — оплата ущерба, который может быть нанесен вашим питомцем.