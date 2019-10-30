Как помочь кошке в жару?

Если температура воздуха очень высокая, важно следить за состоянием вашей кошки. Гипертермия может серьезно навредить организму животного. Что делать, если кошке жарко летом, и как оказать первую помощь, если она получила тепловой удар?

Как кошки переносят жару?

Хуже всего переносят жару те кошки, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями; пожилые; те, у которых есть лишний вес; представители персидской породы и экзоты. Если ваша кошка входит в группу риска, обратитесь к ветеринарному специалисту — он посоветует, как облегчить состояние животного в жару и, если потребуется, назначит лекарства на тот случай, если кошка почувствует себя нехорошо.

Даже если животное не входит в группу риска, при высокой температуре воздуха его самочувствие тоже может ухудшиться. Вот несколько простых советов о том, как спасти кошку от жары.

Как оказать первую помощь кошке, если вы заметили у нее признаки теплового удара?

В этой ситуации нужно как можно скорее показать животное ветеринарному специалисту. Перед этим следует намочить бедра и живот кошки прохладной водой, а затем завернуть ее в мокрое полотенце. Даже если вам показалось, что ей стало лучше, все равно покажите кошку специалисту. Тепловой удар может привести к самым серьезным последствиям, вплоть до гибели животного.