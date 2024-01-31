Поговорімо про далматинів
Завдяки характерній плямистій шерсті далматинів не можна сплутати з іншими собаками. Це жваві, віддані та активні собаки, які ніщо так не люблять, як гарні тривалі прогулянки зі своїми власниками. Але попереджаємо: вони люблять воду й одразу попрямують до каламутних калюж, тому уважно стежте за ними, якщо не хочете самі покритися плямами.
Офіційна назва: Далматин
Інші назви: каретний пес, далматинець, бенгальський бракк
Походження: Хорватія
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу1 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*5 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі2 out of 5
Здатність залишатися на самоті*3 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|Вага
|Вага
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|від 2 до 15 місяців
|від 15 місяців до 5 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 5 до 8 років
|Від 8 до 18 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Знайомтеся: далматин
Усе, що слід знати про породу
Ці прекрасні тварини, увічнені в класичному діснеївському мультфільмі 101 далматин – як ми могли про це не згадати? – чудові компаньйони. Енергійні, ніжні та грайливі, далматини мають прекрасний темперамент і сильно прив’язуються до своїх людських родин. Завдяки короткій гладкій шерсті чорного або печінкового кольору за ними легко доглядати.
Проте далматинам як мисливським собакам щодня потрібен пристойний обсяг фізичного навантаження. Любите бігати? Тоді далматин може стати вашим ідеальним напарником. Довгі прогулянки теж варіант! У будь-якому випадку, щоб бути щасливим, спортивному й мускулистому далматину потрібен високий рівень активності.
Спочатку вважалося, що далматини родом із Хорватії, де їх використовували як мисливських собак, а пізніше їх завезли до Великої Британії. Там їх використовували як каретних псів. Саме тут порода отримала офіційне визнання в 1890 році, коли було створено перший клуб далматинів.
В історії далматинів є ще одна цікава сторінка – вони почали ототожнюватися з пожежною службою, особливо в США, де вони досі є офіційним талісманом пожежних бригад. Через те що вони були каретними псами, далматинів використовували для охорони коней, які тягли пожежні візки. Навіть зараз багато пожежників тримають далматинів.
В останні роки спостерігалося стрімке зростання популярності далматинів завдяки їхній появі на кіноекранах. Крім діснеївського фільму 1961 року, знятого за мотивами однойменного роману британської письменниці Доді Сміт, існували й інші пізніші спінофи.
На жаль, це також означало, що багато далматинів опинилися в недосвідчених власників, які купували їх своїм дітям, не маючи жодного уявлення про те, як за ними доглядати. На щастя, зараз ця ситуація покращилася, і, отримуючи правильний догляд і багато фізичного навантаження, далматини гарно почуваються в сім’ях у всьому світі.
Два факти про далматинів
1. Знайдіть відмінність
Чи ви знали, що цуценята далматина
народжуються без плям? Вони починають з’являтися
лише у віці приблизно 10 днів. Їхні плями можуть продовжувати змінювати форму,
доки далматин не подорослішає.
2. Справжній 101 далматинець
Понго, діснеївський далматин, справді
існував! Він був одним із дев’яти собак, що належали британській письменниці Доді Сміт,
яка написала книгу, яка лягла в основу фільму. Сам роман 1956 року також є чудовою книгою,
яка сподобається не лише шанувальникам далматинів, а й усім любителям собак.
Історична довідка про породу
Незважаючи на зірковий статус, походження далматинів залишається дещо оповитим таємницею. Хоча багато хто стверджує, що вони вихідці з Далмації, на Балканах, немає вагомих доказів на користь цієї теорії. Проте загальновизнано, що спочатку вони з’явилися в Хорватії, а потім їх завезли до Великої Британії.
Що ми знаємо напевно про історію далматинів, так це те, що в кінці XVIII століття існував собак із білими плямами, відомий як талбот. Ці тварини супроводжували кінні екіпажі й охороняли тварин, пасажирів і товари. Уночі вони також вартували стайні. У 1791 році англійський письменник Томас Б’юїк назвав цей тип собаки далматином.
Водночас вони мали безліч інших прізвиськ – від англійського каретного пса до плямистого діку та собаки сливового пудингу. Останні два були пов’язані з тим, що знамениті плями далматина, як вважалося, нагадували шматочки фруктів у цих популярних британських десертах.
