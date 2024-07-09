Как ухаживать за сиамским котенком?
Сиамская кошка — одна из самых древних пород. Она появилась в
Характер
Эта кошка средних, ближе к миниатюрным, размеров. Вес самца редко превышает 5–5,5 килограммов, самки же могут весить и вовсе не больше двух килограммов. Эти животные крайне активны и подвижны, любят игры и общение с хозяином.
Если вы решили взять домой сиамскую кошку, приготовьтесь проводить с ней много времени. Она крайне разговорчива, а некоторые особи обладают громким, иногда даже резким голосом.
Также не ждите от нее флегматичного отношения к жизни и способности самой находить себе занятия днями напролет. Сиамские котята требуют много внимания: с ними нужно постоянно играть, в противном же случае животные могут заскучать, а то и вовсе впасть в депрессию.
Заранее обзаведитесь игрушками для котенка, а также организуйте ему место под дом и когтеточку. Кроме того, помните, что сиамские кошки ревнивы и не всегда дружелюбно относятся не только к себе подобным, но и другим животным на одной с ними территории.
Уход за сиамскими котятами
В целом уход за сиамским котенком не составляет труда, важно лишь помнить о некоторых особенностях породы. Сиамские котята — короткошерстные, так что уход за шерстью не доставит вам много хлопот. Однако в периоды линьки лучше вычесывать животное несколько раз в неделю.
Короткая шерсть имеет свой недостаток: такие кошки крайне теплолюбивы, так что позаботьтесь, чтобы у животного было теплое место вдали от сквозняков, кондиционеров и прочих источников холода.
Еще одна важная особенность породы — раннее развитие. У отдельных кошек первая течка начинается на 5–6 месяце жизни. Если не собираетесь разводить сиамских кошек, позаботьтесь о стерилизации. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом насчет подходящего возраста для операции.
Хотя сиамские кошки и считаются долгожителями, у них существуют некоторые особенности: животные могут быть предрасположены к заболеваниям
Питание
Сиамы — крайне подвижные существа, так что для них важно сбалансированное питание, которое не приведет к набору лишнего веса.
Если вы берете такую кошку совсем котенком, то до года кормить животное можно продуктом Kitten. Он универсален для большинства пород, способствует гармоничному росту и развитию животного, а также легко усваивается.
А вот после года кошку лучше перевести на специальный корм — Siamese Adult. Его крокеты разработаны с учетом строения челюстей сиамской кошки, а набор микроэлементов поддерживает идеальный вес животного и здоровье шерсти.
При правильном уходе за сиамским котенком вы получите идеального
Уделяйте питомцу больше времени, регулярно показывайте его врачу, выбирайте для него только специальный корм, и он проживет долгую и счастливую жизнь рядом с вами.
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