Поговорімо про мейн-кунів
Мейн-куни більші за середніх котів і є однією з найбільших порід домашніх котів. У них повільний розвиток, який триває довше, ніж у більшості інших порід. Можливо, цим пояснюються вражаючі розміри мейн-кунів. І не менш вражаючий характер. Розумні, милі й ласкаві мейн-куни ламають усі стереотипи про котів. Вони дружелюбні й добре уживаються з людьми та іншими домашніми тваринами.
Офіційна назва: Мейн-кун
Інші назви: Мейн-шаг, шаг-кіт
Походження: Сполучені Штати Америки
Довжина шерсті3 out of 5
Інтенсивність линяння4 out of 5
Потреба в грумінгу3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*4 out of 5
Рівень галасливості5 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*5 out of 5
Сумісність з іншими домашніми тваринами4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Пристосованість до життя у приміщенні та надворі3 out of 5
|Самці
|Самка
|25 - 41 cm
|25 - 35 cm
|Вага
|Вага
|6 - 10 kg
|4 - 7 kg
|Етапи життя
|Кошеня старшого віку
|Дорослий
|4–15 місяців
|Від 15 місяців до 7 років
|Літній
|Від 7 років
Познайомтеся краще з породою мейн-кун
Усе, що слід знати про породу
Хоча деякі представники родини котячих зовсім не товариські, мейн-куни дуже приязні до людей. І навіть дружелюбні. Не будучи надто залежними (вони не будуть постійно докучати вам, щоб привернути увагу), вони все-таки вважають за краще бути там, де ви. І підуть до іншої кімнати, коли підете ви. Щоразу.
Мейн-куни не настільки пристосовані для підкорення висот, як інші породи, їм радше розглядати об’єкти на землі, ніж вилазити для цього вгору. До того ж вони повільно розвиваються: мейн-куни досягають максимального розміру лише у віці від трьох до п’яти років. Проте за своїм характером вони залишаються кошенятами протягом усього життя – завжди грайливі та допитливі, вони досліджуватимуть усе, до чого залучені їхні власники.
Мейн-куни рідко нявчать. Натомість більшість має те, що нагадує м’яке цвірінькання або курликання; тонкий і тихий тембр, здається, не відповідає їхній величній статурі. Можна сказати, що хутро мейн-кунів із гривою навколо шиї, як у лева, всепогодне, оскільки воно водонепроникне. Тонкий, м’який підшерсток покритий спадаючою шерстю середньої довжини, яка, хоч і шовковиста, має виразну об’ємність. Все це зберігає тепло в холодну погоду, як і їхній пухнастий хвіст, який вони обвивають навколо себе для додаткового утеплення. Коти породи мейн-кун можуть мати величавий, а часом здичавілий вигляд, але хай це не вводить вас в оману – вони зазвичай дуже милі й віддані своїм власникам.
Через свої розміри мейн-куни не є видатними спортсменами, що й не дивно. Та завдяки своєму миролюбному характеру й терпінню вони чудові компаньйони для дітей, а також для решти родини. З ними легко жити, вони досить дружелюбні; дорослі мейн-куни зазвичай добре ладнають як з собаками, так і з іншими котами. Загалом, доволі ідеальний товариш!
2 факти про мейн-кунів
1. Пухнастість
Мейн-кунів ніяк не назвеш мініатюрними котами. А завдяки пухнастій шубці деякі з них здаються ще більшими, ніж вони б виглядали з коротшою шерстю. Але якою б не була шерсть, під нею ховаються міцні м’язи й дуже тіло.
2. Невже знову?
Хоча мейн-куни доволі спритні, вони бувають трішки незграбними й можуть прорахуватися з висотою, коли стрибають на якусь поверхню. Можливо, через їхній розмір такі невдачі дещо помітніші, але вони лише додають улюбленцями грайливої привабливості.
Історична довідка про породу
Вважають, що мейн-куни родом зі штату Мен, але як вони туди потрапили достеменно не відомо. Це предмет багатьох дискусій. Існує поширений, проте неможливий із точки зору біології міф, що ця порода виникла внаслідок схрещування напівдиких домашніх котів і єнотів.
Саме через такий міф і свою зовнішність ці коти отримали назву мейн-кун («Maine Coon» англійською, де частина «Maine» позначає штат Мен, а «Coon» від «Raccoon» – єнота). За іншою популярною теорією мейн-куни походять від шести котів, яких Марія Антуанетта відправила до міста Віскассет, що в штаті Мен, коли планувала втекти з Франції через революцію. Авжеж!
Більшість сучасних фахівців із розведення тварин вважають, що порода мейн-кун виникла внаслідок схрещування короткошерстих домашніх котів і завезених довгошерстих. Завдяки природному відбору й особливостям зовнішнього середовища ці коти стали великими, м’язистими та вкритими густою шерстю. Це давало їм змогу пережити суворі зими Нової Англії.
