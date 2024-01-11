Поговорімо про лабрадор-ретриверів
Є причина, чому лабрадор-ретривери – одні з найпопулярніших собак у світі. Ці грайливі й віддані собаки відомі своєю відкритою та завзятою вдачею, яку ви скоро полюбите. Вони також розумні. Порода лабрадор добре піддається дресируванню, якщо докласти трохи терпіння. Просто ставте вашу тарілку з їжею подалі від краю столу.
Офіційна назва: Лабрадор-ретривер
Інші назви: Лабрадор
Походження: Велика Британія
Схильність до слиновиділення4 out of 5
Потреба в грумінгу3 out of 5
Інтенсивність линяння5 out of 5
Схильність до гавкання2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*4 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами5 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод4 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі1 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|56 - 61 cm
|53 - 58 cm
|Вага
|Вага
|30 - 36 kg
|25 - 32 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 15 місяців
|Від 15 місяців до 5 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 5 до 8 років
|Від 8 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Дізнайтеся більше про породу лабрадор
Усе, що слід знати про породу
Лабрадор-ретривер – це собака, якого ніяк не можна назвати любителем полежати. Плавати, грати… Хтось сказав «Ату!»? І довгі прогулянки з тими, кого він любить… Лабрадор готовий робити все що завгодно. Зокрема, долучатися до процесу дресирування. Завдяки природженому розуму, сеанси дресирування зазвичай не минають марно. Урівноважені та грайливі, після дресирування більшість лабрадорів чудово поводяться з дітьми. Їх часто тренують як собак-терапевтів, риси характеру лабрадора сприяють тому, що з них виходять чудові службові тварини. І в них також доволі хороші манери.
Важливо пам’ятати, що значним мотиватором для собак цієї породи є їхній апетит. Через це підтримувати оптимальну вагу лабрадора може бути непросто, можливо, складніше, ніж у випадку з іншими породами. Однак збалансований, правильно дібраний раціон, удосталь фізичного навантаження й поради досвідченого ветеринарного лікаря допоможуть вам мати здорового й задоволеного життям собаку.
Вони досить міцні й м’язисті, з потужними щелепами та великим носом. Їхні очі, зазвичай коричневі або кольору лісового горіху, сповнені м’якості, розуму й відданості. Коли лабрадор-ретривер дивиться на свого власника, їхній зв'язок стає очевидним для всіх.
Шерсть лабрадорів коротка й густа, без хвиль і бахроми та має підшерсток, адаптований до будь-яких погодних умов. Її колір може бути золотистим (від палевого до рудого), коричневим або повністю чорним. Хвости, що часто рухаються в повітрі, досить товсті вже при народженні. Повністю покритий густою шерстю, хвіст лабрадора трохи заокруглений, ось чому його часто називають «хвостом видри». Корисна порада: коли лабрадор радий вас бачити, тримайтеся подалі від його хвоста!
Відомі своїм дружелюбним, добрим темпераментом, собаки породи лабрадор-ретривер мають надзвичайно високу здатність адаптуватися практично до будь-яких життєвих ситуацій. Як сімейні собаки вони сумлінно чекатимуть, коли діти повернуться додому зі школи, а потім збуджено попрямують на подвір'я, щоб погратися з ними. Хоча лабрадор гавкатиме, почувши дивні або гучні звуки, але все ж вони не найкращі охоронці: коли вони добре соціалізовані, то цілком позбавлені агресивності й не демонструють її щодо людей або інших домашніх тварин.
Два факти про лабрадор-ретриверів
1. Лабрадори живуть заради двох речей: розваг і їжі
І не обов’язково в такому порядку. Але тут у пригоді стане дресирування. В Інтернеті є багато відео з дресирування цуценят лабрадорів або можна звернутися до дресирувальника за місцем проживання. Ігри допомагають підтримувати лабрадорів у хорошій фізичній формі та не дають їм нудьгувати. Тепер ви знаєте, що робити!
2. Контроль можливих проблем
Лабрадор-ретривери схильні до певних проблем зі здоров’ям: від дисплазії кульшового суглоба (хоча відповідальні фахівці з розведення перевіряють батьків перед в’язкою, щоб запобігти дисплазії в цуценят) до розриву передніх хрестоподібних зв’язок. Так, як у людей. Але більшість проблем можна виявити на ранніх стадіях, якщо проходити рекомендовані обстеження та регулярні огляди у ветеринарного лікаря й дотримуватися збалансованого раціону харчування.
Історична довідка про породу
Існує причина, чому лабрадор-ретривер так добре почувається як на суші, так і у воді. Прямий нащадок породи водяного собаки Сент-Джонс, названого на честь столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Рибалки використовували цих працьовитих собак, щоб вони допомагали витягати волоки з рибою з крижаних вод Атлантики. Вони також були товаришами для рибалок на ізольованому, величезному та непривітному острові.
