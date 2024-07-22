在澳洲，有28%的貓咪被視為過重或肥胖。對您的愛貓而言，健康的體重意味著更良好的生活質素，並能降低許多與肥胖相關的疾病風險。精準營養配方是確保愛貓每日攝取正確卡路里含量的關鍵所在，如果您的寵物難以甩掉身上多餘的體重，歡迎諮詢您的獸醫師，以使在飲食上獲得最佳幫助。

