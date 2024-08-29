Усе, що слід знати про породу



французький бульдог! Улюбленець Парижа поставив світ на вуха й став однією з найпопулярніших порід. Вони посідають сьоме місце у Великій Британії в рейтингу найпопулярніших порід кінологічного клубу Великої Британії й четверте місце в рейтингу Американського кінологічного клубу. Завдяки своєму невеликому розміру французький бульдог – ідеальний собака для міських жителів, але саме завдяки дружній поведінці цю породу полюбили в усьому світі.

По правді кажучи, французький бульдог – справді хороший домашній улюбленець, особливо для людей, що вперше заводять собаку. Вони задоволені вже тим, що просто дрімають біля вас (це одне з їхніх улюблених занять) або грають увесь день, і після дресирування почуваються комфортно як із дітьми, так і з дорослими.

Вражаючі вуха, як у кажана, у поєднанні зі «сварливим» обличчям є повною протилежністю їхньому веселому характеру. У їхній присутності ви можете спостерігати, як розгортається комедія: французькі бульдоги схильні до пустощів.

Крім жартів, навчання французьких бульдогів слухняності – непогана ідея. Соціалізація є необхідною, оскільки ця порода може бути дуже прив’язана до свого власника. Саме через свій маленький розмір французькому бульдогу так потрібні міцні відносини. Це не собака для порятунку чи охорони; товариство – їхня найкраща риса.