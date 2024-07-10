Поговорим о персидских кошках
Благородные, утонченные и, конечно же, пушистые персидские кошки завоевывают сердца во всем мире как одна из самых популярных пород. Очаровательная мордочка? Блестящая шерсть? Деликатные манеры поведения? Да, все это сказано о кошке среднего размера, которая придаст любой семье неспешного величия и выполнит свою неофициальную роль непревзойденной ручной кошки, предпочитая тихий дом без лишней суеты.
Официальное название: Персидская кошка
Другие названия: Персидская длинношерстная, длинношерстная
Происхождение: Иран (бывшая Персия)
Длина шерсти5 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Уровень энергии*2 out of 5
Склонность шуметь1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*2 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вес
|Вес
|5 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с персидской кошкой
Все, что нужно знать о породе
Любезность и открытость — персидская кошка весьма восхитительна. На редкость мягкая шерсть, большие львиные лапы и едва заметное мяуканье делают ее такой привлекательной. Представители этой породы спокойные и не любят никаких перемен: они домашние во всех отношениях.
Персидские кошки принадлежат к породе, история которой выдержала испытание временем. Кто бы мог подумать, но они родом из Персии (нынешний Иран), и начиная с XVI века их популярность распространилась по всему миру: в настоящее время насчитывается более 200 разновидностей персидских кошек.
Эта порода очень популярна во Франции, их царственный облик словно изысканный десерт среди утонченной французской культуры.
Какими бы пушистыми ни были персидские кошки, им не нравится, когда с ними нянчатся, и иногда они не хотят, чтобы их тискали. И они дадут об этом знать. Возможно, непросто удержаться, чтобы не потрогать их, но они независимые и дадут себя приласкать только на своих условиях. Послушные и довольно безобидные, они с удовольствием останутся дома, пока вы отлучились по делам за пределы их царства.
Два факта о персидской кошке
1. Несмотря на происхождение из Персии…
Персидские кошки не переносят чрезмерную жару. Логично предположить, что это так, учитывая их роскошные локоны; эту породу лучше всего содержать в помещении, оберегая от чрезмерного солнечного тепла.
2. Наивысшее положение
По данным Ассоциации любителей кошек, ведущего клуба кошек Северной Америки, персидская порода является самой популярной в США и занимает четвертое место в мире. Для самой породы в этом нет ничего удивительного.
История породы
Утонченные, мудрые, уверенные — все это про персидских кошек, и даже больше. Их открыл итальянский путешественник XVII века Пьетро делла Валле, который впервые увидел кошек в Персии (современный Иран) и привез их с собой домой в Европу.
С момента возникновения этой породы в начале XVII века ее популярность распространилась по всему континенту, а при разведении старались сохранить ее культовую длинную шерсть и величественный облик. Королю Людовику XV эта порода очень нравилась, и он представил ее королевскому двору Франции в XVIII веке.
После выставки кошек в Хрустальном дворце в Лондоне, состоявшейся в 1871 году, популярность породы возросла еще сильнее, поскольку королева Виктория, монарх того времени, боготворила характер персидских кошек.
За годы разведения первоначальный облик представителей чрезвычайно любимой персидской породы изменился на сегодняшний. В течение долгого времени у них была лишь блестящая, шелковистая, серая шерсть, но в 1882 году произошло первое из двух генетических изменений, в результате чего появилась популярная разновидность «шиншилла» — белая окраска с вкраплениями серого (теперь представители породы имеют разнообразные вариации окраски шерсти). В 1942 году произошло еще одно генетическое изменение, и появилась брахицефальная морда — сплющенный вид, который стал любимой породой, которую мы знаем сегодня. Сплющенный нос очарователен для заводчиков и любителей, но он также является проблемой для здоровья персидских кошек, поскольку его строение затрудняет дыхание.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики персидской кошки
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашей персидской кошке
Они склонны к заболеваниям почек.
Здоровье персидских кошек, как правило, крепкое, но, как и у всех кошек, у них есть определенные болезни, которые вызывают беспокойство. У них это заболевание почек, в частности поликистоз — образование множества кист внутри органа. Считается, что такое заболевание встречается у каждой третьей персидской кошки. Его можно преодолеть с помощью правильного лечения, надлежащего питания и достаточной физической активности.
Альпинисты из них никакие.
Вместо того чтобы прыгать, карабкаться и взбираться на новые высоты по гостиной, персидская кошка с удовольствием побездельничает с вами на диване и будет следить за внешним миром. Как и все кошки, они не против поиграться, но отдадут предпочтение пассивному комфорту, который обеспечивает мебель, чем носиться туда-сюда. Бегать для персидских кошек — нечто чуждое; им лучше просто ходить. Тем более что им вряд ли придется доказывать свое превосходство.
