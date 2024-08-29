Усе, що слід знати про породу



Часто у фільмах і засобах масової інформації ротвейлерів зображують як агресивних або небезпечних собак, проте в реальному житті характер ротвейлера зовсім інший. Хоча цих сильних і міцних собак у разі потреби насправді можна навчити боротися зі злочинцями, у душі вони зазвичай дуже м’які. За правильного виховання з боку досвідченого власника ротвейлери стають слухняними, шанобливими та дуже ласкавими собаками, а згодом і відданими компаньйонами.

Ротвейлери, у природі яких закладено захист власного клану, установлюють дуже міцні зв’язки зі своїми людськими сім’ями. Проте, що можуть підтвердити власники цієї породи, вони також дуже грайливі. Вони люблять притискатися до своїх улюблених людей і навіть спробують сісти вам на коліна, якщо ви дозволите.

Історія ротвейлера як однієї з найстаріших порід у світі перегукується з римськими часами, коли цих собак використовували для випасання худоби. Сьогодні, окрім ролі сімейного улюбленця, ротвейлери часто стають сторожовими собаками завдяки міцному, громіздкому тулубу та вродженому інтелекту. Завжди прислухаючись до того, що відбувається довкола, вони добре реагують на робочі ситуації.

Ця порода популярна не лише серед працівників поліції, але й часто супроводжує охоронців і долучається до служби як пошуково-рятувальний собака. Безперечно, це зміцнило їхню репутацію.

Зважаючи на значні розміри, ротвейлери справляють враження грізних собак. Це великі, м’язисті, енергійні, а також дуже гарні тварини. У них гладка темна шерсть із вкрапленнями рудого кольору, виразні темно-коричневі очі та міцний хвіст, що постійно виляє.

Ще одна річ, про яку слід пам’ятати, працюючи з ротвейлером, – потреба цих собак в інтенсивному фізичному навантаженні. В ідеалі їхня щоденна фізична активність має тривати щонайменше дві години. Так, щонайменше дві години. Якщо забезпечувати їм це, а також правильне навчання та соціалізацію, вони обов’язково стануть неоціненним членом вашої родини.