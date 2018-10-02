Питание собак: мифы и действительность

Миф: «Необходимо дополнительно вводить мясо в рацион моей собаки»

Действительность:

Состав готового рациона тщательно сбалансирован. Он учитывает потребности собаки в определенных нутриентах. Дополнительные ингредиенты в собачьем меню только нарушат баланс веществ, что навредит здоровью питомца.

Миф о дополнительном питании возник потому, что владельцам собак сложно визуально определить в готовом корме количество мяса.

Многие производители корма напоминают на своих этикетках про ингредиент-основу: вы можете найти надписи «с курицей», «с говядиной», «с ягненком». По своим питательным качествам эта основа во многом превосходит магазинное «мясо для животных».

Миф: «Белки повышают нагрузку на почки»

Действительность:

Это скорее не миф, а научное заблуждение. Некоторые давние исследования на крысах показали, что если надолго увеличить количество белка в рационе, то в работе почек могут возникнуть сбои и даже хроническая недостаточность. Однако еще в 1980-х годах ученые во Франции и США провели ряд экспериментов, которые не подтвердили выводы первого исследования.

Если ограничивать количество белка, то это только ослабит иммунитет собаки - единогласно считают специалисты. Единственное требование к белку - это его качество. А нарушения в работе почек могут возникнуть из-за возраста или специфических заболеваний.

Миф: «Кальций способствует поднятию ушей»

Действительность:

Уши - хрящевая ткань, а хрящ не вбирает в себя кальций.

Этот миф особенно распространен среди владельцев собак со стоячими ушами. У некоторых пород таких собак в возрасте от 4 до 6 месяцев, когда меняются молочные зубы, слегка обвисают уши. Владельцы добавляют кальций и витамины в рацион щенка, что якобы меняет ситуацию. Однако наука не подтверждает влияние кальция на этот процесс. Зато точно известно, что избыток кальция может плохо сказаться на формировании костей щенка.

Миф: «В овощах много витаминов, необходимых моей собаке»

Действительность:

Овощи далеко не основной источник витаминов для собак. А переизбыток витаминов даже вреден. Например, витамины, А, D, Е, К накапливаются в жировой ткани или некоторых органах.

Витамин A откладывается в печени, поэтому не стоит превышать его норму. А витамины группы B, необходимые собаке, есть в пище и животного происхождения.

В готовом рационе есть все необходимые вашей собаке витамины, поэтому нет надобности сажать ее на овощную диету.

Миф: «В корм щенка необходимо добавлять витамин D»

Действительность:

Щенку нужно не так много витамина D, из правильного меню ваш питомец получит его достаточно. А вот если вы переборщите, то это плохо скажется на правильным росте костей щенка.

Миф: «Моя собака нуждается в разнообразие, а это может дать только домашнее питание…»

Действительность:

Пищеварительная система собаки нуждается в стабильности и порядке. Частые перемены в питании только нарушат работу кишечника. Если вы по каким-то причинам хотите поменять корм своего питомца, делайте это постепенно.

Миф: «Я предпочитаю домашнее питание, оно более сбалансировано, и я знаю, из чего оно состоит»

Действительность:

Очень сложно приготовить хорошо сбалансированный питательный корм в домашних условиях. Необходимое содержание жира, баланс минералов и количество витаминов не определить на глаз, вы наверняка сможете отмерить только порцию. А не стоит забывать, что баланс нутриентов, например, в мясе, может сильно различаться.

Миф: «Я уверен, что в этом продукте много мяса, поскольку на нем указано "Содержит печень"»

Действительность:

Надпись на упаковке «Содержит печень» означает, что в продукте максимум 4% печени.

Обеспечение своей собаки правильным сбалансированным питанием - это приоритет, которым нельзя пренебрегать. Будьте осторожны и не верьте мифам.