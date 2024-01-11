Усе, що слід знати про породу



Лабрадор-ретривер – це собака, якого ніяк не можна назвати любителем полежати. Плавати, грати… Хтось сказав «Ату!»? І довгі прогулянки з тими, кого він любить… Лабрадор готовий робити все що завгодно. Зокрема, долучатися до процесу дресирування. Завдяки природженому розуму, сеанси дресирування зазвичай не минають марно. Урівноважені та грайливі, після дресирування більшість лабрадорів чудово поводяться з дітьми. Їх часто тренують як собак-терапевтів, риси характеру лабрадора сприяють тому, що з них виходять чудові службові тварини. І в них також доволі хороші манери.

Важливо пам’ятати, що значним мотиватором для собак цієї породи є їхній апетит. Через це підтримувати оптимальну вагу лабрадора може бути непросто, можливо, складніше, ніж у випадку з іншими породами. Однак збалансований, правильно дібраний раціон, удосталь фізичного навантаження й поради досвідченого ветеринарного лікаря допоможуть вам мати здорового й задоволеного життям собаку.

Вони досить міцні й м’язисті, з потужними щелепами та великим носом. Їхні очі, зазвичай коричневі або кольору лісового горіху, сповнені м’якості, розуму й відданості. Коли лабрадор-ретривер дивиться на свого власника, їхній зв'язок стає очевидним для всіх.

Шерсть лабрадорів коротка й густа, без хвиль і бахроми та має підшерсток, адаптований до будь-яких погодних умов. Її колір може бути золотистим (від палевого до рудого), коричневим або повністю чорним. Хвости, що часто рухаються в повітрі, досить товсті вже при народженні. Повністю покритий густою шерстю, хвіст лабрадора трохи заокруглений, ось чому його часто називають «хвостом видри». Корисна порада: коли лабрадор радий вас бачити, тримайтеся подалі від його хвоста!

Відомі своїм дружелюбним, добрим темпераментом, собаки породи лабрадор-ретривер мають надзвичайно високу здатність адаптуватися практично до будь-яких життєвих ситуацій. Як сімейні собаки вони сумлінно чекатимуть, коли діти повернуться додому зі школи, а потім збуджено попрямують на подвір'я, щоб погратися з ними. Хоча лабрадор гавкатиме, почувши дивні або гучні звуки, але все ж вони не найкращі охоронці: коли вони добре соціалізовані, то цілком позбавлені агресивності й не демонструють її щодо людей або інших домашніх тварин.