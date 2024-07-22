以下是關於這犬種的特性



西高地白爹利犬是最受歡迎的梗犬之一，別具個性。 他們擅於交際、性格友好、天生聰明，有自己的想法。 正因如此，想要訓練西高地白爹利犬的話，確實有點挑戰性，不過，只要有足夠的耐心，以及付出一點點健康的零食，便可成功訓練他們。

不過，一般來說，這些身材矮小的狗狗極適合大多數家庭飼養。 他們最高可達 28 厘米 (即 11 吋)；只要每天有適量的運動，公寓環境的生活對他們來說便不是問題。 請記住，如果他們感到有威脅，便會偶爾做出反應；在有小孩的情況，最好好好看管狗狗。

西高地白爹利犬源於蘇格蘭高地，在那裡他們被培育成捕鼠、捕狐狸的狗隻；時至今日，他們仍然保留著這個本能。 亦因為這個原因，他們與人類和其他動物比賽跑步的話，經常都會是贏家；同時，他們亦愛在花園裡大玩特玩。 西高地白爹利犬熱衷於探索、挖掘和嗅探事物，無論您喜歡與否。

其體型細小，體格卻出乎意料的強壯，而且性格極其堅毅。 另外，這個品種相對健康，壽命亦長。 事實上，他們可以輕鬆活到十幾歲。

其出眾的白色雙層皮毛其實相當粗糙，以保護他們免受風吹雨打，而且他們跑起上來的速度，比您想像中的要快。 其深褐色的眼睛通常明亮又警惕，豎起的耳朵會不斷聆聽最細微的聲音。

西高地白爹利犬極其保護自己的領土，遇到任何接近他們的陌生人，都會迅速吠叫。 換句話說，他們是一隻優秀的護衛犬 — 雖然其叫聲可能對於某些環境來說可能不適合。 除此之外，這些活潑的小獵犬確實可為任何家庭增添樂趣。