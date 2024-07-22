認識西高地白爹利犬
西高地白爹利犬 (又名「西高地鐵利亞」) 以其雪白的皮毛最為人所知，其性格活潑有趣、體格結實、且出奇地強壯。 這些蘇格蘭小毛孩個性鮮明，極之聰明、好奇心重，而且相當活潑。 他們能與人類家庭建立密切關係；如果他們意識到有任何危險，便會立即發出警告，因此絕對是優秀的看門犬。 以往，人們最初是為了捕鼠而飼養西高地白爹利犬；時至今日，這個犬種仍然保留了頑強的狩獵本能，對於想要的東西可說是意志堅定。
正式名稱： 西高地白爹利犬
其他名稱： 波多羅克㹴、羅茲尼絲㹴、西高地鐵利亞
起源： 蘇格蘭
流口水的傾向1 out of 5
美容需要3 out of 5
掉毛程度2 out of 5
吠叫的傾向4 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住宅生活4 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|- 28 cm
|- 25.5 cm
|體重
|體重
|6.8 - 9 kg
|6.8 - 9 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解西高地白爹利犬
以下是關於這犬種的特性
西高地白爹利犬是最受歡迎的梗犬之一，別具個性。 他們擅於交際、性格友好、天生聰明，有自己的想法。 正因如此，想要訓練西高地白爹利犬的話，確實有點挑戰性，不過，只要有足夠的耐心，以及付出一點點健康的零食，便可成功訓練他們。
不過，一般來說，這些身材矮小的狗狗極適合大多數家庭飼養。 他們最高可達 28 厘米 (即 11 吋)；只要每天有適量的運動，公寓環境的生活對他們來說便不是問題。 請記住，如果他們感到有威脅，便會偶爾做出反應；在有小孩的情況，最好好好看管狗狗。
西高地白爹利犬源於蘇格蘭高地，在那裡他們被培育成捕鼠、捕狐狸的狗隻；時至今日，他們仍然保留著這個本能。 亦因為這個原因，他們與人類和其他動物比賽跑步的話，經常都會是贏家；同時，他們亦愛在花園裡大玩特玩。 西高地白爹利犬熱衷於探索、挖掘和嗅探事物，無論您喜歡與否。
其體型細小，體格卻出乎意料的強壯，而且性格極其堅毅。 另外，這個品種相對健康，壽命亦長。 事實上，他們可以輕鬆活到十幾歲。
其出眾的白色雙層皮毛其實相當粗糙，以保護他們免受風吹雨打，而且他們跑起上來的速度，比您想像中的要快。 其深褐色的眼睛通常明亮又警惕，豎起的耳朵會不斷聆聽最細微的聲音。
西高地白爹利犬極其保護自己的領土，遇到任何接近他們的陌生人，都會迅速吠叫。 換句話說，他們是一隻優秀的護衛犬 — 雖然其叫聲可能對於某些環境來說可能不適合。 除此之外，這些活潑的小獵犬確實可為任何家庭增添樂趣。
有關西高地白爹利犬的兩個小常識
1. 潛入地下
鑑於西高地白爹利犬具有狩獵動物的背景， 因此，當他們在地下挖洞以搜尋獵物時， 總能手到拿來。 其實，「爹利」的英文「terrier」 源自「terra」這一詞，意思是「陸地」。
2. 獨處家中 (到底是不是個好主意？)
雖然西高地白爹利犬個性獨立，不過 也不應讓他們獨處太久； 否則，您回到家中之後，可能會發現報紙會被撕咬到滿地都是。 如果您必須離開他們，讓其獨處， 請務必先與他們快步走一走，或讓他們跑至筋疲力盡。 有關訓練西高地白爹利犬 的資訊，請見下文。
品種的歷史
西高地白爹利犬源於蘇格蘭崎嶇的地形，其歷史始於數百年前。 這個品種會被飼主用以捕獵狐狸和老鼠，活動範圍為蘇格蘭的鄉村周圍；他們會利用其強大的牙齒，為主人找回獵物。
事實上，他們的雪白皮毛有一段狩獵傳統的故事；曾經，西高地白爹利犬有多種顏色， 在 1800 年代的蘇格蘭西海岸的波爾塔洛克，一位名為愛德華馬爾科姆的上校所養的一隻狗，意外被當作狐狸射殺。 自此之後，他們從此被培育成白色品種，以免意外再度發生。
最初，這個白毛品種稱為「羅茲尼絲㹴」，名字源自於其發源地 — 蘇格蘭莊園；從 1800 年代後期開始，就廣被稱為「西高地白爹利犬」。 此品種於 1907 年獲英國養犬俱樂部正式承認，並於 1908 年再度獲美國養犬俱樂部正式承認。
有趣的是，蘇格蘭已經成為梗犬的代名詞。 除了西高地白爹利犬之外，這個偏北國家還擁有凱恩爹利犬、斯凱爹利犬、蘇格蘭爹利犬和丹第丁蒙爹利犬。
從頭到尾
西高地白爹利犬利犬的身體特徵
4.頭部
5.體型
2.尾巴
1.雙層皮毛
3.耳朵
秋田犬
以下是關於西高地白爹利犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
西高地白爹利犬有敏感皮膚的問題
西高地白爹利犬屬於易患上「異位性皮膚炎」的犬類；又或者簡單來說，即是「過敏」。 這是免疫系統反應過度的現象，通常會導致皮膚瘙癢；狗狗會試圖用舔、抓、咬或摩擦來緩解痕癢。 但這樣做的話，更會導致皮膚損傷，並為酵母或細菌等其他傳染源打開大門。 觸發因素可能包括特定的食物、環境過敏原，甚至跳蚤。 幸運的是，治療方法有很多；而且，您可以與您的獸醫一同找出適合西高地白爹利犬的治療方案，以緩解症狀。 方案包括穿著特殊的襪子、各式治療，以至各種度身定制的飲食。
就像其他小型品種犬，他們也會患有牙齒問題。
因此，您應該經常為西高地白爹利犬刷牙，可以的話，最好每天都刷。 此外，您亦應定期帶狗狗到獸醫診所檢查牙齒。 提提您，正確的飲食對於他們的牙齒健康極其重要。 例如，合適形狀的粗粒食物可鼓勵他們多咀嚼，從而減緩牙菌斑的形成。 含有鈣螯合劑的配方亦可有助減少牙垢形成。 有關西高地白爹利犬的最佳營養資訊，請參閱「健康飲食，狗狗更健康」部分。
另一件需要注意的事： 就是叫「西高地白㹴下顎」的情況
