成犬體重控制加護配方
針對維持理想體重所設計的高品質營養配方，幫助你的愛犬維持理想體態。
較少的卡路里有助於維持健康體重
每種產品均經過嚴謹實證，超過69%輕微過胖的狗狗都能在餵食體重控制專用配方的8周後*達到更加健康的體重。*Royal Canin 內部研究。請見包裝上的詳細內容。
體重控制專用的營養配方
如果你的狗狗體重過重，會對牠們的關節和整體健康帶來壓力和負面影響。而本配方專為維持理想體重所設計，大幅降低脂肪含量，幫助牠們保持良好體態、活動力與輕盈的腳步。
添加適量的纖維素有助於狗狗提升飽足感，也能幫助更好消化。同時，本配方富含高優質蛋白質能確保維持其肌肉量；此外，含有Omega 3脂肪酸及EPA和DHA，有助於狗狗的關節支撐性。
Royal Canin 體重控制加護配方–乾糧和濕糧
乾糧專為不同體型狗狗的牙齒設計，提供健康飲食中完整營養所需的同時，還能幫助您的愛犬避免體重過重。
Royal Canin 成犬體重控制加護主食濕糧全面涵蓋各種營養，與乾糧一起使用成為完美絕配。可以透過乾濕換餵，為狗狗的飲食增添多樣性和豐富口感。
Royal Canin 成犬體重控制加護主食濕糧全面涵蓋各種營養，與乾糧一起使用成為完美絕配。可以透過乾濕換餵，為狗狗的飲食增添多樣性和豐富口感。
體重控制的秘訣
下列是有助於狗狗維持體態並保持健康活力的一些提示和秘訣。
控制餵食份量表
請依據狗狗的體型以及牠的健康或飲食問題，挑選出正確的產品，並按照包裝上的標示，仔細地量秤出每一餐的分量。這樣一來，您的愛犬就能在適當的餵食份量下，攝取所需的營養。
大量的運動
您可透過固定散步來幫助愛犬維持活力，請至少每天散步一次，最好是在能夠鬆開牽繩自由活動的場所。您也可以藉由在公園或家裡玩遊戲的方式，讓牠們四處奔跑。
食物獎勵
獎勵是鼓勵良好行為的一種好方法，但若運用不當，則可能會導致牠的體重增加。為了避免這種狀況發生，請提取狗狗每日飲食量中的食物作為獎勵，而非給予牠們額外的零食。