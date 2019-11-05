Сиамская кошка — одна из самых популярных в мире, ее легко узнать по голубым глазам и окрасу колорпойнт. Как и другие чистокровные кошки, сиамские имеют чувствительную пищеварительную систему и предрасположенность к определенным заболеваниям, но при хорошем уходе и питании они живут 15–20 лет.

Корм для сиамских кошек

Согласно стандарту породы, сиамские кошки имеют длинное подтянутое туловище, поэтому их, впрочем, как и любых других, не стоит перекармливать. Взрослая самка в норме весит 3–5 кг, самец — 4–7 кг.

Для сиамских кошек лучше всего подойдет породный корм ROYAL CANIN ® Siamese Adult — он содержит 38% белков и 16% жиров, а также L-карнитин , который улучшает обмен жиров. Соблюдайте дозировку, указанную на упаковке корма, и предоставьте кошке круглосуточный доступ к воде.

Также в рацион сиамской кошки можно добавить влажный корм — тогда дозировку сухого продукта нужно уменьшить наполовину, вторую половину как раз составит влажный. В любом случае следует заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом о том, чем кормить сиамскую кошку и в каком соотношении. Купить корм для сиамской кошки можно здесь.

Почему важно давать сиамским кошкам сухой корм

Сухой корм для сиамских кошек обязателен потому, что они имеют предрасположенность к возникновению зубного камня, гингивита, пародонтоза. Челюсти кошек этой породы очень узкие и удлиненные, поэтому крокеты породного корма — кольцевидной формы. Благодаря этому животные лучше разгрызают их, что способствует удалению налета с зубов.

Но даже самый лучший сухой корм не заменит ежедневную чистку зубов для кошек. В случае с сиамскими это особенно важно, так как они, как правило, плохо переносят наркоз и анестезию, необходимую для ультразвуковой чистки зубов. Лучше не доводить до этого, а чистить зубы профилактически.

Если кошка слишком быстро поедает корм, можно попробовать миску с силиконовыми препятствиями посредине — такие миски еще называют интерактивными. Тогда кошке нужно будет доставать кусочки корма между выступающими частями миски, и процесс еды сильно замедлится.

Особенности питания сиамских кошек

Сиамские кошки подвержены психогенной алопеции (облысению) при стрессе — поэтому серосодержащие аминокислоты, витамины, жирные кислоты омега-3 и омега-6 в составе корма важны для короткой, но плотной шерсти сиамской кошки. Поскольку сиамские кошки тоскуют, оставаясь надолго в одиночестве, специалисты часто советуют заводить двух животных, если в доме есть сиамская.

Если сиамская кошка находится в стрессе, она часто начинает чрезмерно вылизывать себя, из-за чего на туловище появляются залысины. Возможна также алопеция, вызванная пищевой непереносимостью. В любом случае животное нужно показать ветеринарному врачу, он может назначить специальный корм.

Сиамские кошки (вместе с персидскими, мейн-кунами , русскими голубыми и бирманскими) находятся в группе риска по возникновению мочекаменной болезни. Около половины кошек, перенесших лечение этой болезни, имеют рецидивы, главная причина которых — неправильное питание. Породный корм ROYAL CANIN ® учитывает эту предрасположенность и не требует дополнительных профилактических мер. Но если ветеринарный врач подтвердил диагноз «мочекаменная болезнь», он, вероятно, порекомендует кормить сиамскую кошку специальным кормом.

Для кастрированных или стерилизованных сиамских кошек показан другой корм меньшей калорийности. Переводить сиамскую кошку на новый корм лучше на протяжении 7 дней следующим способом:

1–2 день — 75% предыдущего корма и 25% нового;

3–4 день — 50% предыдущего корма 50% нового;

5–6 день — 25% предыдущего корма 75% нового;

7-й день — 100% новый корм.

Пищеварительная система чистокровных сиамских кошек достаточно чувствительна, поэтому не стоит менять корм без назначения ветеринарного врача.