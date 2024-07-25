符合生命階段的營養配方
貓咪的一生中，營養需求一直在變化。貓咪的生命階段或年齡是挑選貓飼料時最重要的考量因素之一。貓咪一生的某些階段裡（例如：幼貓的成長期），需要特定含量的關鍵營養素來達到最佳健康狀態。從幼貓到老貓，法國皇家為您的愛貓在各個生命階段中，提供專屬的營養方案。現在就一起瞭解，貓咪不同的生命階段有哪些不同的營養需求。
成貓
您知道貓咪在清醒時會花30%的時間來梳理毛，因而導致體內毛球的產生嗎？含有特定膳食纖維的專屬營養配方，可有助於避免毛球產生，而這對於長毛品種的貓咪格外重要。請點擊這裡，了解法國皇家提供的優質營養成分，如何幫助貓咪減少發生常見的不適狀況。
熟齡與老年貓
您知道熟齡貓咪通常活動力較低，且隨著年齡增長，肌肉組織也會漸漸減少嗎？法國皇家為熟齡寵物所量身配製的優質飼料，能透過高消化率的蛋白質和特定胺基酸，支持維護肌肉量。您的獸醫可為您的熟齡寵物提供最佳的營養建議。
帶愛貓看獸醫的10項小技巧
您知道世界上有超過半數的貓咪鮮少去看獸醫嗎？
正因為貓咪是隱藏身體不適的高手，所以即使愛貓看起來沒有異狀，定期帶牠們去看獸醫仍是非常重要的事。我們提供帶貓咪看獸醫的10項小技巧。
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