Na de eerste maand van zijn leven kunt u uw puppy beginnen te spenen en aan vast voedsel laten wennen. Maar waar moet u rekening mee houden bij het kiezen van zijn allereerste voeding?

Grootte en ras van de hond

De grootte en het ras van uw puppy zijn twee van de belangrijkste elementen om over na te denken bij het kiezen van zijn eerste voeding. Vele rassen hebben specifieke vereisten wat betreft energie en gezondheid. Met voeding die is afgestemd op de voedingsbehoeften van uw puppy kunt u er zeker van zijn dat hij alles krijgt wat hij nodig heeft om een gezond leven als jonge hond te leiden.

De grootte van uw hond heeft een belangrijke invloed op het soort voeding dat hij nodig heeft en het heeft een sterke impact op hoe hij eet, zijn eten verteert en reageert op verschillende soorten voeding. Er zijn vijf verschillende groottecategorieën voor honden:

X-small - zeer kleine rassen: als volwassen hond een gewicht van maximaal 4 kg

Mini - kleine rassen: als volwassen hond een gewicht van maximaal 10 kg

Medium - middelgrote rassen: als volwassen hond een gewicht tussen 11 en 25 kg

Large - grote rassen: als volwassen hond een gewicht van 26 tot 45 kg

Giant - zeer grote rassen: als volwassen hond een gewicht van meer dan 45 kg

Zorg ervoor dat u de eerste voeding voor uw puppy kiest uitgaande van het gewicht dat hij waarschijnlijk zal hebben wanneer hij volwassen is. U kunt dit te weten komen in de informatie over zijn ras en door er met de dierenarts over te praten. De voeding is speciaal gemaakt om te voldoen aan de gezondheidsbehoeften van honden in die categorie, zodat u uw puppy de best mogelijke start geeft.