這個品種易於患上的遺傳疾病之一，正是顱下顎骨病 (CMO)。 這種顱骨疾病通常稱為「西高地白爹利犬下顎」；此疾病會導致下顎骨腫脹和增厚， 因而導致咀嚼和吞嚥困難，並會不斷流口水，更會感覺疼痛；雖然在骨骼發展成熟 (10 至 12 個月大) 時，這種不適有機會減輕。 如留意到任何跡象，請按需要諮詢您的獸醫，為狗狗緩解症狀。 此外，建議您不要讓患有此病的動物繁殖下一代，因此請在飼養小狗之前，先諮詢繁殖者。 小狗父母雙方都不應有這種疾病的記錄。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為西高地白爹利犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。
請確保狗隻任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的西高地白爹利犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的西高地白爹利犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼西高地白爹利犬的消化功能，亦與成年的西高地白爹利犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇粗粒食物的大小、形式和質地時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個快速的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
請注意：西高地白爹利犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
成年西高地白爹利犬在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。
富含額外的必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的皮膚和毛，從而促進皮膚的「屏障」功能。 西高地白爹利犬皮毛粗糙，皮膚細緻。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。西高地白爹利犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 含有鈣螯合劑的配方可有助減少牙垢形成，從而保持日常口腔衛生。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。 另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。
對於活動範圍主要在室內的西高地白爹利犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 除了室內生活方式這個原因，絕育亦是狗狗超重的另一個因素。
西高地白爹利犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較年長的西高地白爹利犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性，有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 與此同時，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。 適宜的食物顆粒形狀，可減慢狗狗吞嚥食物的速度，進而協助牠們維持健康體重。
照顧西高地白爹利犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
鑑於西高地白爹利犬具有工作狩獵的背景，因此，他們體力旺盛因此，他們體力旺盛亦不足為奇。 請讓他們每天進行適量的運動。 每天盡量抽最少 30 分鐘的時間，讓他們放放電； 西高地白爹利犬性格友好又擅於交際，喜歡玩遊戲、追球和結識其他狗狗。 由於他們與生俱來就有狩獵本能，因此請在解開繩索時務必要加倍小心，除非您想要他們一去沒回頭。另外，您亦不應將他們放近任何小動物的身邊。
西高地白爹利犬的雙層皮毛厚厚，有一層粗糙的外層毛和一層較軟的底層毛，因此，日常打理尤其重要。 除了普通的刷毛之外，一些主人還會使用一種稱為拔毛的技術，將舊的死毛輕輕拉出；不過，更多人會選擇每四至六星期帶狗狗到專業的美容師那裡，處理毛髮。 從好的方面來說，這個品種的掉毛率已低於平均水平。 此外，由於其外層皮毛的特殊性質，當中含有少量的油脂且相對耐髒，因此偶爾為他們洗澡便足夠。 最理想的情況，是為他們每天刷牙、按需要修剪指甲定期檢查耳朵。
西高地白爹利犬極為聰明，學習速度極快；不得不說的是，他們也有點固執。 身為工作獵犬，西高地白爹利犬會接受單獨行動的訓練，讓他們可以獨斷獨行；這種精神時至今日仍然保留在他們身上。 從好的方面來說，西高地白爹利犬和藹可親，對於獎勵訓練和正面鼓勵訓練的反應相當不錯。 耐心是關鍵！ 一旦您成功給予他們初次的指令，他們在各種犬類運動中便能有出色的表現，無論是服從性、追蹤能力，以至敏捷度方面，都沒問題。
7/7
關於西高地白爹利犬
的確，西高地白爹利犬在表達自己方面，相當出色。 背後原因相當簡單，因為他們需要在遇到陌生人或突發情況時，發出警告。 正因如此，如果您發現西高地白爹利犬過度吠叫，通常是有原因的。
西高地白爹利犬與他們的主人建立了密切的關係之後，便不應長時間讓他們獨處。 否則，您的西高地白爹利犬可能會變得難受，或做出破壞性的行為。 有時候，讓另一隻狗狗陪伴他們，可能會有所幫助。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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