Что делать, если у кота или кошки обострился половой инстинкт?

И кошки, и коты достаточно активны в проявлении инстинкта размножения. В 6–9 месяцев наступает половая зрелось у кошки и в 5–8 месяцев — у котов. И если молодые коты, живущие в одиночестве, могут достаточно долгое время не проявлять активного стремления к поиску пары, то кошки, достигшие зрелости, проявляют максимальную активность, которая выражается в громких криках, навязчивости и подчас отказе от еды.

Основным фактором, определяющим увеличение половой активности кошек и котов, является продолжительность светового дня. Инстинкт подсказывает кошке, что длинный световой день приходится на теплое время года — период, идеальный для рождения и выращивания котят. В средней полосе сезон повышения половой активности у кошек и котов начинается через 45–60 дней после зимнего солнцестояния. Например, в 2016 году зимнее солнцестояние придется на 21 декабря, можно предвидеть повышенную половую активность у кошек и котов в начале — середине февраля. Пик половой активности приходится на конец февраля — март.

Кстати, всем известная истина про мартовских котов, как видите, имеет совершенно научную основу и биологически оправданна. Ведь беременность кошки длится 62–68 дней, и у котят, рожденных в начале лета, будет прекрасная возможность подрасти и окрепнуть в теплый период года. Обычно, течки прекращаются в августе — сентябре, а период полного покоя приходится на октябрь — декабрь, период самого короткого светового дня.

Однако инстинкты кошки, живущей в городской квартире, могут дать сбой. Ведь продолжительность светового дня для такой кошки определяется не только естественным, но и искусственным освещением. В этом случае наступление половой активности может произойти даже зимой, когда искусственное освещение в квартире используется активнее.

Вторым фактором, определяющим увеличение половой активности кошек и котов, является коллективный дух. Такой феномен встречается, как правило, в питомниках. Стоит потечь одной кошке, и в ближайшие пару-тройку дней «за компанию» начинает течь вся женская часть питомника.

Третьей, но отнюдь не самый редкой причиной становится гормональная дисфункция, которая может проявиться в длительной (иногда до нескольких месяцев) течке у кошек и агрессивности, непрерывном мечении территории у котов.

Итак, как решить проблему, которая, увы, может свести с ума даже самого уравновешенного хозяина?

1. Для временного снижения половой активности используются ветеринарные препараты гормонального или общего успокаивающего действия. Однако, если предполагается использование гормональных средств, выбор препарата и его дозировку должен делать квалифицированный ветеринарный врач.

2. Существуют некоторые уловки, позволяющие немного снизить или отсрочить наступление периода половой активности:

— держите кошку в прохладном помещении с ограниченным периодом освещения (имитация короткого светового дня);

— не держите вместе кошек и котов, а также взрослых нестерилизованных половозрелых кошек.

Следует помнить, что кошки — животные, обладающие очень высокой половой активностью, и о решении проблемы стоит задуматься до наступления периода полового созревания. Идеальным решением этой проблемы является своевременная стерилизация и кастрация — несложные операции, которые подарят покой хозяину и долгую жизнь кошке.