成犬體重控制加護配方

如果你的狗狗體重過重，會對牠們的關節和整體健康帶來壓力和負面影響。而本配方專為維持理想體重所設計，大幅降低脂肪含量，幫助牠們保持良好體態、活動力與輕盈的腳步。

添加適量的纖維素有助於狗狗提升飽足感，也能幫助更好消化。同時，本配方富含高優質蛋白質能確保維持其肌肉量；此外，含有Omega 3脂肪酸及EPA和DHA，有助於狗狗的關節支撐性。