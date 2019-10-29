Поведение кошки после родов

Одним из важных жизненных этапов наших домашних питомцев становится рождение потомства. Беременность у кошек длится примерно 9 недель. Каждый хозяин наблюдает изменения, которые происходят с матерью-кошкой в этот период. Как будет вести себя кошка после родов? Какого поведения от нее ожидать и как можно помочь своему питомцу в различных ситуациях?

Первым делом хозяин кошки должен обеспечить комфорт для животного и его потомства. Тишина, отсутствие резких и громких звуков плюс легкий доступ кошки к корму и воде — вот основа уюта для кошки. У новоиспеченной матери меняются потребности, ей требуется больше приемов пищи. Однако в первые часы и даже сутки после родов кошка может вообще не есть, и в этом нет ничего тревожного. Пища должна быть богатой всеми необходимыми элементами, витаминами и минералами. Специально для кошек в период беременности и лактации ROYAL CANIN представляет корм Mother&Babycat.

После родов природные инстинкты кошки-матери вступают в силу, и животное начинает обеспечивать свое потомство всем необходимым: молоком, теплом, чистотой и безопасностью. Поэтому кошки более часто и интенсивно вылизывают себя и котят. Если вдруг первородящая кошка не следит за гигиеной, вам следует ей помочь и протирать котят влажной салфеткой.

Потребности животного в этот период жизни качественно меняются, кошка почти все время отдает малышам, не уделяет внимания играм и другим привычным занятиям. Не стоит беспокоиться: как только котята подрастут, все вернется в привычное русло. В большинстве случаев кошки хорошо заботятся о своем потомстве и никаких проблем не возникает.

Но, к сожалению, бывают и негативные изменения в поведении родившей кошки. Иногда бывает так, что кошка отказывается от котят, игнорирует их. В таких случаях кошку необходимо приводить и укладывать с котятами. А если животное все-таки откажется выполнять материнские функции, то придется искать другую кормилицу или выкармливать котят самостоятельно.

Бывает, кошка становится более неспокойной по отношению к хозяевам и другим животным в доме, прячется в укромные места. Это может быть связано с ощущением небезопасности для себя и своего потомства. Чтобы избежать осложнений, кошку с котятами стоит изолировать в тихое помещение, ограничить доступ другим животным и людям, запретить телесные контакты на первое время. Кошка должна ощутить себя и своих котят в безопасности, это очень важно.