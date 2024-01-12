Поговорімо про пуделів
Ця жвава хода, ці королівські манери, ці запаморочливі зачіски... Можливо, ви сприймали пуделів як супермоделей у світі собак; однак ця старовинна порода може похвалитися не лише красою. Виведені для полювання на водоплавну дичину, пуделі надзвичайно розумні, спортивні та орієнтовані на завдання за своєю природою. Незалежно від різновиду – той-пуделі, мініатюрні чи стандартні, – ці найрозумніші у своїй категорії собаки добре піддаються дресируванню й дуже успішні в багатьох кінологічних дисциплінах, що робить їх чудовими компаньйонами та членами сім’ї.
Офіційна назва: Пудель
Інші назви: Каніш (Франція)
Походження: Німеччина
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу5 out of 5
Інтенсивність линяння1 out of 5
Схильність до гавкання2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими домашніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод3 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*3 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|33 - 43 cm
|33 - 43 cm
|Вага
|Вага
|11 - 12 kg
|10 - 11 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 12 місяців
|Від 12 місяців до 7 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 7 до 10 років
|Від 10 до 16 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою пудель
Усе, що слід знати про породу
Кмітливі, спортивні, життєрадісні, позначені вродженою благородною елегантністю, ці собаки бувають трьох розмірів: той-пудель, мініатюрний та стандартний пудель.
Пуделі, яких європейські мисливці колись використовували для пошуку впольованої дичини на струмках та озерах, дуже кмітливі, прагнуть догодити господарю й виконувати завдання. Пуделі не дарма отримали свою назву, що походить від німецького слова «puddeln» (плескатися у воді), а також французьку назву caniche, що походить від слова «cane» (качка), – адже вони чудові стрибуни та плавці.
Помилкові уявлення про характер пуделів зазвичай ґрунтуються на їх стильній «зачісці». Проте раніше вона мала практичну мету: довша шерсть утримувала в теплі життєво важливі ділянки тіла, а решта коротко підстригалася, щоб полегшити рух у воді. Звісно, певною мірою цей шикарний стиль сформовано й естетичними міркуваннями, адже пуделі протягом століть залишаються компаньйонами модників та учасниками – і переможцями – виставок собак.
Пуделі надзвичайно чуйні й дуже добре пристосовуються до людей. У поєднанні з неабиякою енергійністю це означає, що вони здатні добре концентрувати увагу та виконувати команди. Завдяки неухильному дресируванню та регулярним вправам пуделі стають чудовими компаньйонами, які добре поводяться серед дітей та інших тварин.
2 факти про породу пудель
1. Загадка походження
Despite being emblematic of all that is French, Poodles actually made their European debut in Germany where they were bred for bird hunting. However, it seems the breed can be traced even farther back in time: images of what appear to be ancestors of the Poodle assisting their masters in various activities have been observed in Ancient Roman and Egyptian artifacts.
2. Здоровий сон – понад усе
Було б просто несправедливо, якби для підтримки всієї цієї краси, розуму та спритності було достатньо лише короткого нічного сну. Насправді пуделі неабиякі соньки: цуценята сплять близько 15 годин, а дорослі собаки – 12–13 годин на добу. Тож не дивуйтеся, якщо ваш пудель полюбляє спати. Щоб бути наскільки сліпучо прекрасним, потрібно як слід відпочивати!
Історична довідка про породу
Є різні теорії про походження пуделя. Наприклад, припускають, що його предки прибули до Європи з азійських степів разом із германськими племенами або ж із північноафриканськими берберами під час мавританського вторгнення у VIII столітті. Хоч там як, пуделі існують вже дуже довго.
Започаткована в Німеччині для полювання на птахів і добування дичини з води понад чотири століття тому, порода пудель отримала назву від німецького слова «pudel» або «pudelin», що означає «плескатись у воді». Високі здібності до навчання, спортивність і пропорційна будова тіла роблять пуделя популярною породою.
