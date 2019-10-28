Кошка беспокойная после родов — что делать?

Состояние и поведение кошки после родов зависят от того, насколько благополучно прошли роды.

Обычно в первые часы после родов кошка расслабленно лежит с котятами, отдыхая и предоставляя им доступ к молочным железам. Если роды были достаточно длительными, такое состояние может продолжаться в течение первых суток. Владелец должен следить за тем, чтобы после родов кошка поела и попила воды. Это поможет ей быстрее восстановить свои силы.

Если кошка беспокоится и мяукает после родов, бежит за владельцем или уходит от котят, то это может свидетельствовать о том, что роды не завершились. В матке может оставаться послед или даже котенок. Владелец должен своевременно заметить любые изменения в состоянии животного и при малейших отклонениях незамедлительно обратиться в ближайшую ветеринарную клинику за помощью. Сообщить врачу всю необходимую информацию (в том числе и количество котят и последов).

Состояние животного после родов обычно стабилизируется в течении последующих 48 часов. При этом в норме отсутствие аппетита, вялость, отказ от кормления котят должны отсутствовать.

Если кошка отказывается от еды, у нее повышается температура, она лежит вялая, а выделения из петли продолжают оставаться обильными (важно обратить внимание на их цвет, количество и запах), это говорит о том, что в полости матки остался плод или послед, и развивается воспаление. В этом случае кошку необходимо показать ветеринарному врачу, выполнить УЗИ-диагностику и назначить своевременное лечение. Также подобное поведение может свидетельствовать о более серьезных нарушениях, например трещинах или разрывах матки. Особенно часто данное осложнение происходит, если в течение родов применялся окситоцин.