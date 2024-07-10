Питание кошек: мифы и действительность

Кошка живет рядом с человеком очень давно, и у многих людей сложились четкие представления о том, что и как кошка должна есть. Однако последние достижения ветеринарной диетологии позволяют ряд из них отнести к мифам.

Миф — сухой корм вызывает мочекаменную болезнь (МКБ).

МКБ — заболевание, вызываемое целым комплексом причин, среди которых наследственная (породная) предрасположенность, избыточный вес, недостаточное потребление воды и несбалансированный рацион. При этом значимой разницы в частоте встречаемости МКБ у животных, потребляющих пищу «домашнего» приготовления и готовые сухие рационы, учеными не отмечено. Ключевым фактором формирования камней в моче (уролитиаза) считается неправильное соотношение уровней фосфора, кальция и магния в рационе, а их сбалансированное количество, к тому же соответствующее возрасту, можно получить только в высококачественном готовом корме.

Сейчас сухие промышленные рационы для кошек помогают предупреждать и лечить некоторые виды МКБ. Например, продукт ROYAL CANIN Urinary Care (http://www. royal-canin .ru/catalog/product/ urinary-care /).

Миф — кошка «строго плотоядное» животное, поэтому ее нужно кормить одним мясом.

Тот факт, что кошка является «строгим плотоядным» животным и нуждается в высокобелковой (по сравнению, например, с собаками) диете сомнению не подвергается. Но мясо в том виде, в каком мы покупаем его в магазинах, не может полностью удовлетворить потребностей кошки. Помимо того, что в мясе содержится много фосфора и мало кальция, что сразу нарушает баланс приготовленного продукта, сырое мясо опасно еще присутствием паразитов и болезнетворных бактерий. Следует также помнить, что при современном уровне загрязнения окружающей среды найти действительно качественное мясо достаточно трудно, и стоит оно недешево. Предки современной домашней кошки съедали свою травоядную добычу целиком, вместе со внутренними органами, в том числе желудком и кишечником, содержащими полупереваренные растительные остатки. Таким образом, помимо белка, кошка нуждается в определенном количестве углеводов и клетчатки!

Миф — кошкам нужно давать молоко.

После 6 месяцев у подавляющего большинства котят перестает вырабатываться фермент, расщепляющий молочный сахар — лактозу, поэтому у многих взрослых кошек молоко вызывает расстройство пищеварения. Конечно, остается небольшой процент кошек, которые без вреда для здоровья пьют молоко всю жизнь. Но это исключение лишь подтверждает правило.

Миф — почечную недостаточность вызывает высокое содержание белка в корме, особенно это касается старых кошек.

Результаты последних исследований показали, что дело обстоит как раз наоборот: старым кошкам нельзя сильно снижать уровень белков в корме, он должен быть не низким, а адаптированным. При этом большую роль, чем протеин, в развитии почечной недостаточности, играет роль избыток фосфора в рационе животного. Подходящим рационом для пожилой кошки может стать ROYAL CANIN Ageing 12+. В этом продукте, помимо необходимого уровня белка, поддерживается умеренное количество фосфора, что снижает нагрузку на почки.

Миф — кошке можно давать корм для собак.

На первый взгляд корма для кошек и собак выглядят практически одинаково, единственное заметное различие — размеры крокет. Однако это очень опасное заблуждение. Состав кормов для этих видов животных различается очень значительно: в продукте е для кошек много белков, а в корме для собак — много углеводов, намного больше, чем это нужно кошке. Кроме того, существуют некоторые питательные вещества, которые организм собаки может производить самостоятельно, а организм кошки — не может и должен получать с пищей. В итоге собаки, потребляющие корм для кошек, рискуют заработать хронические болезни (например, пищевую непереносимость или болезнь почек)). У кошек же при регулярном потреблении рациона, предназначенного для собак, может возникнуть недостаточность незаменимых аминокислот (например, таурина и, ка следствие, проблемы с сердцем) и других компонентов (например, арахидоновой кислоты).

Миф — кошка сама определит, что ей вредно, что полезно и сколько корма ей нужно потреблять.