Саме через популярність пуделів фахівці з розведення почали виводити менші варіанти цієї породи: мініатюрного та той-пуделя – для різних цілей. Французи використовували стандартного пуделя для полювання, мініатюрного – для пошуку трюфелів, а той-пуделя – як компаньйона для аристократів.
У 1874 році свого першого пуделя зареєстрував Англійський кінологічний клуб, а невдовзі, у 1886-му, – також і Американський. Однак порода почала здобувати успіх за океаном лише після Другої світової війни, досягнувши піку популярності в 1950 році. Протягом двох десятиліть пуделі були найулюбленішими собаками у США.
Незважаючи на німецьке походження, пуделі багатьма вважаються втіленням французького шарму та регулярно перемагають на змаганнях по всьому світу.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики пуделя
1.Голова
2.Морда
3.Тіло
4.Хвіст
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих характеристик породи до загальної інформації про стан здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого пуделя
Просто збудження чи щось серйозніше?
Пуделі від природи спортивні й дуже діяльні, тому не дивно, що часом з ними стаються напливи шаленої активності, коли вони нестримно гасають по колу. Однак, якщо ця поведінка видається радше нервовою, ніж збудженою, можливо, у собаки стався напад. Існує багато потенційних причин нападу, тому, щойно ви помітите щось незвичайне, варто якнайшвидше відвідати ветеринарного лікаря, щоб вчасно зреагувати на можливу проблему.
Як помітити ознаки дисплазії кульшового суглоба
Як і багато інших порід, пуделі можуть страждати від генетичного захворювання, відомого як дисплазія кульшового суглоба. Це стан, коли стегнова кістка частково випадає з тазостегнової ямки через ваду розвитку останньої. Серед потенційних ознак захворювання є зниження рухливості, пересування «кролячими стрибками» та/або небажання бігати, стрибати чи підніматися сходами.
Якщо залишити це без уваги, дисплазія кульшового суглоба може перерости в артрит і, зрештою, кульгавість. Хорошою новиною є те, що регулярні рентгенівські знімки та ветеринарні огляди дають вам фору в підтримці вашого собаки та забезпеченні найкращого догляду.
Слідкуйте за проблемами з очима
Ще одне захворювання, яке трапляється в деяких пуделів, особливо у мініатюрних і той-пуделів, – це прогресуюча атрофія сітківки ока (Progressive Retinal Atrophy, PRA). PRA охоплює ряд захворювань очей, які можуть призвести до поступового погіршення стану сітківки. Раннім проявом PRA є нічна сліпота, яка іноді може переходити в денну сліпоту. Не забудьте попросити свого ветеринарного лікаря провести ДНК-тест PRA Optigen, який допоможе вам бути в курсі будь-яких потенційних проблем.
Здоровий раціон, запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для мініатюрного пуделя слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінний раціон має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини.
Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят породи мініатюрний пудель в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят породи мініатюрний пудель поступово формується. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їх процеси травлення також відрізняються від травлення дорослих собак породи мініатюрний пудель: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватися організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати при виборі розміру, форми й щільності крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Крім того, під час інтенсивного росту потрібно багато енергії, а тому їжа має бути висококалорійною (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г корму). Кількість інших поживних речовин у кормі для цуценят в період росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих собак породи мініатюрний пудель:
Підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів
Сприяння збереженню здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
У дорослому віці маленькі собаки схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, тобто накопичення зубного нальоту й формування зубного каменю. Зубам і щелепам мініатюрного пуделя потрібен сильний захист. Спеціальна форма й текстура крокет, призначених для розгризання, допомагає сповільнити утворення зубного нальоту, а формула, що містить хелатори кальцію, сповільнює утворення зубного каменю, щоденно підтримуючи гігієну ротової порожнини. Відомо, що маленькі собаки перебірливі, якщо йдеться про їжу. Ексклюзивна формула й дібрані аромати, а також розмір і спеціальна текстура крокет стимулюють їхній апетит. Собаки маленьких порід схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для її підтримки рекомендовано дотримуватися спеціального раціону.
