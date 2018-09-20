Питание и обмен веществ у собаки

Обмен веществ у собак имеет ряд особенностей, которые возникли в результате многих веков эволюции их диких предков. Пытаясь что-либо изменить в этих процессах, владельцы неизменно сталкиваются с возникновением разных заболеваний, спровоцированных нарушением обмена веществ.

Причиной таких нарушений чаще всего становится неправильно подобранный рацион или несоблюдение правил кормления собаки. Собака по своей природе относится к хищникам, а значит, и состав корма для нее должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам в соответствии с ее природой. Так повышенное содержание жиров и углеводов в рационе при отсутствии белка приводит к возникновению нарушения обмена веществ даже у очень молодых собак.

Важно соблюдать режим и периодичность питания. Хищники, к которым относится и собака, начинают охоту, только испытывая сильный голод. А значит, питаются они не три и не два раза в день. Процесс добывания пищи требует огромных энергетических затрат. После удачной охоты хищник наедается и потом долго отдыхает. Так же настроена и система пищеварения домашних собак. Плотная и очень сытная белковая еда, длительный отдых и снова поиск добычи. Поэтому для взрослой здоровой собаки нет надобности дробить суточную норму на очень большое число кормлений. Для щенков и больных собак режим кормления должен быть иным — частота кормления увеличивается при меньшем объеме съедаемого корма.

Еще одна особенность, имеющая важное значение в обмене веществ, — способ поедания пищи. Собака ее не жует и не лакает, а отрывает коренными зубами и заглатывает куски. Крупные куски собака не жует, а также разделяет на более мелкие. Ее желудочно-кишечный тракт приспособлен для переваривания именно такой пищи, поэтому мясо в виде фарша может не усваиваться организмом собаки.

Помимо белка, который собака получает с мясом, для получения дополнительных витаминов и микроэлементов и для лучшего обмена ее организму необходима клетчатка и бактерии. В природе клетчатку и ферменты хищники получают, съев внутренности добычи вместе с содержимым. Для современных собак альтернативой является полностью сбалансированные рационы. Такие рационы незаменимы для собак с нарушениями обмена веществ. Клетчатка не может полностью перевариться организмом собаки, но она меняет фракцию кишечника и стимулирует перистальтику.