Усе, що слід знати про породу



Ці прекрасні тварини, увічнені в класичному діснеївському мультфільмі 101 далматин – як ми могли про це не згадати? – чудові компаньйони. Енергійні, ніжні та грайливі, далматини мають прекрасний темперамент і сильно прив’язуються до своїх людських родин. Завдяки короткій гладкій шерсті чорного або печінкового кольору за ними легко доглядати.

Проте далматинам як мисливським собакам щодня потрібен пристойний обсяг фізичного навантаження. Любите бігати? Тоді далматин може стати вашим ідеальним напарником. Довгі прогулянки теж варіант! У будь-якому випадку, щоб бути щасливим, спортивному й мускулистому далматину потрібен високий рівень активності.

Спочатку вважалося, що далматини родом із Хорватії, де їх використовували як мисливських собак, а пізніше їх завезли до Великої Британії. Там їх використовували як каретних псів. Саме тут порода отримала офіційне визнання в 1890 році, коли було створено перший клуб далматинів.

В історії далматинів є ще одна цікава сторінка – вони почали ототожнюватися з пожежною службою, особливо в США, де вони досі є офіційним талісманом пожежних бригад. Через те що вони були каретними псами, далматинів використовували для охорони коней, які тягли пожежні візки. Навіть зараз багато пожежників тримають далматинів.

В останні роки спостерігалося стрімке зростання популярності далматинів завдяки їхній появі на кіноекранах. Крім діснеївського фільму 1961 року, знятого за мотивами однойменного роману британської письменниці Доді Сміт, існували й інші пізніші спінофи.

На жаль, це також означало, що багато далматинів опинилися в недосвідчених власників, які купували їх своїм дітям, не маючи жодного уявлення про те, як за ними доглядати. На щастя, зараз ця ситуація покращилася, і, отримуючи правильний догляд і багато фізичного навантаження, далматини гарно почуваються в сім’ях у всьому світі.