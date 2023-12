Speeltjes voor uw puppy

Uw puppy speeltjes geven om mee te spelen is een uitstekende manier om hem te socialiseren en om te voorkomen dat hij op uw meubels gaat kauwen. Het is belangrijk dat u een speeltje kiest dat geschikt is voor de afmetingen van uw puppy. Speelgoed moet twee keer zo groot zijn als de bek van uw puppy om het risico van verstikking of wurging te voorkomen.

Rubberen hondenspeeltjes zijn doorgaans het meest duurzaam, maar moeten worden aangeschaft in een gerenommeerde dierenwinkel of een dierenartsenkliniek. Zachte speeltjes zijn niet onverwoestbaar, maar sommige zijn steviger dan andere. Zachte speeltjes moeten in de machine kunnen worden gewassen.

Het is belangrijk om uw puppy nooit zonder toezicht achter te laten met touw of speelmateriaal omdat dit verstikkingsgevaar kan opleveren of een blokkade in de darmen kan veroorzaken. Botten moeten ook worden vermeden omdat deze kunnen versplinteren en inwendig letsel kunnen veroorzaken. Zodra de speeltjes van uw puppy tekenen van slijtage vertonen, moet u ze weggooien om ongelukken te voorkomen.

Halsband en riem voor puppy's

Hoewel ze in de begintijd niet verder zullen gaan dan uw tuin, zijn een halsband en riem essentieel zodat uw puppy eraan went om deze te dragen. Zorg dat de halsband voldoende aansluit zodat deze niet over het hoofd van uw puppy kan afglijden en is voorzien van een label met uw naam en telefoonnummer.

Als u alle basisvoorwerpen vooraf gereed hebt, kan uw nieuwe puppy zich gemakkelijker aanpassen wanneer u hem laat kennismaken met zijn nieuwe thuis.