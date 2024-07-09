Как ухаживать за сиамским котенком?

Сиамская кошка — одна из самых древних пород. Она появилась в XIV–XV веках на территории современного Таиланда, который в то время называли Сиамом. Это животное с весьма характерной внешностью: гибким длинным телом, покрытым белой шерстью, и острой мордой, окрашенной в темный цвет.

Характер

Эта кошка средних, ближе к миниатюрным, размеров. Вес самца редко превышает 5–5,5 килограммов, самки же могут весить и вовсе не больше двух килограммов. Эти животные крайне активны и подвижны, любят игры и общение с хозяином.

Если вы решили взять домой сиамскую кошку, приготовьтесь проводить с ней много времени. Она крайне разговорчива, а некоторые особи обладают громким, иногда даже резким голосом.

Также не ждите от нее флегматичного отношения к жизни и способности самой находить себе занятия днями напролет. Сиамские котята требуют много внимания: с ними нужно постоянно играть, в противном же случае животные могут заскучать, а то и вовсе впасть в депрессию.

Заранее обзаведитесь игрушками для котенка, а также организуйте ему место под дом и когтеточку. Кроме того, помните, что сиамские кошки ревнивы и не всегда дружелюбно относятся не только к себе подобным, но и другим животным на одной с ними территории.

Уход за сиамскими котятами

В целом уход за сиамским котенком не составляет труда, важно лишь помнить о некоторых особенностях породы. Сиамские котята — короткошерстные, так что уход за шерстью не доставит вам много хлопот. Однако в периоды линьки лучше вычесывать животное несколько раз в неделю.

Короткая шерсть имеет свой недостаток: такие кошки крайне теплолюбивы, так что позаботьтесь, чтобы у животного было теплое место вдали от сквозняков, кондиционеров и прочих источников холода.

Еще одна важная особенность породы — раннее развитие. У отдельных кошек первая течка начинается на 5–6 месяце жизни. Если не собираетесь разводить сиамских кошек, позаботьтесь о стерилизации. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом насчет подходящего возраста для операции.

Хотя сиамские кошки и считаются долгожителями, у них существуют некоторые особенности: животные могут быть предрасположены к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, поэтому их рацион должен быть богат некоторыми аминокислотами, необходимыми для поддержания тонуса сердечной мышцы. Ну и, конечно, важно регулярно показывать животное ветеринарному специалисту, чтобы вовремя выявить развитие различных заболеваний.

Питание

Сиамы — крайне подвижные существа, так что для них важно сбалансированное питание, которое не приведет к набору лишнего веса.

Если вы берете такую кошку совсем котенком, то до года кормить животное можно продуктом Kitten. Он универсален для большинства пород, способствует гармоничному росту и развитию животного, а также легко усваивается.

А вот после года кошку лучше перевести на специальный корм — Siamese Adult. Его крокеты разработаны с учетом строения челюстей сиамской кошки, а набор микроэлементов поддерживает идеальный вес животного и здоровье шерсти.

При правильном уходе за сиамским котенком вы получите идеального компаньона-долгожителя , ведь эта порода отличается не только подвижностью до самой старости, но и крайней сообразительностью. Сиамский котенок легко понимает простую дрессировку, а также быстро обучается несложным трюкам во время игр.

Уделяйте питомцу больше времени, регулярно показывайте его врачу, выбирайте для него только специальный корм, и он проживет долгую и счастливую жизнь рядом с вами.