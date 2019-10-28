Фолиевая кислота для собак

Фолиевая кислота, или витамин В9 — одно из основных веществ, участвующих в воспроизводстве красных кровяных телец, формировании нервной системы и синтезе основных компонентов ДНК.

Фолиевая кислота относится к группе водорастворимых витаминов и неустойчива к нагреванию, разрушаясь под действием тепла и света. Большое значение этот витамин имеет для производства гемоглобина. Под его воздействием в крови синтезируется протеин, в котором содержится железо. Таким образом, оптимальное соотношение фолиевой кислоты в рационе собаки способно качественно улучшить состав крови, благотворно влияет на жировой и углеродный обмен.

При недостатке фолиевой кислоты у собаки наступает риск развития гиперхромной анемии с явлениями лейко- и тромбоцитопении, поэтому ее достаточное содержание в рационе — особенно щенков и беременных и кормящих сук — имеет важное значение, но помните, что назначить фолиевую кислоту беременной собаке может только ветеринарный врач.

Первые признаки дефицита фолиевой кислоты у собаки:

медленный рост щенков,

слабый набор веса,

сухость кожи,

наличие себореи.

Фолиевая кислота нужна и при синтезе нуклеиновых кислот. Их молекулы содержат важную наследственную информацию. При недостатке фолиевой кислоты у плода могут развиваться уродства: к примеру, нередки случаи рождения щенков с волчьей пастью.

Она очень важна для роста, развития и обновления всех клеток организма собаки, включая нормальное функционирование половых желез, центральной нервной системы и органов пищеварения. Фолиевая кислота улучшает аппетит и нормализует пищеварительный процесс. Ее дефицит часто приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и развитию гастроэнтерита и стоматита.

Фолиевая кислота также способна предотвратить развитие у собаки депрессивных состояний, облегчает перенесение стрессовых ситуаций, укрепляет центральную нервную систему. Нормализует половое созревание и овуляцию у сук, благотворно влияя на процессы размножения.