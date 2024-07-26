成犬消化道加護配方
幫助愛犬擁有健康腸道。高品質的均衡營養素可幫助維持消化道機能，同時也有助於確保狗狗能從食物中攝取最充足的營養成分。
高達97%的狗狗達到理想排便狀態
Royal Canin 的成犬消化道加護配方經科學證實，能幫助高達97%的狗狗形成軟硬適中的最佳糞便型態。這項研究是由 Royal Canin 育犬中心的犬隻飼育員們共同驗證。
消化系統所需的營養
針對狗狗的腸道溫和性所設計，也能維持牠們的整體健康。體型較大的狗狗更容易出現軟便，而小型犬則較容易產生便秘。 Royal Canin 成犬消化道加護配方採取理想平衡狀態的纖維素來解決這些問題，適合狗狗的體型和消化需求。
成分中亦含有高度易消化的蛋白質，添加各種益生元組合；益生元能幫助腸道菌叢維持平衡，對消化道的健康極為重要。我們的智慧化烹調技術能確保該配方中的營養素更容易消化吸收。
成分中亦含有高度易消化的蛋白質，添加各種益生元組合；益生元能幫助腸道菌叢維持平衡，對消化道的健康極為重要。我們的智慧化烹調技術能確保該配方中的營養素更容易消化吸收。
Royal Canin 成犬消化道加護配方–乾糧和濕糧
乾糧專為不同體型狗狗的牙齒設計，提供健康膳食和維持腸道健康的所有營養成分。
Royal Canin 成犬消化道加護主食濕糧全面涵蓋各種營養，與乾糧一起使用成為完美絕配。可以透過乾濕換餵，為狗狗的飲食增添多樣性和豐富口感。
Royal Canin 成犬消化道加護主食濕糧全面涵蓋各種營養，與乾糧一起使用成為完美絕配。可以透過乾濕換餵，為狗狗的飲食增添多樣性和豐富口感。
保持腸胃保健康的秘訣
下列是有助於狗狗維持腸道健康並防止糞便過軟或過硬的一些提示和秘訣：
堅持餵食狗糧
油膩的零嘴和人類食物對狗狗的健康有害，可能會導致腸胃不適和消化不良。
少量餵食
一次給予分量過多會造成狗狗消化系統的過度負擔。最好能將狗狗的每日攝取量分成兩次給予，讓牠們有機會適當消化，並請務必遵循包裝上標示的建議分量。
固定餵食時間
狗狗往往能從定時定量的餵養中成長茁壯。如果你挑選了正確配方並遵循規律的每日餵養計畫，狗狗的身體將能適應習慣這種方式。