Отравления у кошек
Каждый хозяин домашних животных знает, как порой тяжело бывает им в
Отравление у кошки — проблема, которая может представлять собой серьезную угрозу ее здоровью. Многие хозяева думают, что в квартире их домашнее животное не может подстерегать никакая опасность. Но это не так.
Причинами отравления могут быть:
- еда людей,
- медицинские и ветеринарные препараты,
- средства бытовой химии, оставленные без присмотра,
- комнатные растения.
Большинство отравлений вызываются веществами и ядами, попадающими в организм животного извне: с кормом, с водой, через укусы насекомых или вдыхаемые с воздухом. Но есть также и токсины, которые образуются в теле в процессе пищеварения, при неправильной работе внутренних органов, а также деятельности некоторых вирусов и бактерий.
Симптомами отравления у кошки являются понос и рвота, судороги и дрожь, затрудненное дыхание, отеки слизистых, общая слабость и нетипичное поведение. Симптомы могут различаться в зависимости от причины отравления.
Что делать, если у моей кошки отравление?
При подозрении на отравление необходимо незамедлительно прервать контакт кошки с токсинами:
- смыть химикаты с шерсти,
- промыть желудок,
- вынести животное на свежий воздух,
- обратиться к ветеринарному врачу.
Не стоит ждать, пока все наладиться само собой — токсины могут не просто вызвать временное расстройство и рвоту, причинив серьезный ущерб здоровью животного, но даже привести к летальному исходу.
Пищевой рацион
Не кормите кошку со стола — многие продукты опасны для неё. Например, томаты, семечки, шоколад, лук, чеснок.
- Свежесть продуктов
Вода всегда должна быть чистая, а корм не заветревшийся и не испортившийся.
- Своевременный уход
Вовремя проводите гигиенические и ветеринарные процедуры, например, противоклещевую обработку.
- Безопасность дома
Важно не оставлять бытовую химию, медицинские и косметические препараты в доступном для животного месте, тщательно закрывать крышки. В период уборки помещения или травли паразитов ваша кошка должна быть изолирована.
- Ваши комнатные растения
Узнайте, не являются ли они потенциально опасными для домашних животных. К ядовитым для кошек растениям относятся: фикус, азалия, герань, бегония и многие другие.
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