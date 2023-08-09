Все, что нужно знать о породе



Сибирская кошка обладает экстравагантным мехом, большими круглыми глазами, мохнатыми ушами и впечатляющим пушистым хвостом — поистине русская красавица. Если вы думаете, что у нее сдержанный характер, соответствующий ее северному происхождению, то ошибаетесь. Эта замечательная кошка очень добрая и просто хочет быть рядом с теми людьми, кому доверяет, — она буквально будет следовать за вами повсюду и усаживаться на коленях, предлагая свое тепло.

Сибирская кошка будет даже «разговаривать» с вами. Сибирские кошки общаются со своими владельцами с помощью милого чириканья и фырканья, а также более привычного мурлыканья и мяуканья.

Коммуникабельные сибирские кошки хорошо ладят с другими животными и детьми. По природе это игривые и атлетичные животные, иногда это может выражаться в энергичных прыжках на мебель или неистовых ударах по курсору на вашем мониторе. Тем не менее в характере этих кошек также есть спокойствие и уравновешенность. Неудивительно, что сибирская порода иногда используется в качестве кошек-терапевтов.