Что лучше — взять взрослую собаку или купить щенка
Появление щенка в доме — это волнительное событие, которое одновременно влечет за собой ряд трудностей. Появление взрослой собаки доставит не меньше радости, но для многих людей может оказаться более подходящим вариантом, о котором они, возможно, даже и не думали.
Выбираем взрослую собаку
Взрослая собака не вызывает столь сильного умиления, как щенок, но в ее содержании возникает меньше сложностей. Собака, получившая возможность обрести новый дом, часто проявляет безграничную способность любить. Кроме того, для нее уже завершился критический этап обучения, во время которого могут возникать многочисленные трудности со щенком.
Преимущества решения взять взрослую собаку из приюта
- Взрослая собака чаще всего уже прошла основной курс дрессировки, хотя это нельзя знать заранее — уточните соответствующую информацию у сотрудников приюта.
- То же самое касается и приучения собаки к выгулу. В отличие от щенка, взрослая собака, как правило, умеет контролировать позывы к мочеиспусканию намного лучше.
- Характер взрослой собаки уже очевиден, поэтому вы можете получить лучшее представление о том, подходит ли животное вашей семье.
- Взрослая собака больше не будет расти, и вы можете оценить ее размеры.
- Взрослая собака, скорее всего, менее энергичная, чем щенок. Это не значит, что уровень энергии у нее низкий, просто с возрастом гиперактивная энергия, характерная для щенка, может пойти на убыль, хотя во многом это зависит от породы.
Трудности, связанные с решением взять взрослую собаку из приюта
- Если взрослой собаке нужен новый дом, это может означать, что ее прошлое связано с травмирующими переживаниями. В результате вы можете столкнуться с проблемами в поведении собаки.
- Нежелательное поведение может прочно укорениться, и от него будет трудно избавиться.
- Если собака не приучена к выгулу, в более старшем возрасте приучить ее будет очень трудно.
- Знакомство с новыми объектами окружения, к которым собака не привыкла, например с детьми, кошками или даже пылесосом, может стать травмирующим опытом для животного.
- Более старший возраст может сопровождаться проблемами со здоровьем, особенно если за собакой не ухаживали должным образом, а необходимое лечение может дорого стоить. Например, у собаки могут наблюдаться такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет, потеря зрения или слуха и проблемы с зубами.
- Взрослую собаку сложнее познакомить с другими собаками, проживающими в вашем доме, чем щенка.
Информация, которую необходимо получить до появления взрослой собаки в доме
- Узнайте возраст собаки.
- Узнайте подробности о прошлом собаки.
- Спросите о характере животного.
- Узнайте, спокойно ли она ведет себя в окружении других собак.
- Узнайте, как собака относится к детям.
- Узнайте, существуют ли определенные раздражители, вызывающие у животного тревогу, испуг или агрессивное поведение.
- Узнайте, есть ли у собаки какие-либо проблемы со здоровьем или стоматологические заболевания, была ли проведена полная вакцинация животного и есть ли какие-либо ветеринарные данные, о которых вы должны знать.
- Прежде чем взять животное, постарайтесь провести наедине с собакой определенное время.
- Попробуйте вывести собаку на прогулку на поводке и без поводка; совершите несколько таких прогулок.
- Попробуйте взять собаку в машину и посмотрите на ее реакцию.
Получив ответы на эти вопросы, вы лучше поймете характер собаки и узнаете о ее прошлом. Благодаря этому вы сможете создать комфортные и безопасные условия содержания животного с учетом его потребностей и сможете лучше подготовиться к появлению нового питомца.
Решение завести щенка
Если вы решили завести щенка, вы можете выбрать себе нового питомца в нескольких местах. Например, можно взять щенка из приюта или обратиться к заводчику породистых собак. Однако если вы покупаете собаку у частного продавца, то сначала изучите информацию о нем, чтобы убедиться, что вы обратились с зарегистрированному и ответственному заводчику. Вы можете найти заводчика через местную ветеринарную клинику или клуб собаководства. Не покупайте щенков на "птичьих рынках", а также не имеющих документов.
Преимущества решения завести щенка
- Если вы выберете щенка с родословной, то сможете лучше представить размеры и физические характеристики вашего питомца во взрослом возрасте.
- Вы можете получить более полное представление о факторах, определяющих физическое и эмоциональное состоянии щенка. В случае со взрослой собакой из приюта это сделать намного сложнее.
- Вы можете получить все данные о здоровье щенка, особенно если обратитесь к заводчику.
- Дрессировку собаки лучше всего начинать в раннем возрасте. Таким образом, принимая решение завести щенка, вы берете на себя полную ответственность за его обучение и дрессировку. Вам не придется корректировать старые привычки животного, и вы сможете воспитать щенка в соответствии со своими пожеланиями.
- Дрессировка может стать важной составляющей процесса укрепления привязанности щенка к владельцу.
- Взяв щенка, вы, вероятно, проведете с ним больше счастливых лет, чем если бы вы взяли в дом взрослую собаку.
Трудности, связанные с решением завести щенка
- Щенки вызывают много приятных эмоций, но в то же время они могут создавать беспорядок и утомлять. Не стоит недооценивать время и внимание, которые потребуется уделять щенку, и не забывайте о необходимости прилагать усилия к его дрессировке. Если вы вложите много труда в своего питомца в самом начале, то сможете избежать проблем с поведением вашей собаки на протяжении всей ее жизни.
- Щенки извлекают урок из каждой ситуации, но это также означает, что вам нужно постоянно уделять внимание своему питомцу. Если вы работаете полный рабочий день или собираетесь оставлять щенка дома одного на длительное время, это может быть не лучшим решением.
- Щенки могут хорошо ладить с детьми, но они также нуждаются в последовательном воспитании. Дети должны понимать, что щенок — не игрушка и к нему нужно относиться с уважением, чтобы он не приобрел вредные привычки.
Необходимые действия перед покупкой щенка
- Узнайте, в каких условиях содержатся щенки.
- Узнайте, начали ли выводить щенков на улицу.
- Спросите о родителях щенка; узнайте, можно ли увидеть его мать. Щенков нельзя отлучать от матери до восьминедельного возраста.
- Проверьте ветеринарные данные щенка, наличие необходимых прививок и микрочипа (и запросите официальный ветеринарный паспорт питомца с информацией о вакцинации и сертификатом на микрочип).
- Узнайте, проводились ли уже щенку обработки от внутренних и внешних паразитов.
- Узнайте, какие меры были приняты для социализации щенка.
- Убедитесь, что заводчик уделяет вам достаточно внимания. Ответственный заводчик хочет, чтобы его щенки попали в хорошие руки.
Завести щенка или взрослую собаку — не одно и то же. В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы, но какой бы выбор вы ни сделали, при условии тщательной подготовки и изучения всей доступной информации новый член семьи принесет вам немало радости.
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