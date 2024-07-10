Все, что нужно знать о породе



Норвежская лесная кошка более, чем соответствует, названию породы, взятому будто из сказки. Известные своими глазами миндалевидной формы, внушительным размером и блестящей шерстью, они действительно могли бы быть персонажем из сказки и больше похожи на диких животных, чем на домашних питомцев.

Однако, как ни странно, хоть они и происходят из норвежских лесов, в честь которых и названы, норвежские лесные кошки, возможно, являются потомками домашних кошек. На самом деле считается, что их предки были домашними питомцами норвежских викингов. Позже представители этой породы прижились в диких скандинавских лесах, постепенно становясь все более дикими и отращивая более длинную и густую шерсть, чтобы приспособиться к суровым условиям скандинавского климата.

Сегодня, хотя они и остаются выносливыми, крепкими и уверенными в себе животными, норвежские лесные кошки также обладают прекрасным общительным темпераментом, который противоречит их происхождению. Таким образом, они могут хорошо ладить с детьми и другими домашними животными, а иногда даже с собаками.

Как одна из крупнейших пород домашних кошек, взрослая норвежская лесная кошка может достигать максимального веса в приблизительно 9 кг. Эти сильные, мощные и подвижные животные, мало чем отличающиеся от мэйн-кунов, исключительно хороши в лазании благодаря своим мускулистым телам и сильным когтям. Норвежские лесные кошки — это также одна из немногих пород, представители которой любят воду благодаря своей водоотталкивающей шерсти, поэтому будьте осторожны, если у вас есть пруд с рыбой, и они даже могут попытаться прыгнуть к вам в ванну!

Хотя это правда, что лучше всего им подходит уличный образ жизни, они могут хорошо адаптироваться и к жизни в помещении, если предоставить им множество игрушек и развлечений, чтобы занять их. Представители невероятно умной породы с игривым характером, норвежские лесные кошки отлично идут на контакт и любят игры со своими владельцами. Норвежские лесные кошки также имеют хорошую продолжительность жизни и в среднем достигают возраста от 14 до 16 лет.

С годами они становятся все более популярными, и в 1950-х годах были названы официальной кошкой Норвегии. В настоящее время норвежские лесные кошки входят в число 20 самых популярных пород кошек в мире.