Коти мейн-кун, однієї з найдавніших порід Північної Америки, були популярними учасниками на перших виставках котів у Бостоні та Нью-Йорку. Коричнева самка породи мейн-кун на ім’я Косі, що мала забарвлення таббі, виграла звання кращої кішки на виставці 1895 року в Медісон-сквер-гардені. З того часу порода не втрачає своєї популярності.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики мейн-кунів
1.Шерсть
2.Кістки
3.Голова
4.Хвіст
5.Вигляд
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від характерних рис породи до загального огляду стану здоров’я: цікаві факти про вашого мейн-куна
Оскільки мейн-куни є великими котами, вони потребують фізичного навантаження для підтримання здоров’я.
З віком, досягнувши своїх максимальних розмірів, мейн-кун може бути схильним до набору зайвої ваги. Її можна тримати в нормі за допомогою регулярних ігор. Як і для котів великих порід, ганятися за іграшками, зіжмаканими м’ячиками з паперу й хапати їх своїми лапами – чудовий спосіб для мейн-куна не лише підтримувати здоров’я, а й тримати їхні мисливські вміння в тонусі. Ветеринарний лікар може порадити, як потрібно грати з улюбленцем, щоб він залишався в чудовій формі.
Гіпертрофічна кардіоміопатія в котів може бути проблемою
Загалом представники породи мейн-кун здорові, але мають певну схильність до деяких захворювань, найсерйознішою з яких є гіпертрофічна кардіоміопатія. Це стан, за якого відбувається потовщення серцевого м’яза, і він може бути генетичним. Він також може виникнути через недостатній вміст у раціоні амінокислот, як-от таурину. Це захворювання може призвести до серйозних серцево-судинних хвороб, зокрема до серцевої недостатності, тому ветеринарні лікарі рекомендують проводити час від часу рентген грудної клітки та ехокардіографію (УЗД серця) для раннього виявлення будь-яких проблем.
У породи може виникнути спадкова проблема з кульшовими суглобами
Через їхні розміри, мускулатуру та схильність до суглобових патологій в мейн-кунів може виникнути дисплазія кульшового суглоба. Ця проблема є генетичною: в одному з досліджень на рентгенологічних знімках було виявлено ознаки дисплазії кульшового суглоба приблизно в половини котів породи мейн-кун. Але панікувати не варто! Відповідальний фахівець з розведення тварин перевірятиме потенційних батьків і не стане зводити носіїв гена цієї хвороби. А добре збалансований раціон і регулярні огляди допоможуть підтримувати здоров’я вашого кота на належному рівні.
Здоровий раціон – запорука здоров’я кота
Здорове харчування відіграє основну роль у підтримці здоров’я та краси мейн-кунів. Їжа забезпечує енергію для підтримки життєво важливих функцій, а повноцінна формула харчування для мейн-кунів має містити спеціально збалансований набір поживних речовин. Такий раціон забезпечує оптимальне харчування, адже й нестача, і надлишок певних речовин можуть негативно впливати на здоров’я вашого улюбленця. Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. До того ж коти від природи пристосовані до вживання їжі маленькими порціями – від 7 до 10 разів на день. Рекомендований добовий об'єм крокет, виданий раз на день, дасть вашому мейн-куну змогу самостійно регулювати власне споживання.
Кошенята мейн-куна дорослішають надзвичайно довго. У цей час закладаються основи унікальної статури цієї великої породи. Водночас вони дуже швидко збільшуються в розмірах – значно більше, ніж звичайні кошенята. 3-місячне кошеня мейн-куна може важити до 2 кг, тобто приблизно вдвічі більше, ніж кошенята інших порід! Період росту кошеняти мейн-куна можна поділити на два етапи.
Формування – від народження до 4 місяців
Відлучення – перехід кошеняти від рідкої їжі (або материнського молока) до твердої. Зазвичай цей період відповідає часу, коли в малят ріжуться молочні зуби (3–6 тижні життя). У такому віці кошенята ще не вміють гризти, тому м’яка їжа (зволожені крокети або адаптований вологий корм) допомагають полегшити перехід від рідкої їжі до твердої. Між 4 і 12 тижнями після народження природний імунітет, який кошеня отримало з молозива (тобто першого молока) матері, знижується, а власна імунна система маляти ще поступово розвивається. У цей критичний час, який називається імунним провалом, для підтримки природного захисту організму кошенятам потрібен комплекс антиоксидантів, зокрема вітамін E. Кошенята переживають період інтенсивного росту, під час якого вони особливо чутливі та схильні до розладів травлення. У цей час їхній раціон має бути не лише висококалорійним для підтримки енергетичних потреб росту, але й містити білки, що легко засвоюються ще незрілою травною системою. Пребіотики, зокрема фруктоолігосахариди, також сприяють здоровому травленню, оскільки підтримують мікрофлору кишечника. Результат – це хороша робота кишечника. Їжа кошеняти має містити омега-3 жирні кислоти (ЕПК й ДГК), які допомагають підтримувати правильний розвиток мозку та нервової системи.