Однак відповідь на запитання «Звідки походять лабрадори?» не така вже й очевидна. Вважають, що породу, яку ми знаємо сьогодні, було виведено у Великій Британії десь на початку XIX століття. Відважні мандрівники-аристократи й рибалки, повертаючись, привезли предка лабрадора до Англії, де ці собаки швидко здобули славу за свою витривалість і відданість.
Граф Малмсбері, явно далекоглядний чоловік, примітив їх і зробив висновок, що вони добре підходять для утримання в маєтку. Було успішно впроваджено програму розведення, і саме завдяки графу та його друзям-аристократам порода лабрадор-ретривер існує й сьогодні. Порода лабрадор-ретривер, що добре пристосована як до води, так і до суші, залишається однією з найпопулярніших у світі.
Від голови до хвоста
Фізичні характеристики лабрадорів-ретриверів
1.Вуха
2.Шерсть
3.Шерсть
4.Хвіст
5.Ноги й хребет
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду стану здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого лабрадор-ретривера
Отит – це медична назва захворювання, більш відомого вам як вушна інфекція або запалення вуха.
Вони люблять перекуси, особливо коли знають, що можуть його отримати! – але наші дослідження свідчать про те, що лабрадорам обов’язково потрібні регулярні фізичні вправи й збалансована дієта, щоб знизити ризик ожиріння. Це також мінімізує проблеми із суглобами, зокрема дисплазію кульшового та ліктьового суглобів, яка може призвести до вад розвитку стегон і артриту, а також пов’язаних із ними станів у ліктьовому суглобі. Іноді біль від дисплазії обмежує рухливість лабрадорів і потребує оперативного втручання. Які є добрі новини? Раннє виявлення є ключем до контролю цього стану. Регулярні огляди можуть допомогти вам і вашому ветеринарному лікарю запобігти цій проблемі.
Лабрадор-ретривер може бути схильний до ожиріння
На нього доволі часто страждають лабрадор-ретривери. Іноді інфекції вух пов’язані зі способом життя й улюбленими заняттями лабрадорів, як-от плавання чи просто хлюпання у калюжах. Але основна причина, через яку в лабрадорів виникають повторні отити, – це будова вушної раковини. Велике зовнішнє вухо перешкоджає циркуляції повітря у вушному каналі, внаслідок чого там може затримуватися волога. Здебільшого симптоми отиту – біль, свербіж, неприємний запах із вух і можлива втрата слуху – можна попередити, якщо двічі на рік проходити обстеження. Не хвилюйтеся: ваш ветеринарний лікар знає про цю особливість лабрадорів, а тому вчасно помітить і вилікує хворобу на ранній стадії.
Вони також схильні до розриву зв’язок
Хрестоподібні зв’язки – це утворення зі сполучної тканини, які фіксують колінні суглоби. У випадку розриву зв'язки собаки відчувають сильний біль, оскільки їхні колінні суглоби можуть рухатись у неприродному напрямку – вперед та назад. Це найпоширеніша ортопедична травма активних собак, у яких пряма постава задніх лап, як-от у лабрадорів-ретриверів. На щастя, такі проблеми можно виявити завчасно, якщо двічі на рік проводити ортопедичне обстеження собаки.
Також ветеринарний лікар може порадити способи контролю ваги вашого лабрадора, як допоміжний спосіб профілактики. Ці прості заходи допоможуть вчасно виявляти потенційні проблеми.
Здоровий раціон, запорука здоров’я собаки.
Під час вибору корму для лабрадор-ретривера слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини.
Потреби цуценят породи лабрадор-ретривер в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. До 15 місяців імунна система цуценят породи лабрадор-ретривер формується поступово. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном E, допомагає підтримувати природні захисні сили в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхні процеси травлення також відрізняються від травлення дорослих собак породи лабрадор-ретривер: їхня травна система ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоперетравних білків, що будуть добре засвоюватися організмом. Пребіотики, наприклад фрукто-олігосахариди (ФОС), допомагають підтримувати здорове травлення, сприяючи балансу мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Важливо обрати крокети відповідного розміру, форми та текстури, щоб собаці було зручніше захоплювати та їсти їх. Цей етап росту передбачає помірні енергетичні потреби. У цуценят великих порід, як-от у лабрадор-ретривера, період росту доволі тривалий та інтенсивний, тому вони особливо схильні до проблем з опорно-руховим апаратом і суглобами, зокрема дефекти кінцівок, деформація кісток і ураження суглобів. Перша фаза росту здебільшого пов’язана з розвитком кісток, хоча м’язи також починають рости. Обмеження енергетичної цінності корму для цуценят лабрадор-ретривера та годування відповідно до рекомендованих добових порцій допомагає контролювати швидкість росту та мінімізувати ризик набору зайвої ваги. Кастрація – одна з причин надмірної ваги собак.
