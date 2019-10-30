Как помочь кошке в жару?
Если температура воздуха очень высокая, важно следить за состоянием вашей кошки. Гипертермия может серьезно навредить организму животного. Что делать, если кошке жарко летом, и как оказать первую помощь, если она получила тепловой удар?
Как кошки переносят жару?
Хуже всего переносят жару те кошки, которые страдают
Даже если животное не входит в группу риска, при высокой температуре воздуха его самочувствие тоже может ухудшиться. Вот несколько простых советов о том, как спасти кошку от жары.
Как оказать первую помощь кошке, если вы заметили у нее признаки теплового удара?
В этой ситуации нужно как можно скорее показать животное ветеринарному специалисту. Перед этим следует намочить бедра и живот кошки прохладной водой, а затем завернуть ее в мокрое полотенце. Даже если вам показалось, что ей стало лучше, все равно покажите кошку специалисту. Тепловой удар может привести к самым серьезным последствиям, вплоть до гибели животного.
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