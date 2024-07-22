成貓
您知道嗎？度身打造的營養配方，可幫助成年寵物避免出現常見的不適情況。餵食專屬的優質飼料能幫助減少過重的風險、支持關節健康、幫助減少口臭的產生，並改善寵物的皮膚敏感和消化道不適。您的獸醫可協助您找到最適合您家成年貓咪的營養配方。
體重管理
在澳洲，有28%的貓咪被視為過重或肥胖。對您的愛貓而言，健康的體重意味著更良好的生活質素，並能降低許多與肥胖相關的疾病風險。精準營養配方是確保愛貓每日攝取正確卡路里含量的關鍵所在，如果您的寵物難以甩掉身上多餘的體重，歡迎諮詢您的獸醫師，以使在飲食上獲得最佳幫助。
牙齒保健
您注意到愛貓持續有口臭時，該做的第一件事就是與獸醫師預約進行口腔檢查。口腔健康對愛貓的整體健康有重要作用。牙周問題的常見跡象包括口臭、口腔疼痛、難以進食或食慾降低、牙齒脫落、用腳掌磨蹭嘴部、牙齦出血、牙齒上堆積黃褐色牙垢和流口水。一起了解營養配方能如何幫助貓咪維持口腔健康。
泌尿道照護
下泌尿道問題是很常見的狀況，影響著許多成年貓咪。下泌尿道問題的一些常見跡象包括用力排尿、排尿次數增加、排尿時疼痛出聲、尿液中帶血以及在不適當的地方小便。有許多含有特定營養素的配方飼料，可有助於維護成年貓咪的泌尿道健康，幫忙避免這類不適的情況發生。
皮膚照護
貓的皮膚是牠們身體最大的器官，具有以下幾種重要功能。皮膚可保護您的愛貓免受外部病菌侵擾，還有體溫調節、減少水分流失、預防脫水等作用。健康的皮膚對於貓的整體健康來說至關重要。為了維護皮膚的正常功能，貓需要正確攝取多種營養素。歡迎與您的獸醫共同討論，找出適合您愛貓的最佳營養解決方案。