У XIX столітті порода стала чимось подібним до символу статусу серед знаті, а також улюбленою породою циганських мандрівників. Приблизно в цей час почався довгий зв’язок далматина з пожежною службою. Американський клуб собаківництва визнав породу в 1888 році.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики далматинів
1.Тіло
2.Хвіст
3.Голова
4.Забарвлення
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих характеристик породи до загальної інформації про стан здоров’я – ось кілька цікавих фактів про далматинів
Далматини можуть страждати від глухоти (це досить поширена проблема)
На жаль, тією чи іншою мірою страждають понад 15% собак, причому, за деякими оцінками, у США показник захворюваності сягає 30%. Приблизно 5% глухі на обидва вуха. Крім очевидного ризику травм унаслідок нещасних випадків, це також може утруднити їхнє дресирування, хоча, звичайно, не внеможливити. Ці кмітливі тварини можуть легко вивчити мову жестів, якщо їхній власник захоче її винайти. Цей стан, пов’язаний із геном перістого забарвлення далматина, є спадковим. Однак авторитетні фахівці з розведення тварин завжди спочатку перевіряють на втрату слуху потенційних батьків, що може знизити ймовірність її появи в посліді, а також можна перевірити самих цуценят. На щастя, далматини з частковою втратою слуху можуть вести цілком нормальне життя.
Ще одна річ, на яку слід звертати особливу увагу, – це камені в сечовому міхурі або нирках
Собаки породи далматин зазвичай мають міцне здоров’я й живуть досить довго, але можуть бути схильними до деяких захворювань. Одним із них є гіперурикозурія, стан, при якому підвищений рівень сечової кислоти в сечі може призводити до утворення каменів у сечовому міхурі або нирках. Проте гарна новина полягає в тому, що ретельно підібраний раціон може допомогти попередити хворобу (див. наш розділ «Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки», щоб дізнатися більше про годування далматина). Крім того, якщо камені таки утворилися, їх можна видалити за допомогою літотрипсії (ультразвукового руйнування каменів). У крайньому випадку їх можна видалити хірургічним шляхом. Зверніться до ветеринарного лікаря, щоб не пропустити ознаки хвороби й вчасно почати лікування.
Для психічного та фізичного здоров’я далматинам потрібно багато фізичної активності
Хоча всім собакам щодня потрібен певний рівень фізичного навантаження, це особливо важливо для далматина. Маючи спортивне, рухливе тіло й службове походження, вони обожнюють фізичні вправи на свіжому повітрі – і, як дуже розумні тварини, вони також потребують розумової стимуляції. Якщо далматина тримати в закритому приміщенні задовго, це може призвести до накопичення надлишку енергії й потенційно деструктивної поведінки. У результаті і собака, і власник будуть нещасними. Отже, щоб гарно почуватися, їм життєво необхідні регулярні тривалі прогулянки, а в ідеалі біг. Щоб дізнатися більше корисних фактів про тренування та дресирування далматина, ознайомтеся з розділами нижче.
Здоровий раціон, здоровіший собака
Вибираючи корм для далматина, слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини.
Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Потреба в енергії залежить і від кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят далматина в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 15 місяців імунна система цуценят далматина формується поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих далматинів: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати при виборі розміру, форми й текстури крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Ця довга фаза росту також пов’язана з високими енергетичними потребами, тому корм має бути висококалорійним (що виражається в кількості ккал на 100 г їжі). У спеціальному кормі для періоду росту концентрація решти поживних речовин також дещо вища за норму. Далматин – єдина порода собак, що виділяє значну кількість сечової кислоти із сечею. Ця сечова кислота, яка є результатом розпаду пуринів, може призводити до утворення сечових конкрементів або каменів у деяких собак. Найкращий варіант – вибирати їжу з низьким вмістом пуринів, що допомагає обмежити виведення сечової кислоти. Оскільки захворювання сечовивідних шляхів можуть виникати в далматинів уже у віці 12 місяців, шукайте раціон із ретельно контрольованим вмістом пуринів, який сприятиме нормальній роботі сечовивідної системи. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих далматинів:
Підтримка здоров’я сечовивідних шляхів шляхом запобігання утворенню сечових каменів за рахунок вибору джерел білка з низьким вмістом пуринів
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК і ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B. Приголомшлива шерсть далматинів є прикриттям для їхньої чутливої шкіри. Ці поживні речовини можуть допомогти покращити захист шкіри від зовнішніх патогенів і уповільнити запальні реакції, посилюючи «бар’єрну» функцію шкіри.
