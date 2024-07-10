Поговорим о рэгдоллах
Рэгдолл часто упоминается как самая популярная порода в мире, эти кошки сочетают в себе самые лучшие качества. Помимо того что это исключительно красивая порода — огромные голубые глаза, роскошная шерсть и бархатистые лапки, она также является одной из самых крупных, что делает этих кошек весьма притягательными. Рэгдоллы очень умные животные, они спокойные, послушные, общительные и к тому же ласковые. Даже название породы на английском языке («rag doll» — тряпичная кукла) отражает их пассивность и расслабленность, когда их берут на руки.
Официальное название: Рэгдолл
Происхождение: США
Длина шерсти3 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Склонность шуметь5 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|23 - 28 cm
|23 - 28 cm
|Вес
|Вес
|5 - 9 kg
|4 - 6 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|4–12 месяцев
|От 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с рэгдоллом
Все, что нужно знать о породе
Похоже, что рэгдолл — действительно идеальная порода. Они не только красивы, но и умны, и практически ко всему относятся приветливо и непринужденно. Даже продолжительность жизни у рэгдоллов хорошая, ведь они часто доживают до поздних лет второго десятка.
И все же, как порода, они появились совсем недавно. Выведенный лишь в 1960-х годах в Соединенных Штатах, рэгдолл является относительно новым дополнением к кошачьему миру. Однако за такое короткое время они стали одними из самых популярных кошек.
Это одна из самых крупных одомашненных пород: вес самок может достигать до 6 кг (13 фунтов), а самцов — до 9 кг (20 фунтов). Однако, несмотря на внушительный размер кошек породы рэгдолл, они не особо энергичные, и даже довольно спокойные, поэтому обычно они хорошо подходят для домашних условий. Они также известны своим терпимым отношением к другим животным и детям.
Помимо их реального размера, пушистая «плюшевая» шерсть и подшерсток под ней могут заставить их казаться еще больше, чем они есть на самом деле. Окрас кошек породы рэгдолл может иметь разнообразный рисунок и варьироваться от шоколадного, сиреневого и кремового до серого, синего и рыжего. Однако представители породы обычно имеют и общую черту: темные отметины на конечностях.
Два факта о рэгдоллах
1. Кот в сапогах
Среди множества вариаций окраса кошек породы рэгдолл одна из них представлена четырьмя белыми лапами. Признак настолько характерный, что животные с такими отметинами получили собственное название: рэгдолл «в перчатках».
2. Собака в обличье кошки
Довольно часто кошкам породы рэгдолл приписывают собачий характер, и действительно, они проявляют черты поведения, которые чаще ассоциируются с представителями семейства собачьих. Они не только наслаждаются игрой в апорт, но и часто будут следовать за вами из комнаты в комнату, а также встречать вас у входной двери, когда вы будете возвращаться домой.
История породы
Порода рэгдолл происходит из Калифорнии, известной своим расслабленным и непринужденным стилем, поэтому, пожалуй, неудивительно, что у этих кошек такой беззаботный подход к жизни. Все началось еще в 1960-х годах, когда местная жительница, заводчик по имени Энн Бейкер, решила скрестить свою белую длинношерстную домашнюю Жозефину с самцом окраса сил-пойнт (предположительно, метис бирманского кота), а также с черным котом. Интересно, что все животные ранее были бездомными.
Какой бы ни была причина, у получившегося потомства был настолько послушный темперамент, что Энн Бейкер решила попытаться вывести породу. А поскольку они обмякали, когда их брали на руки, и им было так комфортно в обществе людей, она решила назвать эту новую породу «рэгдолл» (тряпичная кукла).
Позже, в 1970-х годах, другие заводчики, особенно Денни и Лаура Дейтон, продолжили развивать породу. Их целью было урегулировать ситуацию и добиться официального признания породы рэгдолл. Однако только в начале 1990-х годов Ассоциация любителей кошек (АЛК), в чьем ведении находится крупнейший реестр породистых котов, стала признавать породу рэгдолл, в конечном итоге обеспечив ей полное признание в 2000 году.
Тем не менее кошки породы рэгдолл, безусловно, наверстали упущенное время. По данным АЛК, это была самая популярная порода в мире в 2020 году. Кроме того, это был второй год подряд, когда они получили титул «Лучшая кошка».
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики рэгдоллов
1.Голова
2.Шерсть
3.Окрас
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем рэгдолле
Важно внимательно следить за их весом
Из-за внушительного размера и длительного периода роста у кошек породы рэгдолл иногда могут развиваться заболевания суставов и костей. Их характерными симптомами являются необычная походка, очевидная хромота или другие признаки дискомфорта. Хорошие новости в том, что большинство проблем можно предотвратить с самого начала, если придерживаться высококачественной диеты, которая обеспечит здоровый рост, и следить за весом кошки. Следуйте инструкциям на упаковке корма и следите за тем, чтобы у питомца ежедневно был достаточный уровень физической нагрузки. И никаких вредных перекусов между приемами пищи!
Они могут быть склонными к проблемам с полостью рта
Как и многие другие породы, рэгдоллы также могут страдать от проблем с деснами и зубами. Это происходит, когда на поверхности зубов накапливается налет. Это может вызвать воспаление десен (гингивит). А если налет превратится в зубной камень, это может привести к воспалению опорных структур зубов (заболеванию пародонта). Симптомы могут включать покраснение десен, боль и неприятный запах изо рта, а в тяжелых случаях вырабатываемые в ходе болезни токсины могут вызвать нарушение работы органов. Лучше болезнь предотвратить, чем потом лечить, поэтому важно ежедневно чистить зубы и проводить регулярные осмотры. Кроме того, специальная диета для здоровья зубов, безусловно, может помочь вашей кошке. Трение крокет о зубы во время жевания удалит часть налета, а хелаторы кальция предотвратят образование зубного камня.