Симпатичные контуры морды могут оказаться проблемными
На этот милый носик-кнопку приятно смотреть, но он также вызывает у персидских кошек проблемы с дыханием. У представителей породы так называемая брахицефальная морда, то есть укороченная по длине, что придает ей и носу сплющенный вид. Хотя для заводчиков и любителей такое генетическое изменение является одной из самых любимых черт породы, персидским кошкам от этого нелегко, поскольку такое строение носа приводит к проблемам с дыханием.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ, Сбалансированный рацион позволяет избежать недостатка или избытка питательных веществ, который может отрицательно сказаться на здоровье организма.
Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни котенка. В первые месяцы жизни у котенка происходит много значимых перемен и открытий: переезд и исследование нового дома, знакомство с новыми членами семьи и другими животными. В период роста персидским котятам требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е.
Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул.
Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации.
В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка меняются на постоянные. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи.
Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации.
Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Рацион взрослого животного должен удовлетворять его потребности:
поддержание здоровья кожи и красоты роскошной длинной шерсти благодаря содержанию питательных веществ, которые усиливают барьерную функцию кожи и придают шерсти блеск и мягкость; стимуляция выведения проглоченной во время вылизывания шерсти и снижение образования волосяных комочков благодаря содержанию пищевой клетчатки. Персидские кошки, которых содержат только в помещении, относительно пассивны — они могут проводить более 30 часов в неделю вылизывая свою шелковистую шерсть, поэтому бывают склонны к образованию волосяных комочков.
поддержание здоровья мочевыделительной системы. Из-за особого способа функционирования мочевыделительной системы эти питомцы склонны к образованию камней в мочевыделительной системе.
поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной микрофлоры за счет содержания легкоусвояемых белков и пребиотиков.
стимулирование приема пищи с помощью особого размера, формы и текстуры гранул, адаптированного к форме челюсти животного. У персов брахицефальное строение черепа — это означает, что у них широкая округлая голова и более плоский профиль.
Форма корма должна обеспечивать максимальный контакт с языком и улучшать прилипание, чтобы кошке было легче захватить ее.
У пожилых кошек (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у животных все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество питательных веществ из корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей и изменившиеся потребности.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже стареющего) животного зависит от его образа жизни. Пожилому питомцу, который продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении питомца. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых им калорий. В этом случае оптимальным вариантом будет корм с умеренным содержанием жиров.
Уход за персидской кошкой
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Персидская кошка, как и любая другая, ежедневно нуждается в большом количестве физических нагрузок, и игра с ней будет способствовать этому. Игрушки для кошек продаются в изобилии. Мячики с колокольчиком и бросание вещей расшевелят вашего игривого друга и будут способствовать здоровой циркуляции крови. Честно говоря, персидские кошки чрезвычайно наслаждаются покоем, но ежедневная гимнастика важна для поддержания их в форме.
Как ухаживать за шерстью персидской кошки? Очень тщательно. Эта порода славится своей характерной длинной шерстью, поэтому несомненно: нужно приложить усилия, чтобы она выглядела великолепно, а кошка была здоровой. В первую очередь необходимо ежедневно вычесывать своего любимца с помощью расчески. Таким образом вы предотвратите образование колтунов. Кошку также следует ежемесячно купать, чтобы в верхнем шелковистом слое шерсти и пуховом подшерстке не накапливались вредные загрязнения и микробы. После чего кошку нужно высушить и тщательно расчесать. Расчесывание персидской кошки в направлении назад поможет равномерно распределить натуральные масла. И конечно же, подрезание когтей вашей кошки по мере необходимости также поддержит ее здоровье.
Дрессировать персидскую кошку очень просто, учитывая ее невероятно приветливый характер. Это порода, которая любит угождать, поэтому понимать и выполнять команды ей будет легко. Лоток, суточная порция корма, требование не трогать диван — они все это поймут, если терпеливо и постепенно прививать дисциплину. Эта порода очень отзывчивая, и выполнять то, что вы скажите, не будет большой проблемой.
7/7
Всё о персидских кошках
Безупр-р-речный!! Какими они выглядят, такими они и являются: мягенькие, дружелюбные, приветливые и всегда готовые поохотиться за игрушкой или чем-то вкусненьким. Темперамент персидских кошек первоклассный. Они словно покровители вашего дома со своим милым взглядом и покладистым характером.
Если персидской кошке не сидится на ваших коленях, то и другие кошки не сядут. Они очень дружелюбные и известны своей нежностью и ласковостью. Это порода, у которой никогда не будет проблем с выражением своих мягких качеств.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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