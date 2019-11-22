Уход за кошкой в период беременности и ее кормление
Как только вы узнаете, что ваша кошка беременна, вы можете позаботиться о том, чтобы создать лучшие условия для нормального развития котят с первых дней жизни. Для этого необходимо тщательно следить за питанием и режимом кормлением их матери в период беременности.
Процессы, протекающие во время беременности кошки
Беременность кошки длится в среднем около 65 дней, с допустимыми отклонениями — от 61 до 72 дней. В течение первых двух третей беременности организм животного нацелен на то, чтобы накапливать жир для подготовки к появлению котят. В последней трети беременности кошка набирает вес только за счет роста самих котят.
Обогащенное жирами питание — лучший способ подготовить кошку к рождению котят и их вскармливанию, поскольку такое питание позволяет обеспечить организм кошки необходимыми питательными веществами и увеличить ее вес. Однако следует тщательно контролировать потребление корма животным, чтобы избежать появления избыточного веса.
Наблюдение за весом кошки в период беременности
Вес кошки увеличивается в течение первых двух третей беременности, но прибавка в весе не должна составлять более 40% от нормального веса кошки. Ожирение может привести к осложнениям при родах, а в дальнейшем — к развитию различных заболеваний. В связи с этим выбор адаптированного корма и соблюдение режима кормления кошки в период беременности необходимы, чтобы защитить здоровье матери и ее котят.
Oсобенности кормления кошки в период беременности
В начале беременности кошке необходимо давать обогащенный жирами корм, специально разработанный для того, чтобы поддержать организм животного в период беременности и в дальнейшем способствовать выработке молока. Переводите кошку на такой корм постепенно, сначала смешивая его с прежним кормом в соотношении 25% нового корма и 75% прежнего корма. В течение 5–7 дней вы можете увеличить процентное соотношение нового корма до 100%. Тем самым вы сможете снизить вероятность нарушений пищеварения, которые могут возникнуть при резком переводе животного на новый корм.
Во время беременности потребности кошки в энергии возрастают еженедельно примерно на 10%. На последних стадиях беременности кошка потребляет на 70% больше энергии, чем обычно. В связи с этим животному нужен высококалорийный корм, позволяющий насыщаться малыми порциями и не перегружающий пищеварительную систему.
Регулярно взвешивайте кошку и при необходимости корректируйте количество корма, которое она получает. Это поможет животному не набрать лишний вес во время беременности. При кормлении придерживайтесь привычного распорядка: кормление в определенные часы и в определенном месте. Обеспечьте кошке постоянный доступ к питьевой воде.
Кормление кошки после родов
Кошка начинает кормить котят сразу после их рождения. У нее будет вырабатываться до четверти литра молока в день. Это существенно влияет на пищевые потребности кошки, которые могут возрасти в два или три раза.
В период вскармливания котят кормите кошку без ограничений, поскольку в этот период ей нужно есть значительно больше, чем обычно. Подберите качественный высококалорийный корм, содержащий питательные вещества и жирные кислоты, необходимые организму кошки для выработки молока. По завершении вскармливания потомства обязательно переведите кошку на повседневное питание.
Важно постоянно поддерживать контакт с ветеринарным врачом. Не пренебрегайте регулярными осмотрами: они позволят убедиться, что кошка и котята здоровы. Если вы не уверены в том, какой рацион лучше выбрать для кошки на период беременности, поговорите об этом с врачом — он будет рад вам помочь.
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