У кормі, спеціально створеному для тварин у період росту, концентрація інших поживних речовин повинна бути вищою за звичайну кількість. Проте вміст кальцію треба збільшувати обережно, адже цуценята великих порід дуже чутливі до його надмірного споживання. Важливо розуміти, що додавання будь-яких інгредієнтів до повноцінного корму, розробленого для годування в період росту, в кращому випадку зайве, а в гіршому – небезпечне для тварини, особливо якщо не прописане ветеринарним лікарем. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування. Ніколи не годуйте собак породи лабрадор-ретривер їжею зі столу або перекусами, що містять надмірну кількість жиру. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної норми харчування) й суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Далі наведені основні цілі харчування для дорослих лабрадор-ретриверів.
Підтримка оптимальної ваги завдяки адаптованому вмісту калорій, підвищеному рівню білків і L-карнітину, що бере участь у здоровому обміні жирів. Лабрадор-ретривери відомі своїм апетитом і схильністю до набору ваги. Спеціально розроблена форма крокет допомагає зменшити швидкість, з якою вони їдять.
Допомагає підтримувати здоров’я кісток і суглобів собаки за допомогою глюкозаміну, хондроїтину, антиоксидантів і жирних кислот ЕПК-ДГК.
Допомагає підтримувати здоров’я та красу шкіри й шерсті завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК-ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи В (для підтримання бар’єрної функції шкіри)
Сприяння оптимальній засвоюваності завдяки високоякісним білкам і збалансованій кількості дієтичної клітковини.
Після 5 років у лабрадор-ретриверів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати життєву силу собаки, а певні поживні речовини, такі як хондроїтин і глюкозамін, допоможуть підтримати здоров’я кісток і суглобів. Із віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих лабрадор-ретриверів має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Збалансований вміст жирів і калорій допомагає підтримувати оптимальну вагу, а вміст білків і L-карнітину – м’язову масу.
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. Крім того, у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
БІльша кількість певних мікроелементів (заліза, міді, цинку й марганцю) допомагає підтримувати шкіру й шерсть у належному стані.
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
Із віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб тварини могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму і текстуру крокет відповідно до будови їхніх щелеп. Адаптована форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання їжі та підтримувати вагу вашого улюбленця в нормі.
Догляд за лабрадор-ретривером
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Лабрадор-ретривер – це життєрадісна та енергійна порода, що потребує щоденних фізичних навантажень. Якщо потреби лабрадора в активності не задовольняються, він може проявляти гіперактивність і навіть руйнівну поведінку, щоб дати вихід накопиченій енергії. Представники цієї породи люблять плавати, а також шукати й приносити предмети, через що порода й отримала свою назву. Лабрадори схильні набирати зайву вагу, але, на щастя, вони легко спалюють калорії під час прогулянок або тривалих пробіжок. Як ви вже зрозуміли, це не найкраща порода для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя.
Для підтримки здоров’я та блиску шерсті лабрадор-ретривера слід вичісувати щотижня, а в період сезонної линьки – ще частіше. Час від часу собаку потрібно мити, особливо після активних прогулянок надворі. От якби поряд із водоймою! Як усім собакам (та й людям), лабрадорам потрібен регулярний догляд за зубами, зокрема чищення зубів у домашніх умовах і професійна чистка. Гігієна ротової порожнини надзвичайно важлива для загального здоров’я вашого улюбленця в довгостроковій перспективі. Також потрібно обрізати кігті за потреби та щотижня перевіряти вуха, якщо ваш улюбленець вам це дозволяє.
Лабрадор-ретривери – це сильні й енергійні собаки, тому надзвичайно важливо соціалізувати та дресирувати цуценят із раннього віку. А також розважати їх. Якщо у віці від 7 тижнів до 4 місяців потроху знайомити цуценя лабрадора з різними людьми, місцями й ситуаціями та не зволікати з дресируванням, воно виросте вихованим і добре пристосованим до життя в родині. Для цуценяти лабрадора заняття із дресирування – це складова соціалізації, а для його власника – можливість помітити погані звички улюбленця на ранній стадії та скоригувати його поведінку, поки не пізно. Лабрадори – віддані, розумні й завзяті компаньйони, які добре піддаються дресируванню, якщо докласти трохи терпіння. Вони віддячать господарю за докладені зусилля та час відмінною поведінкою.
Усе про лабрадор-ретриверів
Коротко кажучи, так. Оскільки лабрадори мають шерсть і підшерсток, вони доволі сильно линяють. Це відбувається протягом усього року, але особливо проявляється взимку й навесні, тому регулярне вичісування двічі на тиждень, до якого варто відразу привчити собаку, значно зменшить кількість шерсті на підлозі й інших поверхнях.
Як і будь-який інший собака, ваш лабрадор-ретривер не з'явився на світ, знаючи одразу всі правила. Але вони готові й хочуть вчитися, тож завдяки наполегливим тренуванням ви чи професійний тренер дасте вашому цуценяті породи лабрадор зрозуміти, що від нього очікують. У лабрадора вроджене бажання догодити, тож цей собака відносно швидко всього навчається. Якщо у вас є діти, важливо розпочати дресирування цуценяти в ранньому віці (як і для будь-якої іншої породи собак).
Докладніше про породи
Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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