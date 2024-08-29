Поговорімо про французьких бульдогів
Офіційна назва: Французький бульдог
Інші назви: француз
Походження: Англія, Франція
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу1 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами5 out of 5
Здатність переносити спеку1 out of 5
Здатність переносити холод2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*5 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|Вага
|Вага
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою французький бульдог
Усе, що слід знати про породу
французький бульдог! Улюбленець Парижа поставив світ на вуха й став однією з найпопулярніших порід. Вони посідають сьоме місце у Великій Британії в рейтингу найпопулярніших порід кінологічного клубу Великої Британії й четверте місце в рейтингу Американського кінологічного клубу. Завдяки своєму невеликому розміру французький бульдог – ідеальний собака для міських жителів, але саме завдяки дружній поведінці цю породу полюбили в усьому світі.
По правді кажучи, французький бульдог – справді хороший домашній улюбленець, особливо для людей, що вперше заводять собаку. Вони задоволені вже тим, що просто дрімають біля вас (це одне з їхніх улюблених занять) або грають увесь день, і після дресирування почуваються комфортно як із дітьми, так і з дорослими.
Вражаючі вуха, як у кажана, у поєднанні зі «сварливим» обличчям є повною протилежністю їхньому веселому характеру. У їхній присутності ви можете спостерігати, як розгортається комедія: французькі бульдоги схильні до пустощів.
Крім жартів, навчання французьких бульдогів слухняності – непогана ідея. Соціалізація є необхідною, оскільки ця порода може бути дуже прив’язана до свого власника. Саме через свій маленький розмір французькому бульдогу так потрібні міцні відносини. Це не собака для порятунку чи охорони; товариство – їхня найкраща риса.
2 факти про породу французький бульдог
1. Милий, але кремезний
Французького бульдога легко вважати чарівним компаньйоном, але це кремезне тіло примушує задуматися. Фізичні вправи мають бути адаптовані до здібностей собаки. Плавання категорично заборонено, оскільки їхня статура заважає їм триматися на плаву. Дотримуйтеся корисних звичок у харчуванні, щоб ваш французький бульдог не набирав вагу.
2. Подивіться, як вони хитрують
Спостерігати за поведінкою французького бульдога дуже приємно, але вона вимагає дисципліни. Вони, безперечно, грайливі, але незабаром надмірні веселощі можуть перетворитися на норовливість або навіть на неслухняність. Іноді їхню поведінку можна навіть назвати клоунською. Пропонуйте їм дресирування з винагородою – давайте ласощі після кожного виконання завдання. Але переконайтеся, що ці ласощі входять до їхньої щоденної порції їжі!
Історична довідка про породу
Історія французького бульдога довга й захоплююча. Вважається, що порода походить від собак, яких використовували молосси, давньогрецьке плем’я, яке зрештою потрапило до Англії. Кажуть, що тоді молосський собака перетворився на англійського мастифа та його підпороду, булленбейсера. Спочатку цю породу використовували для цькування биків, а після того, як цей вид спорту був за законом заборонений у 1835 році, порода собак стала радше компаньйоном.
Потім тер’єрів, які були широко поширені в Англії, схрестили з предком французького бульдога, щоб отримати міні-версію або іграшкового бульдога, які продовжували слугувати щуроловами та охоронцями. Рання порода французького бульдога стала дуже популярною в регіоні Ноттінгем в центральній Англії, особливо в мереживній промисловості, де їх цінували за здатність ловити гризунів.
Наприкінці 1860-х років цей новий тип породи французького бульдога дебютував на національній виставці собак і став дуже популярним. Коли мереживна промисловість перемістилася до Франції після втрати популярності в Англії, виробники мережева переїхали до Нормандії та взяли своїх собак із собою.
Французький бульдог став надзвичайно популярним у країні, поступово перетворившись на породу, яку ми знаємо сьогодні. Собака був дуже модним і популярним у суспільстві, особливо серед королівських осіб і знаті. Їх неймовірно полюбили в Парижі, і їх часто можна було побачити в кафе поруч зі своїми власниками. Відомі французькі художники Тулуз-Лотрек і Дега часто зображували французьких бульдогів на своїх картинах.
Порода набула такої ж популярності в Америці в ХХ столітті. Вони були визнані Американським кінологічним клубом у 1898 році та кінологічним клубом в Англії в 1905 році.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики французьких бульдогів
1.Вуха
2.Голова
3.Хвіст
4.Хвіст
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи і до загального огляду стану здоров’я – ось кілька цікавих фактів про французького бульдога
Ця мила морда може стати причиною проблем
Проблеми зі здоров’ям у французьких бульдогів мінімальні, але їхня форма морди може стати причиною проблем із диханням. Французькі бульдоги схильні до респіраторних захворювань через форму морди, яка спричиняє брахіцефальний синдром, що характеризується сплощеною мордою та ніздрями. У спекотну чи холодну погоду або в результаті надто інтенсивного фізичного навантаження може спостерігатись утруднене дихання. Будьте обережні в дуже спекотну або холодну погоду. Жодного собаку ніколи не можна залишати в гарячому авто, це можна робити лише в приміщеннях із кондиціонером. У них також часто виникають розлади травлення. Багато собак із синдромом брахіцефальної обструкції дихальних шляхів також мають ознаки шлунково-кишкового розладу.
Міцне тіло, схильне до ожиріння
Кремезне тіло французького бульдога виглядає чудово, але треба стежити, щоб воно залишалося струнким і акуратним. Собаки цієї породи можуть легко набирати вагу, якщо не контролювати обсяги їжі та закусок. Важка грудна клітина та масивні ноги сприяють міцній мускулатурі, але через свій маленький розмір ці собаки потребують більшої уваги, ніж їхні старші брати. І вони не можуть купатися в океані, озері чи басейні, тільки якщо ви їх міцно триматимете. Вони схожі на бочку, тому часто «обертаються» замість того, щоб плавати, – їхньому дуже щільному тілу не вистачає плавучості, необхідної для проходження через воду. Щоб вони ефективно займалися фізичними вправами, вони повинні перебувати на сухій землі.
