Профилактика болезней почек у кошек

В последние годы ветеринарными врачами отмечается все больше заболеваний почек как у кошек разных пород, так и у беспородных животных. Чаще заболевания наблюдаются у кошек пожилого возраста, но и молодые животные не защищены от этого недуга.

Причин появления наиболее распространенных заболеваний почек (пиелонефрит, нефросклероз, нефрито-нефроз и др.) огромное множество. Ими могут являться осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний, деятельности вирусов, микробов, паразитов. Общее состояние здоровья и условия проживания животного также важно учитывать. Нелеченая болезнь или заражение паразитами в течение долгого периода могут стать триггерами поражения почек. Сырость в помещении, плохое питание, механические травмы также могут провоцировать проблемы с почками.

Как определить не болят ли почки у кошек?

Для начала надо отметить, что заболеваний почек есть огромное множество, симптомы могут сильно различаться. Но главными признаками являются проблемы с мочеиспусканием. Кошка может испытывать проблемы с хождением в лоток, боли и неприятные ощущения во время процесса мочеиспускания. Количество выделяемой мочи резко сокращается или же вообще пропадает, качество также меняется.

Помимо изменения цвета, в моче может быть обнаружен белок или кровь. Кроме этих симптомов, у животного может отмечаться отек в брюшной или грудной областях, появиться одышка, гипертония, слабость и сонливость. В некоторых случаях могут проявиться признаки общей интоксикации кошки, рвота, общее угнетенное состояние, потеря интереса к пище. Если вы заметили аналогичные изменения у вашего питомца, следует незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.

Но, как говорится, легче предупредить, чем остановить. В целях профилактики заболеваний почек у кошек в любом возрасте необходимо следовать некоторым рекомендациям. Следует незамедлительно лечить любую инфекцию, подхваченную кошкой, особенно это касается желудочно-кишечных и респираторных заболеваний. В дальнейшем следует оберегать кошку от переохлаждений и сквозняков.

Проконсультируйтесь с врачом: возможно, он назначит вашей кошке другой рацион. В линейке кормов ROYAL CANIN есть специальный корм Urinary Care, который значительно снижает риск развития мочекаменной болезни.

Если в квартире живет несколько животных, нужно по возможности препятствовать заражению одного животного от другого. Важным условием будет обеспечение хорошего уровня жизни питомца, своевременный уход, чистка жилых помещений, дезинфекция и обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий. Вода и пища должны быть всегда чистыми и свежими, в достаточном количестве. Кошка должна больше пить воды, не испытывать недостатка в ней.

Особое внимание нужно обратить на питание кошки. Никакие недоброкачественные, испорченные корма с истекшим сроком годности не должны быть предложены животному. Его не следует кормить со стола, а также сырыми необработанными продуктами. Питание вашего питомца должно быть сбалансированным, здоровым и полезным, отвечать всем потребностям кошки.