Усе, що слід знати про породу



Хоча деякі представники родини котячих зовсім не товариські, мейн-куни дуже приязні до людей. І навіть дружелюбні. Не будучи надто залежними (вони не будуть постійно докучати вам, щоб привернути увагу), вони все-таки вважають за краще бути там, де ви. І підуть до іншої кімнати, коли підете ви. Щоразу.

Мейн-куни не настільки пристосовані для підкорення висот, як інші породи, їм радше розглядати об’єкти на землі, ніж вилазити для цього вгору. До того ж вони повільно розвиваються: мейн-куни досягають максимального розміру лише у віці від трьох до п’яти років. Проте за своїм характером вони залишаються кошенятами протягом усього життя – завжди грайливі та допитливі, вони досліджуватимуть усе, до чого залучені їхні власники.

Мейн-куни рідко нявчать. Натомість більшість має те, що нагадує м’яке цвірінькання або курликання; тонкий і тихий тембр, здається, не відповідає їхній величній статурі. Можна сказати, що хутро мейн-кунів із гривою навколо шиї, як у лева, всепогодне, оскільки воно водонепроникне. Тонкий, м’який підшерсток покритий спадаючою шерстю середньої довжини, яка, хоч і шовковиста, має виразну об’ємність. Все це зберігає тепло в холодну погоду, як і їхній пухнастий хвіст, який вони обвивають навколо себе для додаткового утеплення. Коти породи мейн-кун можуть мати величавий, а часом здичавілий вигляд, але хай це не вводить вас в оману – вони зазвичай дуже милі й віддані своїм власникам.

Через свої розміри мейн-куни не є видатними спортсменами, що й не дивно. Та завдяки своєму миролюбному характеру й терпінню вони чудові компаньйони для дітей, а також для решти родини. З ними легко жити, вони досить дружелюбні; дорослі мейн-куни зазвичай добре ладнають як з собаками, так і з іншими котами. Загалом, доволі ідеальний товариш!