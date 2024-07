Gezonde ondersteuning van zijn groei

Een puppy groeit de eerste maanden hard. In de eerste twee weken van zijn leven, verdubbelt uw puppy al in lichaamsgewicht. Hoe lang uw puppy groeit, is afhankelijk van zijn grootte. Kleine honden groeien tot ze ongeveer 10 maanden oud zijn, medium grootte honden tot ze 12 maanden oud zijn en grote rassen tot ze 15 maanden oud zijn. Giant-honden groeien zelfs door tot ze 24 maanden oud zijn.

Naast groter groeien, moet het skelet van uw puppy dus ook nog heel sterk worden. Hiervoor heeft uw puppy voldoende eiwitten en een uitgebalanceerde hoeveelheid calcium en fosfor nodig. ROYAL CANIN® puppyvoeding is zo samengesteld dat deze voeding uw puppy optimaal in zijn groei ondersteunt.