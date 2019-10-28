Знакомство собак с кошками и другими питомцами
Собаки, как правило, соблюдают строгую иерархию во взаимоотношениях друг с другом. В связи с этим при появлении нового питомца все животные должны определить свое место в иерархии для мирного сосуществования в дальнейшем.
При знакомстве собаки с другими питомцами, проживающими в доме, важно учитывать потребности всех животных. Это позволит сохранить спокойную обстановку в доме и создать наиболее благоприятные условия для их совместного существования.
Определение совместимости питомцев
- Проконсультируйтесь с заводчиком или сотрудниками приюта. Прежде чем принести щенка домой, узнайте у заводчика или сотрудников приюта о том, что было сделано для социализации щенка. Узнайте, как щенок ведет себя с другими собаками, а также общался ли он с кошками, если у вас дома есть кошки.
- Начните знакомство до того, как новый питомец окажется у вас дома. До того, как знакомство животных состоится, можно принести из дома одеяло или игрушку, чтобы щенок привык к запаху других животных, проживающих в доме, или можно таким же образом познакомить ваших животных с запахом будущего питомца.
- Узнайте о проблемах, которые уже были выявлены. Если вы хотите взять собаку из приюта, сообщите сотрудникам приюта, есть ли у вас другие питомцы. Так вы сможете узнать, возникают ли у собаки проблемы в общении с другими животными, прежде чем решите забрать ее домой.
- Дайте животным время. Знакомьте животных постепенно и не ожидайте, что они сразу примут друг друга. Животным, проживающим в доме, нужно время, чтобы принять нового питомца, для которого изменения в его жизни тоже становятся непростым испытанием.
Знакомство щенка с собаками, проживающими в доме
- Знакомьте собак, проживающих в вашем доме, с новым питомцем постепенно. Когда щенок впервые появится в доме, отведите его в небольшое, тихое и безопасное помещение, где нет других животных, чтобы он постепенно привыкал к новой обстановке.
- Присутствуйте при первых встречах. Ответственный взрослый владелец обязательно должен присутствовать при знакомстве щенка или взрослой собаки с другими питомцами, проживающими в доме.
- Проводите знакомство животных на нейтральной территории. Для начала познакомьте собак за пределами дома на нейтральной территории. Обе собаки должны быть на поводке. У вас должна быть возможность контролировать поведение обеих собак. Дайте им возможность обнюхать и осмотреть друг друга.
- Будьте терпеливы. Не кричите на собаку, которая уже живет с вами, если она реагирует не так, как вы хотите. Дайте ей достаточно времени, чтобы привыкнуть к новой собаке.
- Держите собак на поводке. Как только спокойное взаимодействие между собаками будет налажено, возвращайтесь домой, не спуская животных с поводков. Пусть они войдут в дом вместе. Поводок будет полезен в случае, если будет нужно быстро оттащить собаку — гораздо легче потянуть за поводок, чем удерживать собаку руками, особенно если началась драка.
- Подождите, пока не будете полностью уверены в положительном исходе знакомства. Когда вы убедитесь, что собаки могут спокойно общаться, поводки по возвращении домой можно будет снять.
Важные советы для мирного сосуществования животных
- Обратите особое внимание на собак женского пола: вопреки общепринятому мнению, оказалось, что собаки женского пола более склонны к агрессивному поведению, чем собаки мужского пола, и их конфликты преодолеть сложнее.
- Позвольте собакам утвердить иерархию: животным необходимо самостоятельно установить взаимоотношения внутри группы и выбрать доминирующую собаку. Собаки — это стайные животные, которые должны занимать определенное место в группе.
- Будьте внимательны во время кормления: из-за чувства соперничества между собаками это наиболее опасный период для столкновений. В такие моменты отдавайте предпочтение доминирующей или агрессивной собаке. Возможно, вам даже придется разделить их зоны для кормления.
Знакомство щенка с вашими кошками
Если ваша кошка уже знает и любит собак, то знакомство пройдет намного легче. Однако, чтобы без труда провести процедуру знакомства животных, соблюдайте следующие рекомендации.
- Сохраняйте спокойствие и контроль над ситуацией: Держите собаку на поводке и успокаивайте ее во время знакомства. Обязательно поощряйте собаку за спокойное поведение.
- Предоставьте животным достаточно пространства, следите за тем, чтобы собака не загоняла кошку в угол. Отведите для их знакомства тихое помещение, где у кошки будет возможность спрятаться (лучше, если укрытие будет на возвышении, где собака не сможет достать кошку).
- Дайте им время: не принуждайте кошку к контакту с собакой, позвольте кошке сблизиться с собакой самостоятельно.
Знакомство вновь прибывших животных со "старожилами" требует времени, и взаимоотношения между питомцами не всегда сразу складываются идеально. Однако благодаря информации о характере и жизненном опыте вашей новой собаки, полученной до ее знакомства с новым домом, и благодаря уважению потребностей как новой собаки, так и имеющихся животных, вы начнете постепенно понимать способы взаимодействия ваших питомцев друг с другом. Это позволит создать условия для успешных и мирных взаимоотношений между животными.
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