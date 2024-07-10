Поговорим о норвежских лесных кошках
Кроткие гиганты мира кошек, норвежские лесные кошки дружелюбные, спокойные и часто довольно игривые. Это делает их идеальной породой для детей. В отличие от некоторых кошек, они сильно привязываются к своим человеческим семьям и, как известно, довольно ласковые. Кроме того, норвежские лесные кошки славятся своим внушительным ростом, объемной шерстью и, благодаря кисточкам на ушах, почти рысиной внешностью. Как следует из названия, они появились в Северной Европе и хорошо приспособлены к более холодным климатическим условиям.
Официальное название: Норвежская лесная кошка
Другие названия: Норвежский скогкат, скогкат, веги
Происхождение: Норвегия
Длина шерсти4 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Склонность шуметь1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|23 - 30.5 cm
|23 - 30.5 cm
|Вес
|Вес
|4 - 9 kg
|3 - 7 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|12+
Знакомство с норвежской лесной кошкой
Все, что нужно знать о породе
Норвежская лесная кошка более, чем соответствует, названию породы, взятому будто из сказки. Известные своими глазами миндалевидной формы, внушительным размером и блестящей шерстью, они действительно могли бы быть персонажем из сказки и больше похожи на диких животных, чем на домашних питомцев.
Однако, как ни странно, хоть они и происходят из норвежских лесов, в честь которых и названы, норвежские лесные кошки, возможно, являются потомками домашних кошек. На самом деле считается, что их предки были домашними питомцами норвежских викингов. Позже представители этой породы прижились в диких скандинавских лесах, постепенно становясь все более дикими и отращивая более длинную и густую шерсть, чтобы приспособиться к суровым условиям скандинавского климата.
Сегодня, хотя они и остаются выносливыми, крепкими и уверенными в себе животными, норвежские лесные кошки также обладают прекрасным общительным темпераментом, который противоречит их происхождению. Таким образом, они могут хорошо ладить с детьми и другими домашними животными, а иногда даже с собаками.
Как одна из крупнейших пород домашних кошек, взрослая норвежская лесная кошка может достигать максимального веса в приблизительно 9 кг. Эти сильные, мощные и подвижные животные, мало чем отличающиеся от мэйн-кунов, исключительно хороши в лазании благодаря своим мускулистым телам и сильным когтям. Норвежские лесные кошки — это также одна из немногих пород, представители которой любят воду благодаря своей водоотталкивающей шерсти, поэтому будьте осторожны, если у вас есть пруд с рыбой, и они даже могут попытаться прыгнуть к вам в ванну!
Хотя это правда, что лучше всего им подходит уличный образ жизни, они могут хорошо адаптироваться и к жизни в помещении, если предоставить им множество игрушек и развлечений, чтобы занять их. Представители невероятно умной породы с игривым характером, норвежские лесные кошки отлично идут на контакт и любят игры со своими владельцами. Норвежские лесные кошки также имеют хорошую продолжительность жизни и в среднем достигают возраста от 14 до 16 лет.
С годами они становятся все более популярными, и в 1950-х годах были названы официальной кошкой Норвегии. В настоящее время норвежские лесные кошки входят в число 20 самых популярных пород кошек в мире.
Два факта о норвежской лесной кошке
1. Те еще альпинисты
В скандинавском фольклоре упоминался скогкат (местное название норвежской лесной кошки) — «горная волшебная кошка». Легенда гласит, они умели карабкаться по отвесным скалам, что никогда не удавалось другим породам.
2. Уникальный окрас
Потенциально шерсть норвежских лесных кошек бывает разных цветов — от шоколадного до соболиного и бежевого. Но знаете ли вы, что у породы был определен уникальный окрас? Доказано тестированием ДНК, что это янтарный, который возможен в двух разных оттенках.
История породы
Хотя точное происхождение норвежской лесной кошки неизвестно, считается, что их предков завезли в Норвегию викинги около 1000 г. н. э. В то время как многие считают, что сегодняшняя порода происходит от короткошерстной разновидности в Великобритании, они также могут брать начало от сибирских и турецких ангорских кошек — обе длинношерстные — из России и Турции соответственно.
В любом случае, с годами в норвежских лесах образовались колонии, которые со временем адаптировались к местному холодному, суровому климату. Позже их охотничьими навыками воспользовались местные фермеры, чтобы контролировать местную популяцию мышей, но они не были домашними животными до относительно недавнего времени.
