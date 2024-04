Je huis voor je nieuwe puppy voorbereiden

Je tuin veilig maken voor je nieuwe puppy

Zodra de voorbereidingen binnenshuis zijn voltooid, moeten eventuele buitenruimtes waartoe jouw puppy toegang heeft worden geïnspecteerd.

Repareer eventuele gaten in het hek - Als je een hek om je tuin hebt of een poort om te voorkomen dat je puppy de weg op loopt, moet je deze zorgvuldig controleren op eventuele gaten of openingen waardoor je puppy zou kunnen ontsnappen. Zorg ervoor dat deze goed worden afgesloten.

Verwijder giftige planten - Controleer de planten in je tuin zodat je zeker weet dat deze niet giftig zijn als je puppy ervan zou eten. Enkele planten die gevaarlijk zijn voor honden zijn de ficus, cyclaam, hulst, maretak, dieffenbachia, philodendron, aloë, witte narcis, hyacint, iris, azalea, rododendron, oleander, poinsettia en lathyrus.

Controleer je kunstmest - Het is belangrijk dat je chemische kunstmest, onkruidverdelger en insectengif buiten het bereik van je puppy houdt om te voorkomen dat hij deze binnenkrijgt.

Berg tuingereedschap op - Als je tuingereedschap gebruikt, vooral iets dat scherp is, is het belangrijk dat je dit ergens buiten het bereik van je puppy opbergt.

Een andere belangrijke manier om je woning voor te bereiden op de komst van een nieuwe puppy is ervoor zorgen dat je het nummer van de dierenarts bij de hand hebt voor spoedgevallen. Dit kun je doen door het ergens in huis aan te plakken of op te slaan in je mobiele telefoon, zodat je snel kunt bellen als jouw puppy ziek wordt of letsel oploopt in huis.

Door vooraf een aantal controles uit te voeren en je huis op de juiste manier gereed te maken, kun je ervoor zorgen dat jouw puppy veilig en comfortabel in zijn nieuwe omgeving kan gedijen.