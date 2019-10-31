Тайская и сиамская кошки — в чем отличия?

Основная разница между сиамской и тайской кошкой — во внешности. У этих кошек одинаковый тип окраса — колор-пойнт с пятнами на голове, хвосте и кончиках лап. Одинаковый у них и цвет глаз — редкий для кошек небесно-голубой .

И тайская, и сиамская кошки, согласно классификации Всемирной федерации кошек (WCF), принадлежат к так называемой сиамо-ориентальной группе. У них есть общий предок, появившийся около XIV века на территории современного Таиланда. В Европу кошки из Сиама попали только в XIX веке. Там они подверглись длительной селекции, в результате которой и появились две разные породы.

Многие любители кошек думают, что тайская кошка и сиамская кошка — это разные названия одной породы. Уверенности в этом добавляет тот факт, что страна Таиланд до середины XX века называлась Сиамом. Но, несмотря на схожий окрас, общую страну происхождения и даже общую породную группу, это разные породы со своими уникальными особенностями. Рассмотрим, чем отличается тайская кошка от сиамской.

— это подтянутое животное с длинным, стройным, как бы вытянутым телом. У сиамов длинные тонкие лапы и такой же хвост, голова — клиновидная с непропорционально большими ушами. В целом, сиамская кошка похожа на классического короткошерстного ориентала.

Тайская кошка

— это животное с округлым телом, отличается более мощным строением, чем сиамская. Лапы средней длины, достаточно толстые. Хвост также короче и толще, чем у сиама. Голова тайской кошки по форме напоминает яблоко, отчего в США их даже называют «яблокоголовыми кошками». Уши тайской кошки небольшие, чуть завернутые на кончиках.

Отличия в характере и поведении

Кроме внешности, есть и другой способ отличить сиамскую кошку от тайской — по разнице в характере.

Сиамская кошка

— компанейское животное. Она всюду следует за хозяином и порой ведет себя в точности как собака. Эти кошки поддаются несложной дрессировке, могут приносить по просьбе хозяина предметы и понимать простые команды. Сиамскую кошку принято считать одной из самых умных пород. Также она весьма ласкова и дружелюбна. Бытует заблуждение, что эти кошки своенравны и даже агрессивны, но такой характер является следствием неправильного воспитания или перенесенного в детстве сильного стресса. У сиамов громкий голос, который они часто используют для общения с хозяином. Они до самой старости любят играть с человеком и постоянно нуждаются в его внимании.

Тайская кошка

— считается более спокойной и миролюбивой, чем сиамская. Такие кошки предпочитают активным играм спокойное времяпрепровождение с хозяином на диване. Тайцы легко уживаются с другими членами семьи и домашними животными, умеют находить контакт даже с маленькими детьми и спокойнее сиамов будут переносить вторжение в свое личное пространство. В отличие от сиамов тайские кошки меньше привязаны к хозяину и не будут скучать по нему так же сильно — спокойно найдут, чем заняться в одиночестве. Впрочем, эта кошка все равно очень предана хозяину и с гораздо большим удовольствием проведет время в его компании, чем в одиночестве.

Подводим итог:

Краткая памятка, которая поможет отличить сиамскую кошку от тайской:

Сиамская кошка

— поджарая, худая, с длинным гибким телом, тонким хвостом, длинными лапами и большими ушами. У нее громкий голос и собачьи повадки в характере. Она привязана к хозяину и скучает без него.

Тайская кошка

— «округлая» и пушистая порода с яблоковидной головой, маленькими ушами, мощными лапами средней длины и толстым, более коротким хвостом. Эти кошки спокойнее, могут веселиться и сами с собой.