Более того, во время Второй мировой войны норвежские лесные кошки почти полностью вымерли. Порода сохранилась только благодаря Клубу любителей норвежских лесных кошек, созданному в 1938 году, который организовал официальную программу разведения.
Наконец, в 1970-х годах норвежская лесная кошка была зарегистрирована как порода в Европе. Однако в Великобритании эту породу признали только в 1989 году. Теперь это очень популярная порода домашних кошек в Европе и за ее пределами, но особенно в их родной Норвегии и во Франции.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики норвежских лесных кошек
1.Голова
2.Глаза
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашей норвежской лесной кошке
Важно выбрать заводчика с хорошей репутацией
Таким образом вы значительно снизите риск любых наследственных заболеваний. Например, хотя это случается очень редко, норвежские лесные кошки имеют генетическую предрасположенность к неврологическому расстройству, известному как болезнь накопления гликогена IV типа (или болезнь Андерсена). Это расстройство может проявляться при рождении, вследствие чего некоторые котята рождаются мертвыми, а также в возрасте от пяти до семи месяцев с дальнейшим ухудшением. К счастью, с помощью анализа ДНК можно установить, нет ли у кошки предрасположенности, поэтому хорошие заводчики проверяют родителей на наличие заболевания, чтобы снизить риск. При покупке котенка норвежской лесной кошки обязательно проконсультируйтесь по этому поводу со своим заводчиком.
Их зубы тоже нуждаются в тщательном уходе
Как и другие породы, норвежские лесные кошки могут быть склонны к проблемам с деснами и зубами. Они могут возникнуть, когда зубной налет накапливается и минерализуется, что приводит к появлению так называемого зубного камня. Это, в свою очередь, может привести к гингивиту (воспалению десен) и пародонтиту (заболеванию, поражающему структуру вокруг зуба). Поэтому зубы норвежских лесных кошек необходимо чистить как можно чаще. Кроме того, рекомендуется проводить регулярные стоматологические осмотры и подобрать диету правильного типа. Например, сухой корм поможет удалить зубной налет, а хелаторы кальция — предотвратить образование зубного камня (дополнительную информацию об оптимальной диете для норвежской лесной кошки см. в разделе «Питание»).
Обязательно регулярно проверяйте их глаза на наличие подозрительных признаков
Еще одна вещь, о которой следует знать, — норвежские лесные кошки могут иметь склонность к проблемам с глазами. Например, к ним могут относиться такие заболевания, как конъюнктивит, глаукома и дисплазия сетчатки, последнее из которых может возникнуть, когда котенок еще находится в утробе матери или только что родился. Важно регулярно проверять их глаза на наличие любых признаков дискомфорта или раздражения и, если что-то не так, обратиться к ветеринарному врачу, который сможет посоветовать лучший курс лечения. Кроме того, врач может предложить проводить регулярные осмотры вашей норвежской лесной кошки, чтобы предотвратить возникновение любых проблем.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и красоты норвежской лесной кошки. Пища дает энергию для жизненно важных функций, и в полнорационном корме для норвежских лесных кошек должен соблюдаться необходимый баланс питательных веществ. Такое кормление обеспечивает сбалансированную диету, ведь недостаток либо избыток тех или иных веществ может отрицательно сказаться на здоровье вашей кошки. Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 10 раз в день. Если выдавать норвежской лесной кошке рекомендуемую суточную норму крокет один раз в день, она сможет самостоятельно регулировать потребление корма. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей кошки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Рост — важный этап в жизни котенка. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. Потребности котят норвежской лесной кошки в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного выше, чем у взрослых кошек. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование —
от рождения до 4 месяцев
Отлучение от матери — это переход котят от жидкой пищи (материнского молока) к твердой. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая еда (регидратированные крокеты или адаптированный влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
От 4 до 12 недель после рождения
В этот период естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть не только богато энергией для удовлетворения возрастающих потребностей в процессе роста, но и содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не созрела. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы и здоровый баланс микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты — ЭПК/ДГК), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Укрепление и гармонизация — от 4 до 12 месяцев
С четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется давать ему корм с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. Когда прорежутся взрослые зубы, котенку необходимо есть достаточно большие крокеты, чтобы он научился жевать. До 12-месячного возраста иммунная система котят норвежской лесной кошки развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система созревает постепенно, а пищеварительные способности полностью формируются к двенадцатимесячному возрасту. После этого кошка может употреблять взрослую пищу.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы животного (как и для всех кошек), основными целями в области питания взрослых норвежских лесных кошек являются следующие:
Стимуляция выведения шерсти, попавшей в пищеварительный тракт во время вылизывания, благодаря отборным волокнам, чтобы уменьшить образование шерстяных комочков.
