Младенец и собака в доме

Когда в доме, где живет собака, появляется маленький ребенок, ее поведение может измениться. От того, как будет вести себя хозяин и другие взрослые члены семьи, зависит и реакция собаки на ребенка.

Прежде всего, нужно начать с того, что в доме, где появился маленький ребенок, собака должна быть здорова. Это значит, что владелец регулярно проводил антипаразитарные обработки и делал прививки. Собака должна содержаться в чистоте. Ее регулярно мыли, стригли, если порода этого требует, и расчесывали. В доме ежедневно проводят влажную уборку, так как собака приносит с улицы грязь. Даже если ее лапы моют после каждой прогулки, на шерсти все равно остается уличная пыль. Обязательны ежемесячные профилактические обследования у ветеринарного врача. Конечно, такие правила должны соблюдаться всеми владельцами независимо от того, есть ли в доме дети. Но когда речь заходит о маленьком члене семьи, выполнение этих несложных правил становится обязательным.

Не менее важный момент — это аллергические реакции. Новорожденный ребенок очень чувствителен к разным аллергенам, поэтому в случае появления у него реакции нужно будет проверить, не является ли собака ее причиной. Если анализ подтвердит аллергию на собачью шерсть, нужно постараться максимально изолировать ребенка от собаки. Это наиболее неприятный момент, так как собака, привыкнув получать свою порцию внимания и заботы, может лишиться ее. В жизни собаки появятся новые запреты и территории, куда ее не будут пускать. Поэтому от владельца требуется максимальная деликатность и понимание ситуации. Нельзя резко менять жизнь собаки, так как она не виновата в возникшей ситуации. Проще постепенно ограничить ей доступ в некоторые места, где находится ребенок, при этом не лишая ее привычной доли любви и заботы. Собака не должна чувствовать себя обделенной хозяйским вниманием.

Психология выстраивания отношений в семье, где есть собака и маленький ребенок, — это тема отдельного разговора. Но важно знать некоторые особенно важные моменты. Собака — существо ревнивое, а ребенок в ее понимании — самый младший член стаи. Поэтому, когда взрослые уделяют ребенку основную часть времени, забывая про свои обязанности по отношению к собаке, она начинает считать ребенка источником своих бед и несчастий. Как следствие — агрессия, направленная на устранение этого источника. Нельзя отменять или игнорировать свои обязанности по отношению к собаке. Она не в состоянии понять и сопоставить причину того, почему с ней стали мало гулять или забывают покормить, поиграть, приласкать. С появлением младенца роли в семье должны быть перераспределены. Собака по-прежнему должна оставаться на нижней ступени иерархии. Ей можно и нужно позволять общаться с младенцем. Владелец тем самым дает понять, что он доверяет своей собаке самое ценное, что у него есть. Собака принимает это доверие как сигнал о том, что ребенок — полноправный член стаи, о котором нужно заботиться и защищать. В дальнейшем владелец должен корректировать их отношения по мере роста ребенка.

Ни в коем случае нельзя наказывать, ругать или прогонять собаку при попытке познакомиться с младенцем. Взрослые должны внимательно следить за ее действиями, ободряя и поощряя положительную реакцию. В случае проявления негативной реакции собаку нужно просто увести из комнаты, где находится ребенок, можно пойти с ней на прогулку. Так собака отвлечется, и стрессовая ситуация будет нивелирована. Через некоторое время нужно снова предпринять попытку познакомить собаку с младенцем, каждый раз давая ей положительное подкрепление и поощряя ее спокойную реакцию. Постепенно собака привыкнет к ребенку, к его запаху и звукам, и он станет еще одной частичкой ее мира.