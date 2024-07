Gezonde ondersteuning van zijn spijsvertering

Het eerste levensjaar van uw puppy staat in teken van ontdekken en groeien. Hij verkent enthousiast de wereld. Ondertussen ontwikkelen zijn spijsverteringsstelsel en immuunsysteem zich nog en worden zijn botten sterker.

Omdat het spijsverteringsstelsel van uw puppy nog volop in ontwikkeling is, is het belangrijk dat de grote hoeveelheid eiwitten licht verteerbaar is. Zo wordt zijn spijsverteringsstelsel zo min mogelijk belast en kan zijn lijf de eiwitten goed opnemen en gebruiken voor zijn groei.

U kunt dus het beste speciale puppyvoeding blijven geven tot hij volgroeid is. Kleine honden groeien tot ze ongeveer 10 maanden oud zijn, medium grootte honden tot ze 12 maanden oud zijn en grote rassen tot ze 15 maanden oud zijn. Giant-honden groeien zelfs door tot ze 24 maanden oud zijn. ROYAL CANIN® puppyvoeding is zo samengesteld dat deze voeding uw puppy optimaal in zijn groei ondersteunt.