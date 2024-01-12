Усе, що слід знати про породу



Кмітливі, спортивні, життєрадісні, позначені вродженою благородною елегантністю, ці собаки бувають трьох розмірів: той-пудель, мініатюрний та стандартний пудель.

Пуделі, яких європейські мисливці колись використовували для пошуку впольованої дичини на струмках та озерах, дуже кмітливі, прагнуть догодити господарю й виконувати завдання. Пуделі не дарма отримали свою назву, що походить від німецького слова «puddeln» (плескатися у воді), а також французьку назву caniche, що походить від слова «cane» (качка), – адже вони чудові стрибуни та плавці.

Помилкові уявлення про характер пуделів зазвичай ґрунтуються на їх стильній «зачісці». Проте раніше вона мала практичну мету: довша шерсть утримувала в теплі життєво важливі ділянки тіла, а решта коротко підстригалася, щоб полегшити рух у воді. Звісно, певною мірою цей шикарний стиль сформовано й естетичними міркуваннями, адже пуделі протягом століть залишаються компаньйонами модників та учасниками – і переможцями – виставок собак.

Пуделі надзвичайно чуйні й дуже добре пристосовуються до людей. У поєднанні з неабиякою енергійністю це означає, що вони здатні добре концентрувати увагу та виконувати команди. Завдяки неухильному дресируванню та регулярним вправам пуделі стають чудовими компаньйонами, які добре поводяться серед дітей та інших тварин.