Раціон, що містить легкозасвоювані білки, відповідний обсяг клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити кількість і послабити запах фекалій, що актуально для мініатюрних пуделів, яких утримують переважно в приміщеннях. Оскільки проживання в закритому приміщенні часто означає менший обсяг фізичних навантажень, оптимальну вагу допоможе підтримувати вміст калорій, що відповідає зниженим потребам в енергії, і раціон, який містить L-карнітин, що приймає участь в метаболізмі жирів. Ніколи не годуйте собак їжею зі столу, або жирними смаколиками. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти появі зайвої ваги.
У віці 7 років у мініатюрного пуделя починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати їх життєві сили, а адаптований вміст фосфору підтримає ниркову систему. Із віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих мініатюрних пуделів має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. Крім того, у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Більша кількість певних мікроелементів (заліза, міді, цинку й марганцю) допомагає підтримувати шкіру й шерсть у належному стані.
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
Із віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб тварини могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму і текстуру крокет відповідно до будови їхніх щелеп. Адаптована форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання їжі та підтримувати вагу вашого улюбленця в нормі.
Догляд за пуделем
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Пуделі мають вроджену спритність, спортивність та енергійність. Щоб залишатися в хорошій фізичній формі, їм потрібні помірні, але регулярні фізичні навантаження. Пуделю рекомендовано забезпечувати щонайменше від однієї до трьох годин фізичної активності на день. Пуделі отримують неабияку користь від вправ. Довгі прогулянки, пробіжки, апортування, плавання – ось лише кілька чудових способів конструктивно спрямувати їх енергію.
Пуделі не схильні до линьки, а їх густій, кучерявій, навіть жорсткій шерсті можна надавати різноманітних форм відповідно до вподобань власників. Однак потенційні власники пуделів мають знати, що грумінгу цієї породи слід приділяти чимало уваги і, можливо, цю справу варто доручити професіоналам. А оскільки сеанси грумінгу для пуделів потрібно влаштовувати кожні три-шість тижнів, це може означати чималі витрати. Деякі власники вибирають коротку стрижку, простішу в догляді, але навіть вона вимагає регулярного розчісування, оскільки шерсть може швидко сплутатися.
І ще: оскільки пуделі зазвичай не линяють, вони є хорошим вибором для людей з алергією!
Що стосується навчання, то пуделі відразу опиняються серед відмінників. Завдяки своєму гострому розуму, спортивним здібностям і глибокому бажанню догоджати власнику пуделі швидко навчаються і люблять, коли їм дають завдання.
Крім того, ранні дресирування та соціалізація допомагають конструктивно спрямовувати їх рясний запас енергії та приборкувати будь-яку схильність до власницької поведінки. Оскільки вони дуже чуткі, то чудово реагують на навчання, що базується на винагородах у вигляді ласощів та улюблених іграшок. Пуделі люблять бути поруч із людьми та потребують достатньої кількості фізичних вправ. Пудель, залишений без уваги на тривалий час, може почати поводитися деструктивно. Пам’ятайте, що зайнятість – запорука процвітання пуделя!
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Усе про пуделів
Вважається, що пуделі «помірно» галасливі, і якщо вже гавкають, то мають на це причину. Це може бути тривале перебування наодинці, перехожі, хвилювання тощо. На щастя, собаки цієї породи надзвичайно добре реагують на чітке раннє дресирування й можуть навчитися контролювати свої пориви до гавкання.
Коротко кажучи, так. Хоча пуделям подобається активно проводити день і вони мають незалежну вдачу, їм притаманна одна особливість, яку дуже цінують власники собак цієї породи: наприкінці дня вони полюбляють приголубитися до своєї людини.
Докладніше на цю тему
Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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