Можуть страждати на «вишневе око»
Це не загрожує життю, просто виглядає погано: «вишневе око». Це захворювання з’являється у французьких бульдогів, коли слізна залоза третьої повіки (яка є у всіх собак) вискакує з місця. Тоді око виглядає злегка випнутим, а по зовнішньому краю проходить червона лінія. «Вишневе око» з’являється, коли волокна, які тримають залозу всередині третьої повіки, слабшають. Цього не уникнути. Уважно стежте (!) за своїм собакою на наявність будь-яких ознак захворювання. У разі появи негайно відведіть свого французького бульдога до ветеринарного лікаря. Якщо ви хочете взяти нового собаку у свою родину, обов’язково зверніться лише до відповідального фахівця з розведення тварин.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для французького бульдога слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Споживання калорій завжди потрібно адаптувати до кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят породи французький бульдог в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 12 місяців імунна система цуценят породи французький бульдог поступово формується. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном E, допомагає підтримувати природні захисні сили вашого улюбленця в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхні процеси травлення також дещо відрізняються від дорослих собак породи французький бульдог: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фрукто-олігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Французькі бульдоги – брахіцефали, що слід враховувати, вибираючи розмір, форму й текстуру крокет, вона має легко захоплюватися, а також стимулювати розгризання. Шкіра та шерсть собаки відображають стан здоров’я, а для підтримання здоров’я шкіри та шерсті французьких бульдогів потрібні поживні речовини, як-от жирні кислоти омега-3 (ЕПК/ДГК), незамінні амінокислоти та вітаміни групи В, щоб посилити захисну функцію шкіри. Ця коротка фаза росту також пов’язана з високими енергетичними потребами, тому їжа має бути високої калорійності (що виражається в кількості ккал на 100 г їжі). У спеціальному кормі, що розроблений для періоду росту концентрація інших поживних речовин також дещо вища за норму. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих французьких бульдогів:
Підтримка м’язової маси французького бульдога завдяки оптимальному вмісту білків та L-карнітину для сприяння спалюванню жиру
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК-ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B
Забезпечення оптимальної засвоюваності за рахунок високоякісного білка та збалансованого вмісту харчових волокон для зменшення кишкового бродіння, яке може спричинити розлад травлення, метеоризм і неприємний запах випорожнення.
Для підтримки їхнього природного захисту рекомендуємо формулу, збагачену комплексом антиоксидантів і мананолігосахаридами.
У віці 7 років у французьких бульдогів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримати життєву енергію собаки, а особливі поживні речовини, як-от хондроїтин і глюкозамін, допоможуть підтримати здоров’я кісток і суглобів. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих французьких бульдогів має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Зниження рівню фосфору в кормі – хороший спосіб сповільнити поступове погіршення роботи нирок.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті
Більше поліненасичених жирних кислот, як-от олія бораго й риб’ячий жир, для підтримки здорової шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб ваші улюбленці могли й надалі повноцінно харчуватися, форма, розмір і щільність крокет мають відповідати будові щелеп собаки.
Догляд за французьким бульдогом
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Французькому бульдогу не потрібна велика кількість фізичних вправ, щоб зберегти здоров’я. Щоденних прогулянок буде достатньо, вони люблять грати вдома або надворі. Бульдоги погано переносять спеку, тому влітку фізичні навантаження повинні бути помірними. Ігри, які тренують мозок, також приносять користь розумному французькому бульдогу, який завжди радий виклику.
Коротка шерсть є однією з найпривабливіших характеристик французьких бульдогів, але вони линяють. Для них буде корисно щотижневе чищення щіткою із середньою щетиною або гумовою рукавичкою для грумінгу. Треба стежити, щоб зморшки та складки на морді залишалися охайними й сухими, щоб запобігти накопиченню бактерій. Купайте свого француза щомісяця (або за потреби), а після цього обов’язково повністю висушуйте складки шкіри. Підстригання нігтів щотижня також допоможе зберегти їхнє міцне тіло в рівновазі.
Одна з найкращих рис французького бульдога – це їхній інтелект. З щенячого віку з ними важливо зберігати твердість, оскільки французький бульдог може проявляти упертість, коли хоче. Терпіння також є ключовим фактором, і, можливо, у процесі дресирування команди доведеться повторювати не раз. Собак цієї породи легко дресирувати, і вони добре реагують на команди, підкріплені винагородою, тобто після команди «Сидіти!» треба їх підохотити. Винагородою може бути все, що подобається вашому улюбленцю – суха їжа, ласощі, увага чи ласки, весела іграшка, гра. Важливо обмежити вживання їстівних ласощів, оскільки вони можуть сприяти надмірному збільшенню ваги. Якщо собака їв ласощі протягом дня, відкоригуйте його щоденну порцію їжі відповідно.
Усе про породу французький бульдог
Собака цієї дуже популярної породи французький бульдог стане чудовим домашнім улюбленцем і компаньйоном для сімей або одиноких людей, як у місті, так і в селі. Ніжна, стримана і врівноважена, ця неймовірна порода цінується за привітний підхід до життя. Вони завжди готові до приємної прогулянки, але також люблять і відпочинок.
Приємний від природи, французький бульдог відомий своєю допитливістю, грайливістю й веселістю. Деякі енергійніші за інших, але їх об’єднує любов до веселого проведення часу!
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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