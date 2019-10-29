​Помощь кошке во время родов в домашних условиях

Когда период беременности подходит к концу, вы должны правильно подготовиться к родам животного и быть уверенными в том, что сможете помочь вашей кошке. Если вы планируете провести роды в домашних условиях, необходимо учесть несколько простых, но необходимых нюансов, чтобы обеспечить здоровье и благополучие вашей кошки и помочь ей спокойно родить в комфортных условиях.

Подготовка помещения к рождению котят

Лучше всего, если к моменту завершения беременности вы выделите для кошки отдельную комнату или обустроите специальное место для родов. В последние две недели беременности кошки могут проявлять агрессию, поэтому необходимо изолировать животное и не подпускать его к детям. Чтобы создать комфортные условия и снизить риск снижения температуры тела (гипотермии) у котят, температуру в помещении следует поддерживать на отметке 22 °C. Оптимальный уровень влажности — 65–70%.

Помогите кошке обустроить «гнездо» для родов. Для этого подойдет даже обычная картонная коробка — достаточно большая, чтобы кошка могла лечь в ней, и достаточно высокая, чтобы котята не выпали на пол. Постелите на дно коробки или ящика полиэтиленовую пленку, затем газету, чтобы легко убирать загрязнения по мере необходимости, и положите на газету одеяло.

В «гнезде» должно быть теплее, чем в остальных частях комнаты. Это позволит поддержать хрупкое здоровье котят в первые дни их жизни. Необходимое тепло может обеспечить инфракрасная лампа: она распределяет тепло равномерно. Лампу нужно установить на таком расстоянии от «гнезда», чтобы в нем поддерживалась температура около 30 °C.

Как определить начало родовой деятельности у кошки

Начало родов у кошек может пройти незамеченным, так как на этой стадии сокращения мышц не видны невооруженным глазом. Однако кошка в этот период может проявлять беспокойство или вести себя необычно: постоянно следовать за вами или, наоборот, избегать вас. Кошка также может постоянно вокализировать или все время вылизывать шерсть.

Когда до родов остается совсем немного времени, кошка устраивается в «гнезде». Она может скрести подстилку лапами и громко мурлыкать. Появление красноватых выделений означает, что скоро появятся первые котята и последы. Обычно это происходит менее чем через час с момента появления выделений.