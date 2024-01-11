Поговорімо про мопсів
Мопс – популярний представник кімнатно-декоративної групи порід, який являє собою бочкоподібне втілення собачих веселощів. Завдяки своїй унікальній зовнішності мопси завжди в центрі уваги, а також у них мила грайлива вдача. Крім того, мопси мають шерсть, за якою легко доглядати, не вимагають великих обсягів фізичного навантаження та не дуже сильно гавкають. У мопса навіть є власний латинський девіз «Multum in Parvo», який перекладається як «велике в малому».
Офіційна назва: Мопс
Інші назви: собака-мопс, китайський мопс
Походження: Китай
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу2 out of 5
Інтенсивність линяння4 out of 5
Схильність до гавкання1 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*1 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку1 out of 5
Здатність переносити холод2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|25.5 - 33 cm
|25.5 - 33 cm
|Вага
|Вага
|6.3 - 8.1 kg
|6.3 - 8.1 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 до 20 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з мопсом
Усе, що слід знати про породу
Милий, ексцентричний і характерний мопс виглядає майже як справжній малюк Йода. Ця порода, яка користується великим попитом, особливо серед родин, відома врівноваженою та слухняною вдачею. Мопси чудово ладнають із дітьми та іншими домашніми тваринами після дресирування, особливо завдяки грайливій стороні характеру. А ще мопси доволі розумні.
На додаток до цього в них є перевага – мінімальні вимоги до догляду. За мопсами легко доглядати завдяки короткій гладкій шерсті, і вони потребують лише помірного фізичного навантаження. Крім того, мопси – доволі тиха порода, тому вони не схильні сильно гавкати.
Мопса було вперше виведено в Китаї, де в моді завжди були кирпаті собаки, і він має статус улюбленця серед шанувальників собак лише 2000 років. До Європи цих тварин було завезено в XVI столітті. З тих пір мопси користуються великою популярністю як домашня порода в обох півкулях.
Вони належать до групи кімнатно-декоративних собак. Унікальність мопсів полягає в тому, що в цій групі лише вони мають спільних пращурів із мастифом. Показово, що в мопсів і мастифів схожі зморшкуваті риси.
Маленькі, але міцні мопси мають м’яку гладку шерсть різних кольорів – від сріблястого та абрикосового до палевого й чорного. У них також особливо виразна морда. Їхній бочкоподібний силует, яким вони відомі, доповнюється характерним завитим хвостом.
Єдине, про що слід пам’ятати, – приземкувата статура та любов до лежання на дивані можуть зробити мопсів схильними до набору ваги. Але не варто хвилюватися: поки мопси правильно харчуються й ведуть достатньо активний образ життя, їх буде не важко тримати на піку їхньої форми. Хай там що, а мопс живе доволі довго – середня тривалість життя становить від 12 до 15 років.
Мопси часто з’являються на наших екранах як популярні гості у фільмах і на телебаченні. Мабуть, найвідоміший приклад – фільми серії «Люди в чорному», де є персонаж Френк – вигаданий мопс, який уміє розмовляти. Також у серіалі «Спін-сіті» мопс Картера, Регс, часто перетягує всю увагу на себе, а в серіалі «Західне крило» з’являється мопс на прізвисько Бесс. Усі – зірки!
2 факти про мопсів
1. Чихання, на яке потрібно звертати увагу
Якщо мопси надмірно збуджуються, у них може з’являтися так зване «зворотне чхання», яке змушує їх спазматично вдихати повітря та фиркати. Однак зазвичай це не шкідливо, і для швидшого припинення нападу потрібно зробити масаж горла та заспокоїти тварину втішними словами.
2. Зв’язок із Францією
Жозефіна Бонапарт, дружина Наполеона, була шанувальницею цієї породи та мала власного мопса на прізвисько «Фортуна». Більше того, коли її було ув’язнено в Парижі, вона таємно передавала повідомлення, ховаючи їх під нашийником свого собаки. Більше історичних фактів про мопсів наведено нижче…
Історична довідка про породу
Мопси – одна з найдавніших порід собак: вважається, що вона виникла принаймні 2000 років тому, а цілком можливо, і ще раніше. У них також славетне походження. Популяція мопсів примножилася в Англії після штурму пекінського Імператорського палацу в 1860 р.
