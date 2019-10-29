Помощь кошке во время родов в домашних условиях
Когда период беременности подходит к концу, вы должны правильно подготовиться к родам животного и быть уверенными в том, что сможете помочь вашей кошке. Если вы планируете провести роды в домашних условиях, необходимо учесть несколько простых, но необходимых нюансов, чтобы обеспечить здоровье и благополучие вашей кошки и помочь ей спокойно родить в комфортных условиях.
Подготовка помещения к рождению котят
Лучше всего, если к моменту завершения беременности вы выделите для кошки отдельную комнату или обустроите специальное место для родов. В последние две недели беременности кошки могут проявлять агрессию, поэтому необходимо изолировать животное и не подпускать его к детям. Чтобы создать комфортные условия и снизить риск снижения температуры тела (гипотермии) у котят, температуру в помещении следует поддерживать на отметке 22 °C. Оптимальный уровень влажности — 65–70%.
Помогите кошке обустроить «гнездо» для родов. Для этого подойдет даже обычная картонная коробка — достаточно большая, чтобы кошка могла лечь в ней, и достаточно высокая, чтобы котята не выпали на пол. Постелите на дно коробки или ящика полиэтиленовую пленку, затем газету, чтобы легко убирать загрязнения по мере необходимости, и положите на газету одеяло.
В «гнезде» должно быть теплее, чем в остальных частях комнаты. Это позволит поддержать хрупкое здоровье котят в первые дни их жизни. Необходимое тепло может обеспечить инфракрасная лампа: она распределяет тепло равномерно. Лампу нужно установить на таком расстоянии от «гнезда», чтобы в нем поддерживалась температура около 30 °C.
Как определить начало родовой деятельности у кошки
Начало родов у кошек может пройти незамеченным, так как на этой стадии сокращения мышц не видны невооруженным глазом. Однако кошка в этот период может проявлять беспокойство или вести себя необычно: постоянно следовать за вами или, наоборот, избегать вас. Кошка также может постоянно вокализировать или все время вылизывать шерсть.
Когда до родов остается совсем немного времени, кошка устраивается в «гнезде». Она может скрести подстилку лапами и громко мурлыкать. Появление красноватых выделений означает, что скоро появятся первые котята и последы. Обычно это происходит менее чем через час с момента появления выделений.
Во время родов кошка может вокализировать. Это нормальное явление, хотя может показаться, что она кричит от боли. Котята могут появляться на свет каждые 10–60 минут, и вполне вероятно, что кошка будет съедать плаценту и перегрызать пуповину. Если спустя два часа после того, как вы заметили выделения, котята не начали появляться, обратитесь к ветеринарному врачу, который окажет кошке необходимую помощь.
Кошки умеют позаботиться о себе во время родов, поэтому не создавайте вокруг них излишней суеты, вполне достаточно проверять их состояние каждые 15 минут. Если кошка испытывает стресс, она может прервать собственные роды, и котята не будут появляться несколько часов или даже дней!
Признаки здорового новорожденного котенка
После появления на свет котята должны сразу подползать к матери и начинать сосать молоко. Чтобы накормить тех из них, кто этого не делает, держите под рукой специальный заменитель молока для котят. Если кошка не вылизывает котят после кормления, нужно растереть их влажным полотенцем, чтобы улучшить пищеварение и стимулировать выведение продуктов жизнедеятельности. Следите, чтобы в помещении было тихо и тепло. Держите дверь закрытой, поскольку у 15–20% кошек через несколько дней после родов начинается течка и они могут уйти на поиски самца, оставив котят незащищенными.
Роды в домашних условиях — гарантия спокойствия и отсутствия стресса для беременной кошки, а также нормального развития новорожденных котят с первых дней жизни. Если вы не уверены, что хорошо подготовили свой дом для проведения родов, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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