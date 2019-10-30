Лечебное питание для собак

Рассмотрим основные заболевания, при которых чаще всего рекомендуется специальное диетическое питание. Помните, что каждая ветеринарная диета имеет противопоказания, так что не следует переводить на нее собаку без предварительного обследования у ветеринарного врача.

Сахарный диабет

Это достаточно распространенное среди собак заболевание возникает при недостатке гормона инсулина. Далеко не всегда причиной диабета становится чрезмерное употребление сахара, однако нарушение питания действительно способно увеличить риск возникновения болезни.

У страдающей диабетом собаки наблюдается частое мочеиспускание, жажда, повышенный аппетит и при этом быстрая потеря веса. Больное животное нуждается в постоянном контроле, инъекциях инсулина, а также специальном сбалансированном корме, который назначит ветеринарный врач.

Такой корм состоит из смеси злаковых с низким гликемическим индексом, то есть таких, которые очень медленно повышают уровень сахара в крови. Кроме того, в нем много пищевой клетчатки и мало крахмала. Компанией ROYAL CANIN ® разработан рацион Diabetic Special Low Carbohydrate, предназначенный для собак с сахарным диабетом.

Гастрит

Гастрит — заболевание желудочно-кишечного тракта собаки. Одна из основных причин его возникновения и развития — неправильное питание животного. Собаки могут подбирать еду на улице, случайно глотать что-нибудь несъедобное, а также есть жареную, жирную, пересоленную или острую пищу с подачи хозяина.

При гастрите у животного нарушается нормальная работа ЖКТ, появляется рвота, диарея, так что диета и правильное питание — это первое, что, скорее всего, назначит собаке ветеринарный врач. Например, корм ROYAL CANIN ® Gastro Intestinal GI25, который содержит набор особых белков и пребиотиков, подавляющих развитие в кишечнике бактерий, способных вызвать воспаление.

Пищевые аллергии

Этот вид аллергии имеет много общих причин с гастритом. Еда с хозяйского стола, что-то случайно съеденное на улице или просто гиперчувствительность организма, а также индивидуальная непереносимость тех или иных продуктов — все это может вызвать у животного аллергию.

Пищевые аллергии могут сопровождаться рвотой, поносом, отказом от еды, а также дерматитами, зудом и рядом других реакций. Обычно ветеринарный врач проводит ряд исследований, чтобы уточнить характер аллергии, а также выявить, к каким именно белкам у собаки возникает повышенная чувствительность. После чего назначает исключающую или специальную диету.

Среди кормов ROYAL CANIN ® есть несколько рационов, подходящих для собак с пищевыми аллергиями. Так, ветеринарная диета Sensitivity Control содержит те продукты, которые реже всего вызывают аллергическую реакцию у большинства собак. Ее рекомендуют животным с гиперчувствительностью. А корм Anallergenic AN18 разработан специально для собак-аллергиков , которым показана пожизненная ограничивающая диета.

Мочекаменная болезнь

От мочекаменной болезни страдает почти пятая часть всех собак, причем, некоторые породы собак — например, ньюфаундленды и далматины — особенно предрасположены к ней. Выявленная на ранней стадии, мочекаменная болезнь достаточно легко поддается лечению консервативными методами.

Важная составляющая лечения — диета, меняющая химический состав мочи животного и растворяющая таким образом камни. Существуют лечебные корма для собак, выполняющие эту задачу, например, ветеринарная диета Urinary S/O. Удобство диеты как метода лечения состоит в том, что она не доставляет никакого дискомфорта собаке.

Дисплазия суставов

Проблемы с суставами чаще возникают у крупных пород (ротвейлеров, лабрадоров, ретриверов и овчарок), чем у мелких и средних. В группе риска также собаки, страдающие ожирением: лишний вес — это дополнительная нагрузка на суставы, которая вызывает нарушение опорно-двигательной функции.

Собакам с лишним весом рекомендованы специальные корма, в составе которых злаки с низким содержанием сахара, а также много белка. У ROYAL CANIN ® это серия Satiety Weight Management.

Если же у собаки диагностирована дисплазия, ей назначают корма с повышенным содержанием коллагена, а также питательных веществ, улучшающих подвижность суставов. Такие лечебные корма для собак, например, Mobility C2P+, должен назначать только ветеринарный врач после всех необходимых анализов.