Помощь в поддержании здоровья и красоты кожи и шерсти за счет добавления в рацион целевых питательных веществ, таких как незаменимые жирные кислоты (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимые аминокислоты и витамины группы B.
Поддержание оптимальной массы тела этой крупной, крепко сложенной и сильной кошки благодаря адаптированному количеству калорий для обеспечения здоровья костей и суставов.
Поддержание должной гигиены ротовой полости благодаря форме крокет, адаптированной к их мощной челюсти, и текстуре, которая стимулирует разгрызание.
У пожилых кошек (старше 12 лет) иногда могут возникать проблемы с усвоением пищи. Чтобы поддерживать нужный вес стареющих кошек и свести к минимуму риск дефицита питательных веществ, следует давать им легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом кошки все чаще страдают от проблем с зубами, а у некоторых пожилых кошек может ухудшиться чувство вкуса и обоняние, что может привести к уменьшению потребления пищи. Чтобы количество потребляемого корма было достаточным, размер, форма и твердость (то есть текстура) крокет должны соответствовать, возможно, более хрупким челюстям.
Обратите внимание, что оптимальная энергетическая ценность корма для любой (даже стареющей) кошки зависит от ее образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет полезна диета со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Обратите внимание, что оптимальная энергетическая ценность корма для любой (даже стареющей) кошки зависит от ее образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет полезна диета со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход за норвежской лесной кошкой
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Учитывая максимальный вес приблизительно в 9 кг, взрослые норвежские лесные кошки нуждаются в достаточном количестве физических упражнений для поддержания хорошей формы. Как когда-то диким кошкам, представителям этой породы полезно иметь регулярный доступ к свежему воздуху. Однако, если это нецелесообразно (например, если вы живете рядом с дорогой с оживленным движением), хорошим компромиссом может стать закрытое пространство в саду, где они смогут получить лучшее от обоих миров в безопасной обстановке. В любом случае, вам потребуется придумать для них как можно больше домашних развлечений. Поскольку норвежские лесные кошки являются непревзойденными альпинистами, им понравится что-то, по чему можно карабкаться вверх и вниз, например сложный игровой комплекс с высокими платформами для кошек.
Норвежская лесная кошка — настоящая звезда кошачьего мира, но ее толстая двойная шерсть из длинного водостойкого меха все-таки требует определенного ухода. Их нужно расчесывать как минимум дважды в неделю, а в периоды линьки, когда они могут сильно линять, — ежедневно. Это поможет не только сохранить шерсть в хорошем состоянии и избежать ее спутывания, но и предотвратить попадание в нее инородных тел, таких как семена травы, которые могут вызывать кожные абсцессы. Норвежским лесным кошкам также следует ежедневно протирать уголки глаз, используя отдельную салфетку для каждого глаза, и подрезать когти по мере необходимости. Следует как можно чаще чистить их зубы, а также проводить регулярные осмотры у стоматолога.
Будучи представителями невероятно умной породы, норвежские лесные кошки учатся быстро. Поэтому их очень легко приучить к дому. Однако, поскольку представители этой породы взрослеют долго, некоторое время ожидайте от них забавных выходок. Они довольно игривы даже во взрослой жизни. Таким образом, им полезны игры и занятия дома, а также много общения со своими владельцами. Хотя им нравится находиться в компании своих человеческих семей и они обычно отлично ладят с другими домашними животными, норвежские лесные кошки бывают немного застенчивыми с незнакомцами. Но если вы выберете котенка у заводчика, практикующего раннее обучение и социализацию, это может помочь в решении проблемы.
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Все о норвежской лесной кошке
На самом деле не существует такого понятия, как «гипоаллергенная» кошка. Аллерген, вызывающий реакцию у людей, называется «Fel d1» и вырабатывается железами кошек. Особенно много его в их слюне, поэтому, когда кошки ухаживают за собой, они распространяют аллерген по всему телу. Но это никак не связано с типом шерсти (например, длинной шерстью или ее отсутствием) как таковым.
Темперамент норвежских лесных кошек — это идеальное сочетание привязанности и независимости. Короче говоря, они не навязчивы, но любят, когда их человеческая семья уделяет им внимание. Благодаря живому нраву норвежские лесные кошки также обожают игры и другие виды активности.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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