Густая блестящая шерсть сибирской кошки служит ей не только ради внешнего эффекта, хотя и великолепна. На протяжении многих веков у этой породы развилась трехслойная шерсть для защиты от холода и влаги, идеально подходящая для сурового климата Сибири. Если их предки приспособились для жестких условий на улице, то в наши дни сибирские кошки, безусловно, живут более комфортно. Эти ласковые кошки игривы, но в основном с радостью устроятся поуютнее рядом со своими владельцами, свернувшись калачиком в тепле.
Официальное название: сибирская кошка
Другие названия: невская маскарадная (поинтовая разновидность), сибирская лесная кошка
Происхождение: Россия
Активность линьки4 out of 5
Потребность в физических нагрузках1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Дружелюбное поведение при общении с детьми*5 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|28 - 33 cm
|28 - 33 cm
|Вес
|Вес
|7 - 8 kg
|5.5 - 6 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Узнать о сибирских кошках
Все, что нужно знать о породе
Сибирская кошка обладает экстравагантным мехом, большими круглыми глазами, мохнатыми ушами и впечатляющим пушистым хвостом — поистине русская красавица. Если вы думаете, что у нее сдержанный характер, соответствующий ее северному происхождению, то ошибаетесь. Эта замечательная кошка очень добрая и просто хочет быть рядом с теми людьми, кому доверяет, — она буквально будет следовать за вами повсюду и усаживаться на коленях, предлагая свое тепло.
Сибирская кошка будет даже «разговаривать» с вами. Сибирские кошки общаются со своими владельцами с помощью милого чириканья и фырканья, а также более привычного мурлыканья и мяуканья.
Коммуникабельные сибирские кошки хорошо ладят с другими животными и детьми. По природе это игривые и атлетичные животные, иногда это может выражаться в энергичных прыжках на мебель или неистовых ударах по курсору на вашем мониторе. Тем не менее в характере этих кошек также есть спокойствие и уравновешенность. Неудивительно, что сибирская порода иногда используется в качестве кошек-терапевтов.
Два факта о сибирских кошках
1. Из России в перчатках
На самом деле перчатки, пожалуй, единственное, чего не хватает в зимнем гардеробе сибирской кошки. Непромокаемый покров этой доброй кошки впечатляет: трехслойная водоотталкивающая шерсть, плотный ворот, мохнатые штаны и пушистый, как у лисы, хвост. Хохлатые подушечки лап дополняют уличную экипировку сибирской кошки, чтобы они могли ходить по заснеженному ландшафту до того, как они поселились в наших жилищах.
2. Невская маскарадная с рысьими кончиками
Нет, это не тайный шифр, а одно из описаний сибирской кошки с характерными отметинами и мохнатыми ушами. Альтернативное название «невская маскарадная» используется для сибирских кошек с более темным мехом на конечностях (также известных как поинтовые). И если у вашей кошки есть небольшие пучки шерсти на кончиках ушей, значит, у нее есть что-то общее с ее более крупным, диким (дальним) родственником — рысью. Эти пучки, которые помогают защитить кошачьи уши от грязи, известны как «рысьи кончики».
История породы
Сибирская кошка существует не менее тысячи лет, и считается, что она родственна норвежской лесной: физическое сходство между двумя породами очевидно, и они обе эволюционировали, чтобы выжить среди суровых холодных условий.
Сибирские кошки уже давно популярны на своей родине в России: их использовали для ловли грызунов и как любимых семейных питомцев, они даже упоминаются в местном фольклоре и сказках.
Хотя некоторые из них демонстрировались на выставках еще в 1870-х годах, эти чудесные кошки приобрели большую известность только после окончания холодной войны, когда некоторых сибирских кошек экспортировали в Европу и США. Ассоциация любителей кошек зарегистрировала эту породу в 2000 году, а ее представитель стал чемпионом в 2006 году.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики сибирских кошек
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашей сибирской кошке
Проблемы с сердцем
Сибирские кошки, как правило, здоровые, но представители породы подвержены заболеванию под названием «гипертрофическая кардиомиопатия» — болезнь сердца, которая вызывает увеличение сердечной мышцы, что снижает эффективность ее работы. Всегда старайтесь приобретать питомца у ответственного заводчика, который заботится о разведении породы только от здоровых родителей.
