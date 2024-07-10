Все, что нужно знать о породе



Похоже, что рэгдолл — действительно идеальная порода. Они не только красивы, но и умны, и практически ко всему относятся приветливо и непринужденно. Даже продолжительность жизни у рэгдоллов хорошая, ведь они часто доживают до поздних лет второго десятка.

И все же, как порода, они появились совсем недавно. Выведенный лишь в 1960-х годах в Соединенных Штатах, рэгдолл является относительно новым дополнением к кошачьему миру. Однако за такое короткое время они стали одними из самых популярных кошек.

Это одна из самых крупных одомашненных пород: вес самок может достигать до 6 кг (13 фунтов), а самцов — до 9 кг (20 фунтов). Однако, несмотря на внушительный размер кошек породы рэгдолл, они не особо энергичные, и даже довольно спокойные, поэтому обычно они хорошо подходят для домашних условий. Они также известны своим терпимым отношением к другим животным и детям.

Помимо их реального размера, пушистая «плюшевая» шерсть и подшерсток под ней могут заставить их казаться еще больше, чем они есть на самом деле. Окрас кошек породы рэгдолл может иметь разнообразный рисунок и варьироваться от шоколадного, сиреневого и кремового до серого, синего и рыжего. Однако представители породы обычно имеют и общую черту: темные отметины на конечностях.