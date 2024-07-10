Витамины для кошек

Всем живым существам для обеспечения нормальной жизнедеятельности требуется получать необходимые витамины и микроэлементы. Наши домашние животные — не исключение.



Очень важно поддерживать витаминный баланс в организме кошки. Потребность каждого животного индивидуальна и варьируется в зависимости от возраста, среды обитания, образа жизни. Не стоит думать, что кошка, живущая дома, «пожует травку» — и получит все витамины.



В домашних условиях обеспечить получение необходимых элементов возможно разными путями: с пищей, через прием различных лакомств с витаминными добавками и с помощью специальных поливитаминных комплексов.



Следует понимать, что именно необходимо животному, а для этого обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Он скажет, есть ли потребность в каких-то витаминах или, наоборот, какой-то элемент нужно вывести из употребления. Давайте посмотрим, какие витамины обычно необходимы вашей кошке.



Среди основных выделим витамины А, В, С, D, Е и К. Общие знания дают представление о пользе каждого из них для здоровья человека. А как обстоит ситуация у наших домашних животных?

Витамин A

Развитие и рост организма невозможен без витамина А — витамина роста. Котята от рождения до зрелого возраста, а также беременные животные остро в нем нуждаются. Витамин А необходим для формирования эпителия, также укрепляет иммунную систему, являясь мощным антиоксидантом. При дефиците этого вещества может нарушаться развитие и функции репродуктивной системы и системы пищеварения.

Витамин B

На систему пищеварения оказывает влияние и витамин В, в свою очередь тоже являясь источников энергии. При дефиците этого витамина животное будет испытывать общую слабость. Кроме того, витамин В укрепляет иммунитет, помогает организму справляться с болезнями и вредоносными вирусами.

Витамин C

Витамин С — антиоксидант, способствует выведению токсинов из организма животного и необходим для полноценного усвоения железа и кальция. Витамин С — мощный восстановитель, он помогает предотвратить такие процессы, как воспаление и старение.

Витамин D

Витамин D участвует в формировании костной ткани, а также зубов и когтей, что особенно необходимо для нормального развития плода и дальнейшего роста котят. Дефицит витамина D может привести к расстройствам функций двигательного аппарата, деформации костных структур. Пожилые кошки тоже очень нуждаются в этом витамине.

Витамин K

В укреплении костной ткани активно участвует и витамин К. Но основной его функцией является укрепление стенок сосудов и обеспечение нормального процесса кроветворения.

Витамин E

Витамин Е участвует в выведении из организма продуктов полураспада, а также способствует развитию репродуктивной функции, что важно для животных, вынашивающих потомство. Определить нехватку возможно, наблюдая за шерстью кошки. Признаками могут являться интенсивная линька, общее ухудшение состояния шерсти.

Недостаток или переизбыток витаминов оказывает негативное влияние на организм животного. Потому так важно выбирать сбалансированное питание для вашей кошки, которое содержит в себе все необходимые витамины. Перед началом приема витаминов обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, только он может назначить необходимый комплекс.