Все, что нужно знать о породе



Любезность и открытость — персидская кошка весьма восхитительна. На редкость мягкая шерсть, большие львиные лапы и едва заметное мяуканье делают ее такой привлекательной. Представители этой породы спокойные и не любят никаких перемен: они домашние во всех отношениях.

Персидские кошки принадлежат к породе, история которой выдержала испытание временем. Кто бы мог подумать, но они родом из Персии (нынешний Иран), и начиная с XVI века их популярность распространилась по всему миру: в настоящее время насчитывается более 200 разновидностей персидских кошек.

Эта порода очень популярна во Франции, их царственный облик словно изысканный десерт среди утонченной французской культуры.

Какими бы пушистыми ни были персидские кошки, им не нравится, когда с ними нянчатся, и иногда они не хотят, чтобы их тискали. И они дадут об этом знать. Возможно, непросто удержаться, чтобы не потрогать их, но они независимые и дадут себя приласкать только на своих условиях. Послушные и довольно безобидные, они с удовольствием останутся дома, пока вы отлучились по делам за пределы их царства.