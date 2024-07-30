絕育貓
結紮或絕育是人類對貓和狗進行的一種外科手術，用來摘除牠們的生殖器官。貓犬結紮手術有著嚴謹的標準處理流程，會在全身麻醉且密切監控下執行，並給予手術後的照顧。對您的寵物進行絕育手術有許多公認的益處，但也可能會對其往後的營養需求上帶來影響。您的獸醫可協助您，替剛絕育完的愛貓選擇最佳的營養配方。
您知道嗎？
絕育後的貓咪發生體重過重的機率高達3.4倍。
絕育的影響
讓您的愛貓進行絕育手術，對貓咪的健康和行為上都有許多已知的好處。但是，您知道絕育也會讓您的愛貓更容易發生體重增加的情況嗎？
絕育會影響到貓咪的新陳代謝，進而影響到牠們須攝取的食物量。手術後的2天內，貓咪的食慾可能會提高20%！與絕育手術相關的賀爾蒙變化，同樣也意味著愛貓在絕育後的每日卡路里攝取量應減少30%–這可是牠們每日飲食量的三分之一！我們必須調整牠們的飼料，確保牠們能保持在最佳體態。
我該餵食什麼樣的飼料給絕育貓呢？
儘管我們的寵物在絕育後的每日能量需求有所改變，但要注意的是，這並不是簡單地將愛貓的每日餵食量減少30%就可以；這麼做的話，貓咪可能會缺少維持健康所需的關鍵性營養素，還會讓牠們感到無法滿足！由於絕育的幼貓和成貓具有極為特殊的營養需求，因此 Royal Canin 提供專門為此階段度身打造的營養配方，幫助絕育貓適應結紮後的營養需求變化。該類貓糧調整卡路里含量，並添加專屬的營養素，例如可協助寵物維持健康體重的左旋肉鹼。而您的獸醫也能夠提供監控貓咪身體狀態的建議，方便您依據實際需要來調整每日的餵食量。