Коли британці повернулися додому, вони привезли із собою кількох собак, яких знайшли там. Згодом порода також прославилася в США, і в 1885 р. мопсів визнав Американський кінологічний клуб. Останнім часом порода далі завойовує популярність, і тепер мопс – одна з найбажаніших кімнатно-декоративних порід.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики мопсів
1.Голова
2.Морда
3.Тіло
4.Шерсть
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Кілька цікавих фактів про вашого мопса, що охоплюють і особливі характеристики породи, і загальний огляд стану здоров’я
Собаки цієї породи схильні до проблем із диханням
Мопси – це так звана «брахіцефалічна» порода, тобто через форму голови, морди та горла в них може втруднюватися дихання. Інші приклади представників цього різновиду – французькі й англійські бульдоги, пекінес і бостон-тер’єр. У мопсів дихальні шляхи особливо компактні. Це також означає, що мопсам некомфортно в спекотну погоду та що вони можуть бути схильні до теплового удару, тому час їх прогулянок потрібно правильно вибирати. Як і завжди в таких випадках, профілактика краща за лікування, тож купувати мопса важливо у відповідального фахівця з розведення тварин, який прагне виводити якомога здоровіших собак.
Іншим приводом для занепокоєння можуть бути проблеми з очима
Великі очі мопса у формі кулі – одна з тих рис, за яку цю породу так люблять. Але ці очі також можуть бути схильні до кількох потенційних проблем. Серед них – катаракта, виразки рогівки та розлади повік і вій, а також стан, який називається пігментною кератопатією. Він часто зустрічається в брахіцефалічних собак. Оскільки раннє виявлення часто допомагає уникнути серйозніших проблем, рекомендується регулярно перевіряти очі мопсів на наявність будь-яких тривожних ознак. Для цього добре підійдуть щотижневі сеанси грумінгу мопса. Крім того, ви можете домовитися про регулярні офтальмологічні огляди з ветеринарним лікарем – так ви надовго позбавитеся побоювань за свого улюбленця.
Розведення найкраще довіряти професіоналам
Одна з менш відомих проблем, яка може виникати в мопсів (тільки в самок), – стан під назвою «дистоція». По суті, це утруднення пологів, тобто для безпечного народження цуценят мопси часто можуть потребувати кесаревого розтину. Оскільки ця процедура може бути небезпечна, наполегливо рекомендується стерилізувати мопса. Хай там що, розведення краще довіряти професіоналам, які знають, що потрібно для безпеки матері й цуценят. Відповідальні фахівці з розведення тварин також контролюватимуть собак на різні спадкові стани та практикуватимуть селективне розведення, щоб у них не було надто сильно виражених рис.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для мопса потрібно враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для здоров’я сечовивідних шляхів у собаки завжди має бути доступ до свіжої та чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят мопса в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят мопса розвивається поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих мопсів: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, підтримують здорове травлення, забезпечуючи баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Мопси – брахіцефали, що слід ураховувати, вибираючи розмір, форму й текстуру крокет: вони мають легко захоплюватися, а також стимулювати розгризання. Крім того, під час періоду інтенсивного росту потрібно багато енергії, а тому корм має бути висококалорійним (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г). Концентрація інших поживних речовин у спеціальному кормі для періоду росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Ніколи не годуйте їх їжею зі столу або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте свого улюбленця крокетами (з добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Основні цілі харчування для дорослих мопсів:
Підтримання здоров’я шкіри за допомогою зміцнення її захисної функції завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК й ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
Підтримання м’язового тонусу за допомогою скоригованого вмісту білка та антиоксидантів
підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів;
У дорослому віці собаки цієї невеликої породи схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, точніше, накопичення зубного нальоту та зубного каменю. Зубам і щелепам мопса потрібен сильний захист. Хелатори кальцію в складі корму допомагають уповільнити утворення зубного каменю та забезпечити підтримання гігієни ротової порожнини. Форма та розмір крокет мають спрощувати брахіцефалічному собаці їх захоплення, а текстура має спонукати їх до жування перед ковтанням. Відомо, що маленькі собаки перебірливі, якщо йдеться про їжу. Ексклюзивна формула й ароматизатори, а також розмір і спеціальна текстура крокет стимулюють їхній апетит. Собаки маленьких порід схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для її підтримки рекомендується дотримуватися спеціального раціону. Харчування, що містить легкозасвоювані білки, відповідну кількість клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити обсяг і послабити запах фекалій, що актуально для мопсів, яких утримують переважно в приміщеннях. Оскільки життя в приміщенні часто призводить до зменшення фізичної активності, скоригована калорійність, яка відповідає меншим потребам в енергії, і додавання до раціону L-карнітину, що сприяє здоровому метаболізму жирів, допомагають підтримувати оптимальну вагу. Зверніть увагу: окрім утримання в приміщенні, набору надмірної ваги сприяє кастрація.
