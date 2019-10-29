Пироплазмоз у кошек: стоит ли бояться?

В последнее время, благодаря интернету, СМИ и всевозможным научным изданиям, владельцы животных стали все больше и больше ориентироваться в названиях болезней, разбираться в заболеваниях своих питомцев и лучше следить за их состоянием. Но это, одновременно, и вызывает излишнюю панику. Так случилось и с пироплазмозом, тяжелым заболеванием животных, который совершенно безопасен для человека.

Пироплазмоз у кошек обнаружили только в 2005 году (ранее было признано только у собак). Пироплазмоз (бабезиоз) — болезнь дачного сезона, ее начало приходится на апрель-май, с момента потепления, и заканчивается в октябре-ноябре, с первыми холодами. Такой промежуток времени неслучаен. Переносчиком заболевания является иксодовый клещ, зараженный пироплазмой. С укусом этого клеща в кровь животного поступают одноклеточные организмы — пироплазмы (бабезии), которые начинают разрушать красные клетки крови (эритроциты), несущие кислород по всему организму.

Этот процесс вызывает кислородное голодание организма, слизистые больного животного становятся бледными. Уровень свободного гемоглобина повышается пропорционально интенсивности распада эритроцитов. Организм не может быстро вывести и переработать свободный гемоглобин, поэтому образуется прямой билирубин — очень токсичный продукт, отравляющий весь организм, поражающий почки, печень и центральную нервную систему. Этот процесс настолько быстрый, что животное может погибнуть через 3–4 дня после укуса клеща.

Симптомы заболевания могут проявляться на 2-й — 7-й день. Течение болезни очень быстрое. Если вашу кошку или собаку укусил клещ, очень внимательно наблюдайте за ней. Меряйте температуру дважды в день. Повышенная температура (40…41) в сочетании с общей апатией, отказом от еды, бледными слизистыми век и рта — уже веское основание обратиться к ветеринару. У больного животного может быть рвота, моча становится красного, бурого цвета из-за того, что почки не в состоянии отфильтровать разрушенные эритроциты, животное может тяжело дышать, с трудом передвигаться.

В случае заболевания животное нужно как можно скорее доставить в ветеринарную клинику, сдать кровь на мазок (лучше сделать срочный анализ) и начать лечение под строгим наблюдением ветеринарного врача.

Успех лечения целиком зависит от того, на какой стадии оно начато: чем быстрее вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов, что животное полностью поправится. Само лечение может занять от нескольких дней до двух-трех недель.

Профилактика

Чтобы уберечь вашего питомца от болезни, следует придерживаться следующих профилактических рекомендаций.

Если ваша кошка или собака выходит на улицу или поедет на дачу, обязательно обрабатывайте ее средствами против клещей. Это могут быть спреи, капли, ошейники — у каждой формы свои сроки начала действия после обработки и время эффективной защиты.

Перед применением, убедитесь, что срок годности не вышел. Приобретайте средства только в проверенных зоомагазинах.

Старайтесь как можно чаще осматривать питомца, проверяя наличие клещей.

В случае обнаружения клеща необходимо как можно быстрее удалить его. Следует помнить, что при его удалении нужно соблюдать осторожность, так как легко можно оторвать хоботок или голову клеща, которые останутся в коже животного и вызовут воспалительные процессы. В аптеках для животных продаются специальные инструменты для удаления клещей. Обычно это крючок, похожий на двузубую изогнутую вилку. Для того чтобы удалить насекомое, его зацепляют этим крючком так, чтобы он оказался между зубьями, и аккуратно «вытаскивают» из кожи.

Обрабатывайте животное защитными средствами в соответствии с рекомендациями производителя (обычно, каждые 21–28 дней) Соблюдайте рекомендации производителей инсектицидных ошейников по срокам применения и регулярно очищайте их если те пачкаются или засаливаются, меняйте пришедшие в негодность ошейники.

Пироплазмоз не опасен для человека, но очень опасен для животных. Любите и берегите своего питомца, заботьтесь о нем, проводите профилактические меры вовремя — тогда, к вашей общей радости, все болезни обойдут его стороной.