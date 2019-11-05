Чем кормить сиамскую кошку?
Сиамская кошка — одна из самых популярных в мире, ее легко узнать по голубым глазам и окрасу колорпойнт. Как и другие чистокровные кошки, сиамские имеют чувствительную пищеварительную систему и предрасположенность к определенным заболеваниям, но при хорошем уходе и питании они живут 15–20 лет.
Корм для сиамских кошек
Согласно стандарту породы, сиамские кошки имеют длинное подтянутое туловище, поэтому их, впрочем, как и любых других, не стоит перекармливать. Взрослая самка в норме весит 3–5 кг, самец — 4–7 кг.
Для сиамских кошек лучше всего подойдет породный корм ROYAL CANIN® Siamese Adult — он содержит 38% белков и 16% жиров, а также
Также в рацион сиамской кошки можно добавить влажный корм — тогда дозировку сухого продукта нужно уменьшить наполовину, вторую половину как раз составит влажный. В любом случае следует заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом о том, чем кормить сиамскую кошку и в каком соотношении. Купить корм для сиамской кошки можно здесь.
Почему важно давать сиамским кошкам сухой корм
Сухой корм для сиамских кошек обязателен потому, что они имеют предрасположенность к возникновению зубного камня, гингивита, пародонтоза. Челюсти кошек этой породы очень узкие и удлиненные, поэтому крокеты породного корма — кольцевидной формы. Благодаря этому животные лучше разгрызают их, что способствует удалению налета с зубов.
Но даже самый лучший сухой корм не заменит ежедневную чистку зубов для кошек. В случае с сиамскими это особенно важно, так как они, как правило, плохо переносят наркоз и анестезию, необходимую для ультразвуковой чистки зубов. Лучше не доводить до этого, а чистить зубы профилактически.
Если кошка слишком быстро поедает корм, можно попробовать миску с силиконовыми препятствиями посредине — такие миски еще называют интерактивными. Тогда кошке нужно будет доставать кусочки корма между выступающими частями миски, и процесс еды сильно замедлится.
Особенности питания сиамских кошек
Сиамские кошки подвержены психогенной алопеции (облысению) при стрессе — поэтому серосодержащие аминокислоты, витамины, жирные кислоты
Если сиамская кошка находится в стрессе, она часто начинает чрезмерно вылизывать себя,
Сиамские кошки (вместе с персидскими,
Для кастрированных или стерилизованных сиамских кошек показан другой корм меньшей калорийности. Переводить сиамскую кошку на новый корм лучше на протяжении 7 дней следующим способом:
1–2 день — 75% предыдущего корма и 25% нового;
3–4 день — 50% предыдущего корма 50% нового;
5–6 день — 25% предыдущего корма 75% нового;
Пищеварительная система чистокровных сиамских кошек достаточно чувствительна, поэтому не стоит менять корм без назначения ветеринарного врача.
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