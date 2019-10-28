Кошка ест цветы — что делать?

Скорее всего, кошка ест цветы в силу своих инстинктов. В дикой природе хищники, к которым относятся кошки, едят не только пищу животного, но и растительного происхождения. Грубые волокна растений помогают пищеварению и содержат много витаминов.

Почему кошки едят цветы?

Для начала убедитесь, что ваша кошка ест комнатные цветы не потому, что ей не хватает витаминов в рационе или она пытается таким образом избавиться от шерсти в желудке, которую часто глотает при вылизывании. Для этого обратитесь к ветеринарному специалисту за консультацией. Он проведет осмотр животного и, если нужно, возьмет необходимые анализы. Если здоровье животного в порядке, следует перевести его на сбалансированный корм, богатый всеми необходимыми нутриентами.

Если это не поможет, возможно, вашей кошке просто скучно. Или ей нравится конкретный вкус и запах растения. Например, большинство кошек впадает в состояние, похожее на эйфорию, от запаха кошачьей мяты. Также эти животные очень любят злаковые: специальные наборы трав для кошек в зоомагазинах содержат такие злаки. Можно сделать подобный огород специально для животного. Возможно, кошка переключится на более полезные и пригодные для еды травы.

Как отучить кошку есть цветы?

Если злаковые и мяту кошки любят, то к цитрусовым они, как правило, относятся враждебно. Попробуйте обрызгать растения из пульверизатора апельсиновой или лимонной водой (достаточно просто выжать цитрус в воду) или положить дольку лимона прямо в горшок.

Кошки также не любят перец, поэтому перцовый спрей наверняка отпугнет животное. Ни в коем случае не брызгайте спреями прямо на кошку — достаточно обработать почву в горшке. В зоомагазинах также продаются специальные средства, которые применяются в подобных случаях.

Популярный в Интернете совет — обрызгать кошку из водяного пистолета, когда она приближается к растению, — очень сомнителен. Таким образом вы можете закрепить у нее боязнь воды, и потом ее невозможно будет нормально помыть. Лучше воспользоваться специальными приборами, которые подают поток воздуха, когда кошка приближается к растению, они продаются в зоомагазинах.

Можно устроить баррикады и препятствия для кошки на пути к цветам, но это остановит далеко не каждое животное. Чтобы кошка не копала землю в горшках, нужно положить туда камни или вырезать из фанеры или пенопласта круги с отверстиями для цветов.

Если кошка использовала цветочный горшок вместо лотка, скорее всего, придется полностью заменить почву или убрать растение в недоступное место, иначе животное вернется по запаху на то же самое место с теми же целями.

Также можно защитить подоконник механическим способом: обклеить по периметру двусторонним скотчем (кошка не любит липкую поверхность), расставить цветы так, чтобы не было возможности запрыгнуть на подоконник, или выделить кошке небольшое место на подоконнике и загородить остальные.

В дикой природе кошки хорошо лазают по деревьям и любят забираться на возвышения. Так они чувствуют себя в безопасности и могут осматривать территорию. Предложите кошке альтернативу подоконнику: специальные лестницы, полочки и столбики, на которые животное сможет взобраться.

Что делать, если кошка съела ядовитое растение?

Кошки не отличают съедобные и ядовитые растения интуитивно или по запаху, поэтому нужно убирать опасные для них цветы в недоступные места. Печально известны в этом деле: азалия, герань, гиацинт, диффенбахия, молочай, кактусы, календула, лавр, ландыш, лилия, нарциссы, полынь и многие другие. Ядовитыми для кошек бывают не только комнатные, но и садовые цветы. Если вы заметили симптомы отравления у кошки: рвоту, отек, тошноту, диарею, беспокойство, срочно обратитесь к ветеринарному врачу.