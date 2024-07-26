針對狗狗的腸道溫和性所設計，也能維持牠們的整體健康。體型較大的狗狗更容易出現軟便，而小型犬則較容易產生便秘。 Royal Canin 成犬消化道加護配方採取理想平衡狀態的纖維素來解決這些問題，適合狗狗的體型和消化需求。



成分中亦含有高度易消化的蛋白質，添加各種益生元組合；益生元能幫助腸道菌叢維持平衡，對消化道的健康極為重要。我們的智慧化烹調技術能確保該配方中的營養素更容易消化吸收。