Следите за весом своего питомца
Сибирские кошки от природы крупные и могут набрать избыточный вес, что может привести к проблемам со здоровьем. Для поддержки питомца в хорошем состоянии следите за тем, чтобы ваша кошка ела правильно подобранный корм и в нужном количестве. Кроме того, рекомендуется проводить регулярные осмотры у ветеринарного врача.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и красоты кошки. Пища дает энергию для жизненно важных функций, и в полнорационном корме для кошек должен быть необходимый баланс питательных веществ. Такое кормление обеспечивает сбалансированную диету, ведь недостаток или избыток тех или иных веществ может отрицательно сказаться на здоровье вашей кошки. Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 10 раз в день. Давая кошке рекомендованную дневную порцию крокет раз в день, вы позволяете ей самой регулировать его потребление. Когда кошка получает всего одну или две порции в день, ее вес растет быстрее, чем у кошки, которая ест по желанию.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей кошки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
При выборе корма для сибирских кошек следует учитывать множество факторов: возраст, индивидуальную чувствительность, образ жизни, который существенно влияет на уровень активности, и физиологический статус. Например, стерилизация — потенциальный фактор увеличения веса. Если у кошки есть доступ на улицу, смена времен года также играет свою роль, особенно когда речь идет о линьке, которая происходит дважды в год.
Возраст
Этап роста
Рост — важный этап в жизни котенка. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. Потребности котят в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного выше, чем у взрослых кошек. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Отлучение от матери — это переход котят от жидкой пищи (материнского молока) к твердой. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая еда (регидратированные крокеты или адаптированный влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их корм должен быть не только богат энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, но и содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не созрела. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствуя здоровому балансу микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты — ЭПК/ДГК), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Консолидация и гармонизация — от 4 до 12 месяцев
С четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется давать ему корм с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. Когда прорежутся постоянные зубы, котенку необходимо есть достаточно большие крокеты, чтобы он научился жевать. До 12-месячного возраста иммунная система сибирских котят развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система созревает постепенно, а пищеварительные способности достигают полной зрелости к двенадцатимесячному возрасту. После этого кошка может употреблять взрослую пищу.
При составлении рациона для взрослых сибирских кошек ставят следующие цели:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров*. Это особенно важно для стерилизованных кошек, а также кошек, постоянно содержащихся в помещении и гуляющих на улице. Поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной флоры за счет использования легкоусвояемых белков и пребиотиков. Поддержание здоровья и красоты кожи и шерсти за счет повышенного содержания незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B. Поддержание здоровья мочевыделительной системы. Добавление клетчатки, которая помогает выводить шерсть, попавшую в организм во время вылизывания, благодаря отборным волокнам, чтобы уменьшить образование волосяных комочков. Поддержка ежедневного ухода за полостью рта и гигиены
Некоторые кошки привередливы в еде, поэтому вкусовые качества корма имеют ключевое значение. Эксклюзивные формулы и ароматы, размер крокет, особая текстура или сочетание различных форм или текстур — как в сухом, так и во влажном корме — помогают стимулировать аппетит.
* Приведение энергетического уровня корма в соответствие с энергетическими потребностями кошки побуждает ее регулировать собственное потребление. Кошкам обычно намного труднее обуздать свой аппетит, если в крокетах много жиров.
После 7 лет у сибирских кошек появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а правильное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему.
Старение также означает изменение пищеварительной способности. У пожилых кошек (старше 12 лет) иногда могут возникать проблемы с усвоением пищи. Чтобы поддерживать нужный вес стареющих кошек и не допускать дефицит питательных веществ, следует давать им легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом кошки все чаще страдают от проблем с зубами, а у некоторых пожилых кошек может ухудшиться чувство вкуса и обоняние, что может привести к уменьшению потребления пищи. Чтобы количество потребляемого корма было достаточным, размер, форма и твердость (то есть текстура) крокет должны соответствовать, возможно, более хрупким челюстям.
Обратите внимание, что оптимальная энергетическая ценность корма для любой (даже стареющей) кошки зависит от ее образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет полезна диета со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход за вашей сибирской кошкой
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Все о сибирских кошках
Не очень. Шерсть сибирских кошек может быть густой и впечатляющей, но ее достаточно расчесывать раз в несколько дней, чтобы поддерживать в хорошем виде. В сезон линьки (дважды в год) расчесывать ее нужно тщательнее и, вероятно, НАМНОГО чаще пылесосить в доме.
Никаких кошек нельзя считать по-настоящему гипоаллергенными. Тем не менее, по неподтвержденным данным, сибирская порода вызывает у людей с аллергией не настолько сильные реакции, как другие породы. Возможно, это связано с тем, что у сибирских кошек уровень вызывающего аллергию белка в слюне и коже ниже, чем у других пород, но это явление все еще исследуется.
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
