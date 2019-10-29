Отравления у кошек

Каждый хозяин домашних животных знает, как порой тяжело бывает им в чем-то отказать. Пустить кота спать на подушку, поиграть с водой в душе, запрыгнуть на шкаф, угостить со стола. Но излишняя дозволенность может привести к печальным последствиям: травмам животного, пищевым и токсическим отравлениям.

Отравление у кошки — проблема, которая может представлять собой серьезную угрозу ее здоровью. Многие хозяева думают, что в квартире их домашнее животное не может подстерегать никакая опасность. Но это не так.

Причинами отравления могут быть:

еда людей,

медицинские и ветеринарные препараты,

средства бытовой химии, оставленные без присмотра,

комнатные растения.

Большинство отравлений вызываются веществами и ядами, попадающими в организм животного извне: с кормом, с водой, через укусы насекомых или вдыхаемые с воздухом. Но есть также и токсины, которые образуются в теле в процессе пищеварения, при неправильной работе внутренних органов, а также деятельности некоторых вирусов и бактерий.

Симптомами отравления у кошки являются понос и рвота, судороги и дрожь, затрудненное дыхание, отеки слизистых, общая слабость и нетипичное поведение. Симптомы могут различаться в зависимости от причины отравления.

Что делать, если у моей кошки отравление?

При подозрении на отравление необходимо незамедлительно прервать контакт кошки с токсинами:

смыть химикаты с шерсти,

промыть желудок,

вынести животное на свежий воздух,

обратиться к ветеринарному врачу.

Не стоит ждать, пока все наладиться само собой — токсины могут не просто вызвать временное расстройство и рвоту, причинив серьезный ущерб здоровью животного, но даже привести к летальному исходу.

Профилактика отравлений у кошек. На что обратить внимание?

Пищевой рацион

Не кормите кошку со стола — многие продукты опасны для неё. Например, томаты, семечки, шоколад, лук, чеснок.

Свежесть продуктов

Вода всегда должна быть чистая, а корм не заветревшийся и не испортившийся.

Своевременный уход

Вовремя проводите гигиенические и ветеринарные процедуры, например, противоклещевую обработку.

Безопасность дома

Важно не оставлять бытовую химию, медицинские и косметические препараты в доступном для животного месте, тщательно закрывать крышки. В период уборки помещения или травли паразитов ваша кошка должна быть изолирована.

Ваши комнатные растения

Узнайте, не являются ли они потенциально опасными для домашних животных. К ядовитым для кошек растениям относятся: фикус, азалия, герань, бегония и многие другие.