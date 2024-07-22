Maine Coon adult eating on a white background

成貓

您知道嗎？度身打造的營養配方，可幫助成年寵物避免出現常見的不適情況。餵食專屬的優質飼料能幫助減少過重的風險、支持關節健康、幫助減少口臭的產生，並改善寵物的皮膚敏感和消化道不適。您的獸醫可協助您找到最適合您家成年貓咪的營養配方。
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您知道嗎？

貓咪清醒時，會花30%的時間梳理自己的毛髮，這會造成體內毛球的產生。
深入瞭解：貓咪吐毛球怎麼辦？認識常見貓咪吐毛球原因、嘔吐處理方式


Shorthair cat eating in a grey bowl indoor

體重管理

在澳洲，有28%的貓咪被視為過重或肥胖。對您的愛貓而言，健康的體重意味著更良好的生活質素，並能降低許多與肥胖相關的疾病風險。精準營養配方是確保愛貓每日攝取正確卡路里含量的關鍵所在，如果您的寵物難以甩掉身上多餘的體重，歡迎諮詢您的獸醫師，以使在飲食上獲得最佳幫助。
維持愛貓良好體態的四種方法
Maine coon cat yawning indoor near the kitchen

牙齒保健

您注意到愛貓持續有口臭時，該做的第一件事就是與獸醫師預約進行口腔檢查。口腔健康對愛貓的整體健康有重要作用。牙周問題的常見跡象包括口臭、口腔疼痛、難以進食或食慾降低、牙齒脫落、用腳掌磨蹭嘴部、牙齦出血、牙齒上堆積黃褐色牙垢和流口水。一起了解營養配方能如何幫助貓咪維持口腔健康。
探索口腔保健專屬營養
British shorthair adult laying down on the bed with blankets

泌尿道照護

下泌尿道問題是很常見的狀況，影響著許多成年貓咪。下泌尿道問題的一些常見跡象包括用力排尿、排尿次數增加、排尿時疼痛出聲、尿液中帶血以及在不適當的地方小便。有許多含有特定營養素的配方飼料，可有助於維護成年貓咪的泌尿道健康，幫忙避免這類不適的情況發生。
貓泌尿道照護指南
Maine coon cat laying down near an open window inside the house

皮膚照護

貓的皮膚是牠們身體最大的器官，具有以下幾種重要功能。皮膚可保護您的愛貓免受外部病菌侵擾，還有體溫調節、減少水分流失、預防脫水等作用。健康的皮膚對於貓的整體健康來說至關重要。為了維護皮膚的正常功能，貓需要正確攝取多種營養素。歡迎與您的獸醫共同討論，找出適合您愛貓的最佳營養解決方案。
貓咪皮膚健康照護指南
Maine Coon adult laying down on a white background

諮詢專業獸醫師

現在就和您的獸醫師預約，確保您的寵物在目前的生命階段獲得最適合的營養配方。
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Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

讓貓咪保持健康體重

成年俄羅斯貓在戶外長草上奔跑。

如何助愛貓減重

躺在檢驗枱上的成年貓咪由獸醫檢查。

如何治療有泌尿問題的貓咪

坐在室內的成年英國短毛貓正在抓癢。

為甚麼我的貓咪皮膚發癢？

被灰色毛巾包著的成年貓躺在地毯上。

如何辨認貓處於壓力中