У моей кошки качаются зубы, что делать?

Ведь совсем недавно кошки охотились на птичек и мелких грызунов, и достаточно жесткая дичь массировала десны. Теперь же консервированное питание для кошек мягкое и практически не требующее разжевывания. Изменилась и продолжительность жизни кошки.

Если 20 лет назад шестилетняя кошка считалась долгожителем, то сейчас ее не рассматривают даже как пожилое животное. Но с возрастом зубная эмаль стирается, десны несколько опускаются, оголяя корни зубов. Увы, это может привести к потере зубов.

У взрослой кошки качающиеся зубы свидетельствуют о заболевании зубов или десен. Увы, качающийся зуб сохранить невозможно. Необходимо удаление. Для того чтобы процедуру провести правильно, необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Но, как правило, подобную ситуацию можно предотвратить, своевременно проведя необходимое лечение.

Итак, беспокоиться о состоянии зубов и десен кошки надо в следующих случаях:

Вашей кошке более 3 лет.

Вы чувствуете неприятный запах из пасти кошки (гнилостный запах).

Кошка отказывается от питания, худеет.

Вы видите покрасневшие, либо нависающие над зубами, либо кровоточащие десны.

Обращает на себя внимание обильное слюнотечение.

В любом случае, даже если подобных признаков нет, при плановом осмотре ветеринарный врач должен обязательно осмотреть ротовую полость кошки и в случае выявления патологии указать вам на проблему.

Что делать? Выявить заболевание, которое привело к потере зуба, и под наблюдением ветеринарного врача провести лечение. В дальнейшем следить за состоянием ротовой полости кошки и своевременно проводить профилактические мероприятия, к которым относятся:

Регулярный самостоятельный осмотр ротовой полости кошки на предмет оценки состояния зубов и десен.

Регулярная чистка зубов.

Конечно, ежедневно, как себе, сделать это не удастся. Но хотя бы несколько раз в месяц. Чистка зубов является идеальным профилактическим мероприятием для удаления зубного камня. Обратите внимание: существуют специализированные зубные щетки и зубные пасты для кошек. Использовать средства, которыми пользуетесь вы, категорически не рекомендуется.

Следует помнить, что надо периодически использовать специализированные сухие корма или лакомства, специально разработанные для очистки зубов.