Окрім підтримки здоров’я сечовидільної системи, що важливо для всіх котів, серед основних цілей харчування для дорослих мейн-кунів можна назвати такі:
Підтримка суглобів міцного скелета завдяки хондроїтину, глюкозаміну та жирним кислотам ЕПК й ДГК. Великим, потужним і важким мейн-кунам потрібні міцні суглоби.
Піклування про серце завдяки адаптованому вмісту магнію, натрію, калію, аргініну, ЕПК й ДГК, таурину, L-карнітину й антиоксидантів. Попри свої вражаючі фізичні дані мейн-куни схильні до певних захворювань, зокрема гіпертрофічної кардіоміопатії, коли стінки серця стають менш еластичними.
Сприяння підтриманню здоров’я їхньої шкіри та краси довгої розкішної шерсті завдяки збагаченому вмісту цільових поживних речовин, які посилюють бар’єрну функцію шкіри.
Підтримання належної гігієни ротової порожнини завдяки формі крокет, адаптованій до їхньої великої квадратної щелепи, і текстурі, яка спонукає до розгризання.
У зрілого кота – віком понад 12 років – іноді також можуть виникати проблеми із засвоєнням їжі. Щоб підтримувати вагу кота, що старіє, і знизити ризик дефіциту, йому слід давати корм високого ступеня засвоюваності, що містить усі необхідні поживні речовини.
З часом дорослішання коти дедалі частіше страждають від проблем із зубами, а в деяких зрілих котів також може притуплятися відчуття смаку й нюху, що може призвести до втрати апетиту і меншого споживання корму. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати форму, розмір і твердість крокет, адже їхні щелепи тепер можуть бути більш чутливими та вразливими.
Зауважте, що оптимальна кількість калорій залежить від способу життя кота, навіть якщо він старіє. Зрілому котові, який продовжує регулярно виходити гуляти, підійде раціон із трохи більшим вмістом жиру. З іншого боку, старіння не зменшує ризик ожиріння домашніх котів. Варто й далі уважно стежити за кількістю спожитих калорій. Для них найкраще підходить корм із помірним вмістом жиру.
Догляд за мейн-куном
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Важливо тримати мейн-куна в тонусі, щоб його життя було здоровішим і довшим. Ви можете скористатися їхньою допитливістю й заохочувати їх до розумової та водночас фізичної активності за допомогою інтерактивних іграшок та інших штучок. Мотузки, миші на батарейках, навіть іграшки з котячою м’ятою спонукатимуть вашого мейн-куна бігати та стрибати. Навіть двадцяти хвилин на день достатньо для підтримання вашого кота у формі. Найкращий варіант – 20–60 хвилин фізичного навантаження, розділені упродовж дня на 10-хвилинні проміжки. Котам не слід гратися занадто довго за один раз. Хай там як, але важко сказати, хто отримає більше задоволення від гри.
Незважаючи на довжину їхньої шерсті, потреба мейн-кунів у грумінгу напрочуд мінімальна. Їхня шерсть не так сплутується, як в інших довгошерстих порід (наприклад, у персидської). Вичісуйте її металевим гребінцем раз на тиждень, і цього буде достатньо, щоб ваш кіт був доглянутий. Він насолоджуватиметься увагою, до того ж це ще один привід побути один на один.
Коти загалом, і мейн-куни зокрема, дуже добре сприймають дресирування, і за допомогою клікера їх можна навчити багато чому. А сучасні методи дресирування котів чудово відповідають характеру мейн-кунів. Позитивне підкріплення – винагорода за правильні дії – імпонує їхньому бажанню спілкуватися зі своїми власниками. Майте на увазі повторення та короткі заняття. Ці фактори ідеально підходять для природної цікавості, тривалості уваги й інтелекту вашого улюбленця.
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Усе про породу мейн-кун
Помітивши на чолі свого улюбленця (особливо такого, що має відмітини кольору таббі) малюнок у вигляді літери «М» із пасмом пухнастих шерстинок, деякі власники вирішують, що в них кіт породи мейн-кун. Краще звернутися до ветеринарного лікаря – спеціаліст допоможе дізнатися більше про особливості вашого улюбленця, мейн-куна чи будь-якого іншого кота.
Мейн-куни доволі комунікабельні й виражають свої емоції голосом і мовою тіла. Інколи через свою природну експресивність вони можуть безперервно «гомоніти», супроводжуючи власника по всьому дому. Також від них можна почути характерні для мейн-кунів горлові звуки. Це не те щоб нявчання – радше воркотання, яке неможливо з чимось сплутати, але важко описати. Звуки поєднуються в гармонійні трелі, характерні для спілкування мейн-кунів як із людьми, так і з іншими котами.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
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