Усе, що слід знати про породу



Милий, ексцентричний і характерний мопс виглядає майже як справжній малюк Йода. Ця порода, яка користується великим попитом, особливо серед родин, відома врівноваженою та слухняною вдачею. Мопси чудово ладнають із дітьми та іншими домашніми тваринами після дресирування, особливо завдяки грайливій стороні характеру. А ще мопси доволі розумні.

На додаток до цього в них є перевага – мінімальні вимоги до догляду. За мопсами легко доглядати завдяки короткій гладкій шерсті, і вони потребують лише помірного фізичного навантаження. Крім того, мопси – доволі тиха порода, тому вони не схильні сильно гавкати.

Мопса було вперше виведено в Китаї, де в моді завжди були кирпаті собаки, і він має статус улюбленця серед шанувальників собак лише 2000 років. До Європи цих тварин було завезено в XVI столітті. З тих пір мопси користуються великою популярністю як домашня порода в обох півкулях.

Вони належать до групи кімнатно-декоративних собак. Унікальність мопсів полягає в тому, що в цій групі лише вони мають спільних пращурів із мастифом. Показово, що в мопсів і мастифів схожі зморшкуваті риси.

Маленькі, але міцні мопси мають м’яку гладку шерсть різних кольорів – від сріблястого та абрикосового до палевого й чорного. У них також особливо виразна морда. Їхній бочкоподібний силует, яким вони відомі, доповнюється характерним завитим хвостом.

Єдине, про що слід пам’ятати, – приземкувата статура та любов до лежання на дивані можуть зробити мопсів схильними до набору ваги. Але не варто хвилюватися: поки мопси правильно харчуються й ведуть достатньо активний образ життя, їх буде не важко тримати на піку їхньої форми. Хай там що, а мопс живе доволі довго – середня тривалість життя становить від 12 до 15 років.

Мопси часто з’являються на наших екранах як популярні гості у фільмах і на телебаченні. Мабуть, найвідоміший приклад – фільми серії «Люди в чорному», де є персонаж Френк – вигаданий мопс, який уміє розмовляти. Також у серіалі «Спін-сіті» мопс Картера, Регс, часто перетягує всю увагу на себе, а в серіалі «Західне крило» з’являється мопс на прізвисько Бесс. Усі – зірки!