У віці 8 років у мопсів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати їхні життєві сили, а належний вміст фосфору сприятиме здоров’ю сечовивідної системи. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому харчування для зрілих мопсів має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Усупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Зниження рівню фосфору в кормі – хороший спосіб сповільнити поступове погіршення роботи нирок
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку та марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може пригнічуватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід ураховувати розмір, форму й твердість крокет відповідно до типу їхніх щелеп.
Догляд за мопсом
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Оскільки ця порода більше за все любить комфортно розслаблятися з господарями на дивані та смачно їсти, важливо давати мопсам фізичне навантаження щодня. Для цього потрібно не більше однієї години – мопсів можна вивести на прогулянку або відвести до парку для собак, а ще вони дуже люблять гратися в саду.
Пам’ятайте одне: мопси, однак, менш пристосовані до бігу, оскільки таке навантаження може спричиняти гіпервентиляцію. Крім того, у спекотну погоду найкраще виводити їх на вулицю рано вранці або пізно ввечері, щоб уникнути полуденного сонця. Мопси зазвичай не вміють плавати, тому води також слід уникати.
Одна з багатьох переваг, якщо у вас мопс, – це мінімальна потреба в грумінгу. Їхня коротка гладка шерсть, без перебільшення, майже сама доглядає за собою. Усе, що їм знадобиться, – це один сеанс м’якого грумінгу з щіткою або спеціальною рукавичкою на тиждень. Мопсам навіть не знадобиться купання, якщо тільки вони не валялися в бруді. Але попереджаємо: мопси можуть доволі сильно линяти протягом сезону линьки, тому потребують додаткового вичісування для видалення мертвого волосся. Кігті потрібно регулярно стригти, щоб вони залишалися короткими, а вуха й очі перевіряти на наявність незвичайних ознак. Насамкінець важливо часто чистити зуби та доповнювати це періодичними стоматологічними оглядами.
Хоча це правда, що мопс – ідеальна тварина-компаньйон, ці декоративні собачки іноді можуть бути трохи впертими, особливо коли йдеться про дресирування для життя в домашніх умовах. Таким чином, мопсам буде корисно раннє навчання на заняттях із дресирування цуценят. Після засвоєння основ вони стануть доволі розумними тваринами й швидко навчатимуться. Мопси також виграють від ранньої соціалізації, яку проходять на заняттях. Краще завжди практикувати дресирування з винагородами й позитивне підкріплення, оскільки мопси можуть бути доволі чутливі та досягати добрих результатів завдяки заохоченню та похвалі. Пізніше мопси можуть успішно виступати в таких дисциплінах, як обідієнс.
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Усе про мопсів
Ні, з усіх порід собак, доступних для вибору, мопси, мабуть, одні з найзручніших у цьому плані. Доглядати за їхньою короткою шерстю так само легко, як і ладнати з ними. Крім того, у мопсів маленькі габарити та не дуже висока енергійність, тому їм потрібне лише помірне фізичне навантаження.
Так, мопси – чудовий вибір для сімей, оскільки вони грайливі та ніжні. Як і з будь-яким собакою, надзвичайно важливе дресирування, краще з дітьми, якщо це можливо. Крім того, через дуже специфічну форму рота мопси фізично не можуть сильно вкусити. З цієї причини мопси вважаються ідеальним собакою для сімей.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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