Підтримка нормальної роботи серця завдяки адаптованому вмісту мінералів, ЕПК-ДГК, таурину, L-карнітину та антиоксидантів
Підтримка здоров’я кісток і суглобів за допомогою глюкозаміну та хондроїтину
Підтримка оптимальної ваги за допомогою високозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів
Сприяння оптимальній засвоюваності завдяки високоякісним білкам і збалансованому вмісту дієтичної клітковини.
Для підтримки їхнього природного захисту рекомендуємо формулу, збагачену комплексом антиоксидантів і мананолігосахаридами.
У віці 7 років у далматинів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе зберегти їхні життєві сили. З віком можливості травної системи й харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих далматинів має відповідати таким характеристикам:
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Знижений рівень фосфору для сповільнення поступового погіршення роботи нирок
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання хорошого стану шкіри й шерсті.
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб тварини могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму і текстуру крокет відповідно до будови їхніх щелеп. Адаптована форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання їжі та підтримувати вагу вашого улюбленця в нормі.
Ніколи не годуйте далматинів людською їжею або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Догляд за далматином
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Якщо ви замислюєтеся, скільки фізичного навантаження потрібно далматину, можливо, цей собака вам не підходить, тому що відповідь – багато. В ідеалі від однієї до трьох годин на день – або навіть більше, якщо це можливо. Далматин, який не отримує достатнього фізичного навантаження, цілком може поводитися деструктивно, щоб виплеснути накопичену енергію. Ці колись мисливські собаки ніщо так не люблять, вони ніщо так не люблять, як мчати сільською місцевістю, тому для тих, хто любить піші прогулянки, біг чи навіть їзду на велосипеді, вони стануть чудовими напарниками. Оскільки далматини грайливі, вони також добре реагують на ігри в саду.
Далматин не лише має гарну шерсть, але за нею ще й відносно легко доглядати. Хороше вичісування раз на тиждень гумовою скребницею – це зазвичай усе, що потрібно, щоб підтримувати їхню шерсть гладкою та блискучою, і видаляти шерстинки, що випали. Також далматина слід час від часу купати, і підстригати йому кігті з необхідною періодичністю. Як і у випадку з іншими породами, потрібно приділяти увагу гігієні зубів. Окрім щоденного чищення зубів у домашніх умовах, потрібно проходити регулярні огляди. Вуха далматина також слід перевіряти на наявність ознак сміття або інфекції.
Далматини розумні й прагнуть догодити, тому дресирувати їх – одне задоволення. Однак, оскільки вони також є досить чутливими тваринами, вони найкраще реагують на дресирування з позитивним підкріпленням. Щоб із самого початку прищепити далматину добрі звички, походіть із ним на групові заняття для цуценят. Далматини також виграють від цієї ранньої соціалізації, оскільки вони можуть бути підозрілими до незнайомців і навіть трохи сором’язливими. З іншого боку, вони можуть іноді проявляти ознаки агресії до інших собак, тому заняття – хороша ідея у всіх відношеннях. Навіть якщо в них проблеми зі слухом, їх усе одно можна дресирувати, використовуючи жести або вібраційні нашийники. Пізніше ви, можливо, захочете походити зі своїм далматином на заняття з аджиліти чи обідієнс.
Усе про далматинів
Зазвичай далматини
дуже слухняні як порода та рідко виявляють
ознаки агресії. Проте вони можуть бути трохи стриманими з незнайомцями
та іноді намагаються домінувати над іншими собаками. Оскільки вони
дуже енергійні та грайливі тварини, далматинам краще жити в будинку,
де немає маленьких дітей.
Це дуже залежить від вашого способу
життя. Якщо вам подобається ходити пішки й/або бігати підтюпцем, ви та ваш далматин
чудово порозумієтеся. Однак, якщо ви більше домосід, вам буде краще
із собакою меншого розміру (
зріст дорослого далматина може досягати 61 см), який також матиме нижчий
рівень енергії.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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