К тому же представители этой породы могут быть предрасположены к заболеваниям сердца
Рэгдоллы относятся к породам, генетически склонным к так называемой «гипертрофической кардиомиопатии». Это заболевание сердца, которое возникает независимо от других сердечных или системных нарушений и приводит к уплотнению стенок желудочков. Заболевание по-разному влияет на нормальную работу сердца, но у больных кошек могут развиться проблемы, начиная от непереносимости физических упражнений и заканчивая более серьезными последствиями. Предупрежден — значит вооружен, так что посоветуйтесь с ветеринарным врачом. Для установления диагноза используют различные методы, в том числе и анализ ДНК. Кроме того, если вы подумываете завести котенка породы рэгдолл, обязательно проверьте ветеринарные паспорта его родителей.
В качестве профилактической меры ветеринарный врач также может посоветовать коррекцию веса вашего питомца. Благодаря этим простым средствам вы будете контролировать потенциальные проблемы.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ, чтобы избежать их переизбытка или недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни котенка. В первые месяцы жизни у котенка происходит много значимых перемен и открытий: переезд и исследование нового дома, знакомство с новыми членами семьи и другими животными. В период роста котятам рэгдолла требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них появляются молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е.
Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул.
Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации.
В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка меняются на постоянные. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи.
Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации.
Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть также другие важные цели в области питания взрослых кошек:
поддержание здоровья кожи и красоты мягкой, шелковистой шерсти благодаря содержанию аминокислот, витаминов и жирных кислот омега-3 и омега-6;
поддержание здоровья костей и суставов без лишних калорий;
поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы с помощью питательных веществ, таких как таурин, ЕРА/DHA;
поддержание здоровья полости рта благодаря особой форме гранул, адаптированной к средне-короткой морде рэгдоллов, и текстуре, стимулирующей разгрызание корма.
У пожилых кошек (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у животных все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество питательных веществ из корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей и изменившиеся потребности.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже стареющего) животного зависит от его образа жизни. Пожилому питомцу, который продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении питомца. Очень важно следить за калорийностью рациона. В этом случае оптимальным вариантом будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход за рэгдоллом
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Что касается физических упражнений, то для кошек породы рэгдолл важен правильный баланс. С одной стороны, будучи крупной породой, они ежедневно нуждаются в умеренных физических нагрузках; необходимо также контролировать их вес. С другой стороны, рэгдоллы не самые подвижные животные и бывают слегка неуклюжими. Итак, если вы решите приобрести игровой комплекс для кошек, важно, чтобы он был с широкими ступенями и чтобы не был слишком высоким. Проведение активных игр на уровне земли, как правило, лучший способ держать их в форме. Относительно кошек рэгдолл следует отметить еще один момент: увеличивающийся объем талии под густой шерстью не так бросается в глаза. Таким образом, время от времени кладите их на весы. Верные своему названию, они возражать не станут.
Возможно, это удивительно, но кошки породы рэгдолл достигают своего максимального размера в возрасте четырех лет, и к этому времени окончательно сформировывается их шерсть. Когда это происходит, мех взрослых рэгдоллов становится роскошным и густым с шелковистой текстурой и напоминает шерсть кролика. Поскольку у них довольно тонкий подшерсток, их шерсть менее склонна к спутыванию, но их все равно необходимо вычесывать хотя бы один или два раза в неделю, чтобы избавляться от отмерших волосков. Это особенно важно, когда у рэгдоллов происходит период линьки. Часто возникает вопрос, как распутать узлы в шерсти кошек породы рэгдолл. Хитрость заключается в том, чтобы аккуратно распутать их расческой с широкими зубьями и, если потребуется, воспользоваться небольшим количеством кокосового масла, чтобы послабить узлы. Но после этого их придется выкупать! Кроме того, следует регулярно проверять их уши, стричь когти по необходимости и ежедневно, если это возможно, чистить зубы.
Учитывая кроткий характер породы, котята породы рэгдолл лучше всего будут реагировать на поощрение. Будучи очень умными животными, они быстро осваивают лоток, когтеточку и т. п. Кроме того, в зависимости от характера некоторые кошки породы рэгдолл могут даже научиться играть в игры, например приносить игрушки по команде. К тому же кошки этой породы отлично подойдут, если у вас есть другие животные, поскольку рэгдоллы обычно хорошо уживаются с другими питомцами. Однако из-за доверчивого характера их с особой осторожностью следует знакомить с имеющимися кошками и собаками, которые могут враждебно отнестись к чужаку на своей территории. По этой же причине, а также потому что кошки породы рэгдолл слегка неуклюжи, некоторые владельцы предпочитают держать их в помещении.
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Всё о рэгдоллах
Кошки породы рэгдолл достигают полной зрелости, когда им исполняется четыре года, а их нормальная продолжительность жизни — от 12 до 17 лет. Это означает, что в среднем рэгдоллы живут от 14 до 15 лет. Тем не менее при правильной диете и хорошем ветеринарном уходе иногда они могут прожить и гораздо дольше.
Только один, но варианты окраса рэгдоллов очень разнообразны: от рыжего, серого и шоколадного до голубого, лилового и кремового. Еще один из интересных фактов про кошек породы рэгдолл — их самым популярным окрасом является «сил-пойнт». Кроме того, у них есть множество вариантов рисунка шерсти. Как многогранна эта порода кошек!
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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