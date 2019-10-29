У моей кошки качаются зубы, что делать?
Ведь совсем недавно кошки охотились на птичек и мелких грызунов, и достаточно жесткая дичь массировала десны. Теперь же консервированное питание для кошек мягкое и практически не требующее разжевывания. Изменилась и продолжительность жизни кошки.
Если 20 лет назад шестилетняя кошка считалась долгожителем, то сейчас ее не рассматривают даже как пожилое животное. Но с возрастом зубная эмаль стирается, десны несколько опускаются, оголяя корни зубов. Увы, это может привести к потере зубов.
У взрослой кошки качающиеся зубы свидетельствуют о заболевании зубов или десен. Увы, качающийся зуб сохранить невозможно. Необходимо удаление. Для того чтобы процедуру провести правильно, необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Но, как правило, подобную ситуацию можно предотвратить, своевременно проведя необходимое лечение.
Итак, беспокоиться о состоянии зубов и десен кошки надо в следующих случаях:
- Вашей кошке более 3 лет.
- Вы чувствуете неприятный запах из пасти кошки (гнилостный запах).
- Кошка отказывается от питания, худеет.
- Вы видите покрасневшие, либо нависающие над зубами, либо кровоточащие десны.
- Обращает на себя внимание обильное слюнотечение.
В любом случае, даже если подобных признаков нет, при плановом осмотре ветеринарный врач должен обязательно осмотреть ротовую полость кошки и в случае выявления патологии указать вам на проблему.
Что делать? Выявить заболевание, которое привело к потере зуба, и под наблюдением ветеринарного врача провести лечение. В дальнейшем следить за состоянием ротовой полости кошки и своевременно проводить профилактические мероприятия, к которым относятся:
- Регулярный самостоятельный осмотр ротовой полости кошки на предмет оценки состояния зубов и десен.
- Регулярная чистка зубов.
Конечно, ежедневно, как себе, сделать это не удастся. Но хотя бы несколько раз в месяц. Чистка зубов является идеальным профилактическим мероприятием для удаления зубного камня. Обратите внимание: существуют специализированные зубные щетки и зубные пасты для кошек. Использовать средства, которыми пользуетесь вы, категорически не рекомендуется.
- Следует помнить, что надо периодически использовать специализированные сухие корма или лакомства, специально разработанные для очистки зубов.
Если вдруг все проводимые мероприятия будут недостаточными или кошка категорически будет препятствовать их проведению, то нужно регулярно навещать ветеринарного врача и не реже чем раз в
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